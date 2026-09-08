El teatro Campoamor, en Oviedo, se tiñe de rojo por el Día Mundial contra el síndrome de Duchenne

El rojo tomó anoche el Teatro Campoamor. La fachada del coliseo ovetense se iluminó de ese color con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre la Distrofia Muscular de Duchenne, una jornada que volvió a poner el foco en una enfermedad genética, degenerativa y sin cura que afecta a unos 1.100 españoles, en su mayoría varones. En Oviedo, alrededor de medio centenar de personas se reunieron para acompañar a las familias y, sobre todo, a Alejandro, Hugo y Mateo, tres pequeños que conviven con Duchenne y que fueron los protagonistas de un acto marcado por la reivindicación y la esperanza.

La imagen del Campoamor teñido de rojo quiso servir así de altavoz para una reclamación que este año se resume en un lema: «El acceso cambia vidas». Detrás de esa frase hay, según Duchenne Parent Project España (DPPE), una realidad que todavía dista de ser igual para todos los pacientes. La asociación denuncia que quienes padecen esta enfermedad esperan de media más de 500 días para acceder a tratamientos innovadores ya aprobados en Europa. En el caso de los medicamentos huérfanos, la demora puede superar los 570 días y en años anteriores llegó a rebasar los 700.

Pero el acceso que reclaman las familias va mucho más allá de los medicamentos. «No hablamos únicamente de los más de 500 días de espera media para un tratamiento innovador», señala Silvia Ávila, presidenta de DPPE. También reclama diagnóstico precoz, fisioterapia especializada, rehabilitación, tecnología que permita ganar autonomía y una atención multidisciplinar desde los primeros momentos. A ello se suman las dificultades para obtener el reconocimiento de la discapacidad y las ayudas a la dependencia.

La fisioterapia es uno de los ejemplos más evidentes de las diferencias que existen entre territorios. Según la asociación, el sistema público suele cubrir dos sesiones semanales y únicamente hasta los seis años, de modo que buena parte del tratamiento posterior termina recayendo en las familias. El objetivo de la jornada mundial es precisamente recordar que las necesidades de estos niños no desaparecen con la edad y que cada retraso puede tener consecuencias.

Alejandro, Hugo y Mateo pusieron rostro anoche en Oviedo a esa reivindicación. Junto a sus familias y a quienes acudieron al Campoamor, fueron el centro de un acto que convirtió durante unas horas el edificio en un símbolo de solidaridad. El rojo que iluminó su fachada se sumó al de más de 70 monumentos y edificios emblemáticos de toda España, entre ellos el Castillo de Bellver, en Palma de Mallorca.

La distrofia muscular de Duchenne está causada por una mutación en el gen responsable de producir distrofina, una proteína esencial para el funcionamiento y la estabilidad de los músculos. Su ausencia provoca un deterioro progresivo de la musculatura y una pérdida paulatina de movilidad. La enfermedad se manifiesta principalmente en niños porque el gen se encuentra en el cromosoma X y puede transmitirse de madres portadoras a sus hijos, aunque alrededor del 35 por ciento de los casos se deben a mutaciones espontáneas.

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En los últimos meses se han producido avances en la financiación nacional de tratamientos como givinostat y vamorolona. Para las familias, sin embargo, queda todavía una carrera contra el tiempo. «No puede haber diferencias por código postal», resume Ávila. Una petición que anoche, con Alejandro, Hugo y Mateo bajo el rojo del Campoamor, adquirió en Oviedo un rostro concreto.