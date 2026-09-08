La vuelta a las aulas en Oviedo: una gran obra y una vieja demanda, las asignaturas pendientes

Las aulas de los colegios y de los institutos de Oviedo abren sus puertas hoy para la puesta en marcha del nuevo curso escolar. Un año académico que se inicia con deberes en materia de infraestructuras en el municipio. Una de las grandes deudas es una asignatura pendiente desde hace ya diez años, la reforma del salón de actos del colegio Gesta, que la comunidad educativa ha reclamado de forma reiterada desde que la dependencia fue clausurada por una plaga de carcoma, además de por filtraciones de agua.

Este es el undécimo curso en el que el centro educativo no puede utilizar esta sala y aunque han sido varios los compromisos de reforma trasladados, aún no se han materializado. Desde el colegio se espera a que se plasme el acuerdo entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Oviedo para abordar una reforma integral con un coste que superaría el millón de euros, que financiarán a partes iguales las dos administraciones. El Partido Popular (PP) llegó a denunciar en otoño del pasado año que las deudas que el Principado tenía con el Ayuntamiento de Oviedo impedían el inicio de la obra. Sí se puso la primera piedra de este proyecto, con la sustitución de la cubierta del salón de actos, que se ejecutó con una inversión de 92.364 euros.

Tras la conclusión en este mandato de dos grandes infraestructuras educativas en el concejo, los IES La Florida y Margarita Salas, en La Corredoria, el Principado aborda actualmente la construcción de otro gran equipamiento, el colegio de Educación Especial de Montecerrao. Las obras comenzaron ya el pasado año y le restan dos anualidades, las de los ejercicios 2026 y 2027, según el compromiso del Principado.

La partida consignada este año para el colegio de Montecerrao, que sustituirá al de Latores, asciende a 8,6 millones de euros en una obra que tiene un presupuesto total de 19 millones. Para el pasado ejercicio se consignaron 2 millones de euros.

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Los dos últimos institutos que abrieron en el municipio continuarán en este curso incrementando el número de alumnos. En el de La Florida se realiza una apertura gradual, que finalizará en 2027-2028 con el último curso, 4º de ESO.