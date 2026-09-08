"Pluribus" gana un premio con una escena grabada en Oviedo

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, diseñado por Calatrava, se convirtió por unos días en una terminal aeroportuaria, como una de las localizaciones utilizadas para el rodaje de "Pluribus". La serie de Apple TV creada por Vince Gilligan, acaba de ser reconocida en Los Ángeles por la Location Managers Guild International por su trabajo de localizaciones.

Detrás de esta elección estuvo el profesional de las localizaciones Jorge Noguerales, nacido en Badajoz, que forma parte del equipo premiado. La producción necesitaba encontrar un aeropuerto en el que poder rodar tanto exteriores como interiores, pero filmar dentro de una terminal real resultaba inviable.

La solución pasó por buscar un espacio que pudiera transformarse en un aeropuerto sin que el espectador percibiera el cambio. Noguerales encontró las similitudes entre la terminal del aeropuerto de Bilbao, también diseñada por Calatrava, y el Palacio ovetense.

Así, los exteriores se rodaron en Bilbao, mientras que el interior del edificio ovetense fue decorado para convertirse en una terminal aeroportuaria. El resultado debía ser suficientemente convincente para que ambos escenarios parecieran formar parte del mismo espacio en pantalla.

El trabajo de Noguerales y el resto del equipo de localizaciones de "Pluribus" acaba de recibir uno de los mayores reconocimientos internacionales del sector. La producción se impuso en la categoría de mejores localizaciones en una serie de televisión contemporánea en los LMGI Awards, celebrados el pasado sábado en Santa Mónica, en el área de Los Ángeles.

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"Este premio supone el mayor honor que puedo recibir dentro del sector de las localizaciones porque es el Oscar de nuestro sector. No hay otro", asegura Noguerales, que reconoce que todavía está "digiriendo y procesando" el reconocimiento.