Así van los preparativos para las fiestas de San Mateo en Oviedo: El Campo y el casco histórico, a punto para doce días de fiesta

El arranque de las fiestas de San Mateo se acerca y los preparativos avanzan para que todo esté listo este jueves, día 10, cuando, a las 20.00 horas, la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández Álvarez, pronuncie el pregón desde el balcón del Ayuntamiento y una hora después Celtas Cortos ponga la música en el gran escenario de la calle Uría. Será el pistoletazo de salida para unos festejos que se prolongarán hasta el 21 de septiembre, con doce días de actividades, aunque la despedida oficial se producirá el día 27, con la romería del Cristo.

El recinto festivo de La Ería, ubicado junto al estadio Carlos Tartiere, fue el primero que se empezó a instalar, ya a mediados de agosto. Tenía que estar listo para el pasado día 5, cuando el festival Elrow reunió a cerca de 10.000 personas. Desde el viernes, día 11, la cita con la música será diaria en la gran carpa.

Los puestos del mercado artesano, en la avenida de Italia del céntrico espacio verde. / Fernando Rodríguez

La actividad para transformar el resto de espacios festivos de Oviedo se inició posteriormente. Unas labores a las que restan solo los últimos remates para que todo esté listo para las jornadas festivas.

En la avenida de Italia del Campo San Francisco y zonas aledañas los puestos del mercado de San Mateo ya están instalados, esperando a que se llenen de productos y a que el público se acerque a ellos. En el paseo del Bombé, el escenario espera por Alberto&García, que abrirá los conciertos en el espacio verde del centro ovetense el día 11. A partir del viernes, habrá actuaciones todos los días hasta el final de las fiestas.

El Campo San Francisco será también uno de los puntos centrales de las actividades infantiles, con una variada programación, que incluye títeres y diversos espectáculos. En el paseo de La Rosaleda hay espacio reservado para todas las propuestas preparadas. También la plaza de Longoria Carbajal se une a la programación festiva destinada a los niños.

Concurso de rock

Los operarios han dejado instaladas, en los últimos días, las casetas hosteleras en el Campo San Francisco pero también en las plazas Porlier o de La Catedral, donde también se han programado actuaciones musicales, con sesiones vermú, tardeos y sesiones de DJ, hasta el día 21. No son los únicos espacios con protagonismo en las fiestas de San Mateo, ya que la plaza Feijoo volverá a albergar el XXIX Concurso de rock «Ciudad de Oviedo», en el que actuarán, como grupos invitados, entre otros, «Stormy Mondays», «Carlangas» o «Puño dragón». También acogerá la final de los Premios AMAS el día 20.

Sin salir del casco antiguo, la plaza del Paraguas se va ambientando para acoger conciertos, con dos grupos musicales en cada jornada, dentro del programa «AlaPlaza». Será, como el resto de escenarios musicales desde el día 11, ya que el primer día de los festejos será la calle Uría la que reunirá a ovetenses y visitantes para disfrutar de la primera jornada.

Actuaciones corales

Dos espacios remodelados, el nuevo escenario del parque del Oeste y la plaza de Otero, acogerán actuaciones corales durante las fiestas de San Mateo. De la mano de FECORA (Federación de Coros de Asturias) se han diseñado dos conciertos en estas áreas y otra en la Sala de cámara del Auditorio «Príncipe Felipe». La música llegará también a las calles con folclore y charangas.

Quedan los últimos trabajos para que este jueves se inicien las celebraciones. Son unas fiestas, aseguró días atrás la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, que se han diseñado «con música para todos gustos y de todos los estilos». Desde Leiva, que ha agotado las entradas, a Rodrigo Cuevas, Alejo Stivel, La sonrisa de Julia o Mónica Naranjo. Teatro y actividades deportivas completan el programa festivo.