El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: "Luego se habla de conciliación"

Los alumnos de la localidad ovetense de Llovera que acuden al colegio tienen la parada del autobús escolar en el núcleo, pero los estudiantes que acuden al IES Leopoldo Alas Clarín tienen que recorrer 1,6 kilómetros para trasladarse al punto en el que se detiene el autocar. Una situación que «en el pueblos nos parece ilógica», afirman los vecinos, que se reunieron ayer para apoyar la reclamación de las familias afectadas y que valoran movilizaciones para demandar que el bus del instituto traslade su parada al núcleo. Los estudiantes de Llovera que acuden al instituto son tres y el próximo curso se incorporará otro alumno.

Las dos familias afectadas reclaman que el autobús que conecta con el IES Leopoldo Alas Clarín entre en el núcleo, al igual que el del colegio. «Trasladé la situación al Consorcio de Transportes de Asturias y al Principado ya en junio, pero la situación no ha cambiado», asegura Elena Serrano, portavoz de las familias.

Entre las puertas a las que picaron para trasladar la petición está la Inspección Educativa del Principado y al centro educativo. Desde el IES le comunicaron que el Consorcio de Transportes consideró que «no procedía» trasladar la parada existente para los alumnos que acuden al IES al lugar donde está la del colegio. Pero no hay más explicaciones.

«Estamos hablando de una etapa de educación obligatoria», indican las familias. «Se habla de conciliación, pero después hay situaciones como esta», aseguran los vecinos. El trayecto hasta la parada fijada para los estudiantes del instituto, de 1,6 kilómetros, discurre por una carretera local, «sin arcén, con poca iluminación para caminar por la mañana temprano y en la que si se cruzan dos coches tienen que parar», apuntó Serrano.

Que los niños vayan a pie por esa vía es la opción que tienen las familias si, por obligaciones laborales, no pueden llevarlos en coche hasta la parada del autobús del instituto. «Es un riesgo», comentaron.

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«Pedimos que se rectifique. Hay familias que no pueden estar disponibles todos los días para llevar y traer a sus hijos y entonces tendrían que ir andando a la parada», remarcaron los vecinos de Llovera.