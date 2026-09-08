El programa de Oviedo contra la soledad no deseada: llamadas frecuentes y una atención telemática integral
El Consistorio saca a licitación un nuevo contrato de 1,4 millones de euros para garantizar la atención a los mayores que viven solos durante los próximos cuatro años
El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación un contrato de casi 1,4 millones de euros y un plazo de cuatro años para el nuevo contrato unificado de Servicios de Atención Telemática para Personas Mayores o con Diversidad Funcional. Esta ambiciosa iniciativa municipal integrará la clásica teleasistencia domiciliaria de emergencias —tanto fija como móvil— con una línea telefónica gratuita de información y apoyo. El plan busca dar cobertura a unas 1.200 personas mensuales, combatiendo la soledad no deseada en un concejo donde un tercio de la población supera ya los 60 años.
La gran novedad reside en la hibridación de prestaciones. La adjudicataria no se limitará a gestionar el clásico colgante de emergencia en el hogar. El pliego exige seguridad fuera de casa mediante dispositivos móviles con localización GPS y sensores avanzados de caídas, humos, gas o fuego. Todo ello se complementará con un canal humano imprescindible: llamadas periódicas quincenales de cortesía y agendas de recordatorios médicos.
Por su parte, la línea telefónica gratuita —atendida por profesionales de la rama social o psicología— actuará como la primera trinchera de atención personalizada para aliviar situaciones de soledad no deseada o sospechas de maltrato doméstico existentes en la capital asturiana. Con este blindaje social de cuatro años de vigencia, el Ayuntamiento persigue que ningún mayor ovetense quede desamparado y aislado, garantizando una respuesta inmediata tanto ante un accidente doméstico como ante una crisis de angustia o soledad extrema en el concejo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo
- La Audiencia deja en libertad provisional condicionada a la madre de la niña sustraída de un punto de encuentro familiar, en Oviedo
- Una conductora bajo los efectos del alcohol provoca un choque en cadena con tres coches en Oviedo
- Oviedo alquilará una pista a una empresa especializada para que el OCB inicie la temporada en el Palacio de los Deportes
- Herido grave un hombre apuñalado tras una discusión en un domicilio de La Argañosa en Oviedo
- El alcalde de Oviedo confirma que habrá que cambiar la pista del Palacio de los Deportes tras la inundación del complejo
- El PP y Foro exigen a Barbón que explique si detrás del piso para menores de La Florida hay 'un posible caso de corrupción