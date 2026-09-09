El Arzobispo de Santiago de Compostela y un exdirector general de la Policía Nacional serán homenajeados por el Día de Galicia en Oviedo
La asociación gallega en Asturias entregará su Insignia de Oro al prelado Francisco José Ruiz y a Rafael del Río el domingo en el Reconquista
El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, y el presidente de la Fundación Policía Española, Rafael del Río Sendino, serán las personalidades homenajeadas este año por la Asociación del Día de Galicia en Asturias, que les impondrá la Insignia de Oro y les hará entrega del carné de Socios de Honor. Ambos recibirán las distinciones el próximo domingo, 13 de septiembre, durante un acto en el Hotel de la Reconquista previsto a las 13.00 horas, que reunirá a numerosas autoridades políticas, sociales y empresariales de Asturias y Galicia y pondrá el broche a la XXXI edición de los festejos.
La celebración arrancará, no obstante, mañana viernes con el ya tradicional Encuentro Empresarial Astur-Galaico, que se celebrará a las 13.00 horas en la Cámara de Comercio de Oviedo. Por la tarde, a las 19.00 horas, la tercera planta del Auditorio Príncipe Felipe acogerá una conferencia de la doctora Marta Maes, cirujana especializada en cáncer de mama y experta en decisiones compartidas, que presentará su libro «Cuando cada decisión importa».
El programa continuará el sábado con un concierto-homenaje a las «Personas en Soledad», previsto a las 19.15 horas en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe. En el recital participarán los cantantes Antonio Barros, Ialma y Naro y el actor Bruzo Queimán. La jornada tendrá continuidad a medianoche con una gran queimada gratuita en la carpa instalada en la calle Picasso.
Los actos centrales llegarán el domingo. Antes del homenaje del Reconquista, a las 11.00 horas, la Catedral de Oviedo acogerá una Misa Cantada a cargo de la soprano Tina Gutiérrez, que será oficiada por el propio arzobispo de Santiago. La celebración estará dedicada a Armando Ramírez, a los socios y amigos de la asociación y se desarrollará también en solidaridad con el pueblo venezolano y con todos los pueblos de España afectados por los incendios.
Tras la misa, Prieto y Del Río protagonizarán el acto institucional en el Reconquista, donde recibirán las máximas distinciones de la asociación. Rafael del Río, además de presidir la Fundación Policía Española, fue director general de la Policía y presidente de Cáritas Española. La jornada concluirá con la tradicional comida de hermandad en el mismo hotel, en la que volverán a encontrarse representantes de las dos comunidades vecinas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo
- La Audiencia deja en libertad provisional condicionada a la madre de la niña sustraída de un punto de encuentro familiar, en Oviedo
- Oviedo alquilará una pista a una empresa especializada para que el OCB inicie la temporada en el Palacio de los Deportes
- Herido grave un hombre apuñalado tras una discusión en un domicilio de La Argañosa en Oviedo
- El alcalde de Oviedo confirma que habrá que cambiar la pista del Palacio de los Deportes tras la inundación del complejo
- El PP y Foro exigen a Barbón que explique si detrás del piso para menores de La Florida hay 'un posible caso de corrupción
- El Centro Asturiano de Oviedo abre sus fiestas con el pregón de la pediatra Lucía Galán: 'Asturias nunca se marcha de uno