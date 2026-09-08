Visita ilustre a Oviedo: el hombre fuerte del presidente de Angola sorprende con un lujoso convoy en un conocido centro comercial

La llegada de un amplio convoy de vehículos de alta gama vuelve a poner a Oviedo en el radar de las autoridades de Angola. João Ernesto dos Santos, ministro de Estado y jefe de la Casa Militar del presidente angoleño, João Lourenço, aterrizó en Asturias para iniciar una estancia de varios días en la capital con motivo de una visita médica a la clínica oftalmológica de la familia Fernández-Vega. El alto cargo, de 72 años, se alojó en el Hotel de la Reconquista, donde este martes, Día de Asturias, continuó siendo visible el intenso movimiento de vehículos de lujo y miembros de su comitiva.

La discreción vuelve a acompañar una visita de las autoridades angoleñas a Asturias. La tarde del lunes, una larga sucesión de automóviles negros de alta gama se apostó en las inmediaciones de El Corte Inglés. Dos Santos había acudido al centro comercial acompañado por parte de su equipo para realizar unas compras. La presencia de los vehículos, que permanecieron en el exterior mientras el ministro permanecía dentro, despertó la curiosidad de quienes transitaban por la zona. La visita se prolongó hasta alrededor de las siete de la tarde.

Este martes, el movimiento se trasladó de nuevo al entorno del Reconquista. Desde primera hora se pudo observar una notable actividad de vehículos de alta gama en las inmediaciones del establecimiento. El propio Dos Santos se dejó ver pasadas las once de la mañana, vestido de manera informal, con una llamativa camisa, un pantalón azul y una gorra del mismo color, para iniciar una jornada en la que, además de continuar con sus compras, aprovechó para disfrutar de la ciudad.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el dirigente angoleño llegó a Asturias a bordo de un lujoso avión que permanece estacionado en el aeropuerto de Asturias durante su estancia. La aeronave se suma así al dispositivo desplegado para una visita de carácter privado que podría dejar patente la estrecha relación que mantienen las autoridades de Angola con la clínica oftalmológica más conocida de la ciudad.

Dos Santos ocupa desde finales de abril una de las posiciones de mayor confianza dentro del aparato presidencial angoleño. El presidente João Lourenço lo nombró ministro de Estado y jefe de la Casa Militar de la Presidencia después de destituir al general Francisco Pereira Furtado. Hasta entonces, Dos Santos ejercía como ministro de Defensa desde septiembre de 2022. La Casa Militar es un órgano de apoyo directo al presidente de Angola y tiene entre sus principales cometidos el asesoramiento y la asistencia inmediata al jefe del Estado en asuntos relacionados con la seguridad nacional. El nuevo puesto sitúa a Dos Santos en el reducido círculo de dirigentes con acceso directo a Lourenço.

Su presencia en Asturias prolonga una relación que ya ha llevado a otros destacados miembros del Gobierno angoleño hasta Oviedo. En enero de 2025 fue Francisco Pereira Furtado, precisamente su antecesor al frente de la Casa Militar, quien permaneció varios días en la ciudad para someterse a una intervención de cataratas en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Su estancia también estuvo marcada por una amplia comitiva y por un incesante trasiego de coches negros en las inmediaciones del Reconquista, hasta el punto de que parte de su séquito tuvo que alojarse en otro hotel ante la falta de habitaciones.

El vínculo entre la familia Fernández-Vega y las máximas autoridades angoleñas viene de atrás. En mayo de 2018, el propio João Lourenço acudió a Asturias para pasar consulta en la clínica. Aquella visita dejó una de las estampas más llamativas protagonizadas por una autoridad extranjera en la región: el aterrizaje en el aeropuerto asturiano de un Boeing 787 VIP, conocido como «Angola 1», considerado entonces uno de los aviones más lujosos del mundo.

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Ahora es uno de los hombres de máxima confianza del presidente angoleño quien ha vuelto a convertir durante unos días el Reconquista y Oviedo en escenario de una discreta pero llamativa visita de Estado en clave privada.