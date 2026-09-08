Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

El programa de Oviedo contra la soledad no deseada: llamadas frecuentes y una atención telemática integral

El Consistorio saca a licitación un nuevo contrato de 1,4 millones de euros para garantizar la atención a los mayores que viven solos durante los próximos cuatro años

La fachada del Ayuntamiento de Oviedo.

La fachada del Ayuntamiento de Oviedo. / JULIAN RUS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación un contrato de casi 1,4 millones de euros y un plazo de cuatro años para el nuevo contrato unificado de Servicios de Atención Telemática para Personas Mayores o con Diversidad Funcional. Esta ambiciosa iniciativa municipal integrará la clásica teleasistencia domiciliaria de emergencias —tanto fija como móvil— con una línea telefónica gratuita de información y apoyo. El plan busca dar cobertura a unas 1.200 personas mensuales, combatiendo la soledad no deseada en un concejo donde un tercio de la población supera ya los 60 años.

La gran novedad reside en la hibridación de prestaciones. La adjudicataria no se limitará a gestionar el clásico colgante de emergencia en el hogar. El pliego exige seguridad fuera de casa mediante dispositivos móviles con localización GPS y sensores avanzados de caídas, humos, gas o fuego. Todo ello se complementará con un canal humano imprescindible: llamadas periódicas quincenales de cortesía y agendas de recordatorios médicos.

Noticias relacionadas

Por su parte, la línea telefónica gratuita —atendida por profesionales de la rama social o psicología— actuará como la primera trinchera de atención personalizada para aliviar situaciones de soledad no deseada o sospechas de maltrato doméstico existentes en la capital asturiana. Con este blindaje social de cuatro años de vigencia, el Ayuntamiento persigue que ningún mayor ovetense quede desamparado y aislado, garantizando una respuesta inmediata tanto ante un accidente doméstico como ante una crisis de angustia o soledad extrema en el concejo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
  2. Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo
  3. La Audiencia deja en libertad provisional condicionada a la madre de la niña sustraída de un punto de encuentro familiar, en Oviedo
  4. Una conductora bajo los efectos del alcohol provoca un choque en cadena con tres coches en Oviedo
  5. Oviedo alquilará una pista a una empresa especializada para que el OCB inicie la temporada en el Palacio de los Deportes
  6. Herido grave un hombre apuñalado tras una discusión en un domicilio de La Argañosa en Oviedo
  7. El alcalde de Oviedo confirma que habrá que cambiar la pista del Palacio de los Deportes tras la inundación del complejo
  8. El PP y Foro exigen a Barbón que explique si detrás del piso para menores de La Florida hay 'un posible caso de corrupción

La vuelta a las aulas en Oviedo: una gran obra y una vieja demanda, las asignaturas pendientes

La vuelta a las aulas en Oviedo: una gran obra y una vieja demanda, las asignaturas pendientes

Así van los preparativos para las fiestas de San Mateo en Oviedo: El Campo y el casco histórico, a punto para doce días de fiesta

Así van los preparativos para las fiestas de San Mateo en Oviedo: El Campo y el casco histórico, a punto para doce días de fiesta

El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: "Luego se habla de conciliación"

El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: "Luego se habla de conciliación"

El programa de Oviedo contra la soledad no deseada: llamadas frecuentes y una atención telemática integral

El programa de Oviedo contra la soledad no deseada: llamadas frecuentes y una atención telemática integral

Visita ilustre a Oviedo: el hombre fuerte del presidente de Angola sorprende con un lujoso convoy en un conocido centro comercial

Visita ilustre a Oviedo: el hombre fuerte del presidente de Angola sorprende con un lujoso convoy en un conocido centro comercial

La devoción por La Santina toma los barrios de Oviedo: "Ha sido impresionante"

La devoción por La Santina toma los barrios de Oviedo: "Ha sido impresionante"

El Centro Asturiano de Oviedo vive un Día de Asturias multitudinario pese a la lluvia: "Nunca hubo tanta gente", dice el presidente

El Centro Asturiano de Oviedo vive un Día de Asturias multitudinario pese a la lluvia: "Nunca hubo tanta gente", dice el presidente

El Ayuntamiento asume mejoras que considera de «competencia regional» en quince colegios: estas son las obras ejecutadas

El Ayuntamiento asume mejoras que considera de «competencia regional» en quince colegios: estas son las obras ejecutadas
Tracking Pixel Contents