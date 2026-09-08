Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: "Luego se habla de conciliación"

Los vecinos de la localidad protestan y valoran más movilizaciones si el autocar no entra al pueblo a recoger a los tres estudiantes como ocurre con el transporte del colegio

Vecinos del pueblo en la parada del autobús escolar en Llovera.

Vecinos del pueblo en la parada del autobús escolar en Llovera.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Elena Peláez

Los alumnos de la localidad ovetense de Llovera que acuden al colegio tienen la parada del autobús escolar en el núcleo, pero los estudiantes que acuden al IES Leopoldo Alas Clarín tienen que recorrer 1,6 kilómetros para trasladarse al punto en el que se detiene el autocar. Una situación que «en el pueblos nos parece ilógica», afirman los vecinos, que se reunieron ayer para apoyar la reclamación de las familias afectadas y que valoran movilizaciones para demandar que el bus del instituto traslade su parada al núcleo. Los estudiantes de Llovera que acuden al instituto son tres y el próximo curso se incorporará otro alumno.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Las dos familias afectadas reclaman que el autobús que conecta con el IES Leopoldo Alas Clarín entre en el núcleo, al igual que el del colegio. «Trasladé la situación al Consorcio de Transportes de Asturias y al Principado ya en junio, pero la situación no ha cambiado», asegura Elena Serrano, portavoz de las familias.

Entre las puertas a las que picaron para trasladar la petición está la Inspección Educativa del Principado y al centro educativo. Desde el IES le comunicaron que el Consorcio de Transportes consideró que «no procedía» trasladar la parada existente para los alumnos que acuden al IES al lugar donde está la del colegio. Pero no hay más explicaciones.

«Estamos hablando de una etapa de educación obligatoria», indican las familias. «Se habla de conciliación, pero después hay situaciones como esta», aseguran los vecinos. El trayecto hasta la parada fijada para los estudiantes del instituto, de 1,6 kilómetros, discurre por una carretera local, «sin arcén, con poca iluminación para caminar por la mañana temprano y en la que si se cruzan dos coches tienen que parar», apuntó Serrano.

Que los niños vayan a pie por esa vía es la opción que tienen las familias si, por obligaciones laborales, no pueden llevarlos en coche hasta la parada del autobús del instituto. «Es un riesgo», comentaron.

Noticias relacionadas

«Pedimos que se rectifique. Hay familias que no pueden estar disponibles todos los días para llevar y traer a sus hijos y entonces tendrían que ir andando a la parada», remarcaron los vecinos de Llovera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
  2. Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo
  3. La Audiencia deja en libertad provisional condicionada a la madre de la niña sustraída de un punto de encuentro familiar, en Oviedo
  4. Una conductora bajo los efectos del alcohol provoca un choque en cadena con tres coches en Oviedo
  5. Oviedo alquilará una pista a una empresa especializada para que el OCB inicie la temporada en el Palacio de los Deportes
  6. Herido grave un hombre apuñalado tras una discusión en un domicilio de La Argañosa en Oviedo
  7. El alcalde de Oviedo confirma que habrá que cambiar la pista del Palacio de los Deportes tras la inundación del complejo
  8. El PP y Foro exigen a Barbón que explique si detrás del piso para menores de La Florida hay 'un posible caso de corrupción

El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: "Luego se habla de conciliación"

El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: "Luego se habla de conciliación"

El programa de Oviedo contra la soledad no deseada: llamadas frecuentes y una atención telemática integral

El programa de Oviedo contra la soledad no deseada: llamadas frecuentes y una atención telemática integral

Visita ilustre a Oviedo: el hombre fuerte del presidente de Angola sorprende con un lujoso convoy en un conocido centro comercial

Visita ilustre a Oviedo: el hombre fuerte del presidente de Angola sorprende con un lujoso convoy en un conocido centro comercial

La devoción por La Santina toma los barrios de Oviedo: "Ha sido impresionante"

La devoción por La Santina toma los barrios de Oviedo: "Ha sido impresionante"

El Centro Asturiano de Oviedo vive un Día de Asturias multitudinario pese a la lluvia: "Nunca hubo tanta gente", dice el presidente

El Centro Asturiano de Oviedo vive un Día de Asturias multitudinario pese a la lluvia: "Nunca hubo tanta gente", dice el presidente

El Ayuntamiento asume mejoras que considera de «competencia regional» en quince colegios: estas son las obras ejecutadas

El Ayuntamiento asume mejoras que considera de «competencia regional» en quince colegios: estas son las obras ejecutadas

El teatro Campoamor, en Oviedo, se tiñe de rojo por el Día Mundial contra el síndrome de Duchenne

El teatro Campoamor, en Oviedo, se tiñe de rojo por el Día Mundial contra el síndrome de Duchenne

Luz verde a la obra de la fachada del Conservatorio tras un lustro de espera

Luz verde a la obra de la fachada del Conservatorio tras un lustro de espera
Tracking Pixel Contents