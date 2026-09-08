Luz verde a la obra de la fachada del Conservatorio tras un lustro de espera
La Consejería de Educación adjudica la rehabilitación del histórico edificio por 216.590 euros con cuatro meses de plazo tras quedar desierto el primer concurso
La fachada histórica del Conservatorio Superior de Música del Principado «Eduardo Martínez Torner» (Consmupa) será rehabilitada tras más de un lustro de espera y dos años con una malla protectora instalada. La Consejería de Educación ha adjudicado la obra a la empresa Taresco Ingeniería y Construcción, que ya ha formalizado el contrato, por lo que se prevé que su inicio se produzca en breve.
La actuación fue licitada por el Principado por segunda vez después de que el contrato quedase desierto en la primera ocasión, en mayo de 2023. Entonces el concurso quedó desierto. Tres años después, inició otra vez el procedimiento con un nuevo proyecto tras el estudio previo de la piedra de la fachada.
La obra fue adjudicada por 216.590 euros, con una rebaja de 27.996 euros sobre el presupuesto de licitación. La reforma de la fachada principal del centro musical, que da a la Corrada del Obispo y es Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento, se ejecutará en un plazo de cuatro meses. Al concurso convocado por el Principado para adjudicar la actuación se presentaron cuatro empresas, de las que una fue descartada inicialmente por ofertar un presupuesto superior al establecido.
Los trabajos se proyectaron tras la orden de ejecución de obras en el inmueble dictada en 2021 por el Ayuntamiento de Oviedo. Apuntaba esa resolución a razones de seguridad y ornato público para reclamar al propietario, el Principado, que abordase la actuación.
Tras quedar desierto el concurso en la primera ocasión se instaló una malla protectora que cubre toda la fachada tras producirse desprendimientos. El director del Consmupa, Fernando Agüeria, destacó la «satisfacción» por el cercano inicio de la rehabilitación de la fachada, que se producirá más de un lustro después de que se iniciasen los trámites. «Es un edificio histórico, diseñado por Juan Miguel de la Guardia, y frecuentemente se desplazan hasta aquí arquitectos para estudiar la fachada», señaló. Al centro de enseñanzas musicales acuden diariamente alrededor de ochocientas personas.
Restauración de los miradores
La construcción original, la Casa del deán Payarinos, fue inaugurada en 1900. El proyecto prevé que se aborde el análisis de todas las superficies pétreas de las fachadas, retirando los elementos inestables y saneando la piedra. Se reintegrará, además, parte del material perdido, bien por erosión o por desprendimiento, y se acometerá el cosido de las grietas y el sellado de fisuras.
En el examen previo se ha constatado que los miradores necesitan una restauración completa. Se actuará, además, en las ventanas de madera
Suscríbete para seguir leyendo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo
- La Audiencia deja en libertad provisional condicionada a la madre de la niña sustraída de un punto de encuentro familiar, en Oviedo
- Una conductora bajo los efectos del alcohol provoca un choque en cadena con tres coches en Oviedo
- Oviedo alquilará una pista a una empresa especializada para que el OCB inicie la temporada en el Palacio de los Deportes
- Herido grave un hombre apuñalado tras una discusión en un domicilio de La Argañosa en Oviedo
- El piso de La Florida (Oviedo) que el Gobierno regional sopesa para acoger a menores tiene seis embargos, y deudas con la Seguridad Social y con el Principado
- El alcalde de Oviedo confirma que habrá que cambiar la pista del Palacio de los Deportes tras la inundación del complejo