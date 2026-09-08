La fiesta de una iniciativa formativa por la que pasaron 1.300 niños de Oviedo este verano

El Pequecampus puso este lunes broche festivo al verano deportivo de más de un millar de niños ovetenses, una iniciativa que favoreció la conciliación en una época especialmente compleja para las familias. Hinchables, juegos de agua con espuma y un montón de sorpresas en las instalaciones del Parque del Oeste fueron el colofón a una actividad que arrancó coincidiendo con las vacaciones escolares. Una jornada de fiesta que contó con la presencia del alcalde, Alfredo Canteli, y de la concejala de Deportes, Concepción Méndez.

El Pequecampus arrancó el 22 de junio y se desarrolló durante once semanas hasta el pasado vienes, con una oferta de 120 plazas, de lunes a viernes, dirigida a niños y niñas nacidos entre 2013 y 2022. En total, 1.320 niños que pudieron disfrutar a lo largo del verano de una alternativa de ocio activo y educativo, en un horario que abarcaba desde las ocho de la mañana hasta las dos y media de la tarde para contribuir a la conciliación de las familias. Las pistas de tenis y pádel del Parque del Oeste, el campo de fútbol del Astur y las piscinas municipales de verano fueron los escenarios donde los distintos equipos de monitores combinaron disciplinas deportivas y juegos para adaptarlas a los distintos grupos de edad.

Aunque la actividad del_Pequecampus deportivo concluyó el pasado viernes, muchos de los niños y niñas asistentes disfrutaron este lunes de una gran fiesta, una jornada especial de despedida «para que pudieran volver a encontrarse y disfrutar juntos de una última jornada de juegos y diversión», según la concejalía de Deportes. La fiesta incluyó una visita al estadio Carlos Tartiere, hinchables, juegos de agua y diferentes sorpresas que se fueron desvelando a lo largo de la jornada, en una propuesta especialmente pensada para los más pequeños. Una celebración a la que ese concejalía quiso dar «un significado especial al desarrollarse en el año en el que Oviedo es Ciudad Europea del Deporte, reforzando el compromiso de la ciudad con la promoción de la actividad física»

«Ocio y convivencia»

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«Celebramos algo más que el final de un campamento de verano. Estamos celebrando todo lo que significa el Pequecampus: deporte, diversión, convivencia, aprendizaje y, también, apoyo a las familias», comentó la tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez. «En un año tan importante para Oviedo como el de la Ciudad Europea del Deporte, es especialmente bonito poder celebrar esta jornada con nuestros niños y niñas. Queremos que desde pequeños asocien el deporte con la diversión, con los amigos, con los hábitos saludables y con una forma de vida activa», afirmó la edil de Deportes.