Luz verde a la obra de la fachada del Conservatorio tras un lustro de espera

La fachada histórica del Conservatorio Superior de Música del Principado «Eduardo Martínez Torner» (Consmupa) será rehabilitada tras más de un lustro de espera y dos años con una malla protectora instalada. La Consejería de Educación ha adjudicado la obra a la empresa Taresco Ingeniería y Construcción, que ya ha formalizado el contrato, por lo que se prevé que su inicio se produzca en breve.

La actuación fue licitada por el Principado por segunda vez después de que el contrato quedase desierto en la primera ocasión, en mayo de 2023. Entonces el concurso quedó desierto. Tres años después, inició otra vez el procedimiento con un nuevo proyecto tras el estudio previo de la piedra de la fachada.

La obra fue adjudicada por 216.590 euros, con una rebaja de 27.996 euros sobre el presupuesto de licitación. La reforma de la fachada principal del centro musical, que da a la Corrada del Obispo y es Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento, se ejecutará en un plazo de cuatro meses. Al concurso convocado por el Principado para adjudicar la actuación se presentaron cuatro empresas, de las que una fue descartada inicialmente por ofertar un presupuesto superior al establecido.

Los trabajos se proyectaron tras la orden de ejecución de obras en el inmueble dictada en 2021 por el Ayuntamiento de Oviedo. Apuntaba esa resolución a razones de seguridad y ornato público para reclamar al propietario, el Principado, que abordase la actuación.

Tras quedar desierto el concurso en la primera ocasión se instaló una malla protectora que cubre toda la fachada tras producirse desprendimientos. El director del Consmupa, Fernando Agüeria, destacó la «satisfacción» por el cercano inicio de la rehabilitación de la fachada, que se producirá más de un lustro después de que se iniciasen los trámites. «Es un edificio histórico, diseñado por Juan Miguel de la Guardia, y frecuentemente se desplazan hasta aquí arquitectos para estudiar la fachada», señaló. Al centro de enseñanzas musicales acuden diariamente alrededor de ochocientas personas.

Restauración de los miradores

La construcción original, la Casa del deán Payarinos, fue inaugurada en 1900. El proyecto prevé que se aborde el análisis de todas las superficies pétreas de las fachadas, retirando los elementos inestables y saneando la piedra. Se reintegrará, además, parte del material perdido, bien por erosión o por desprendimiento, y se acometerá el cosido de las grietas y el sellado de fisuras.

En el examen previo se ha constatado que los miradores necesitan una restauración completa. Se actuará, además, en las ventanas de madera