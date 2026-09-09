El Arzobispo de Santiago de Compostela y un exdirector general de la Policía Nacional serán homenajeados por el Día de Galicia en Oviedo

El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, y el presidente de la Fundación Policía Española, Rafael del Río Sendino, serán las personalidades homenajeadas este año por la Asociación del Día de Galicia en Asturias, que les impondrá la Insignia de Oro y les hará entrega del carné de Socios de Honor. Ambos recibirán las distinciones el próximo domingo, 13 de septiembre, durante un acto en el Hotel de la Reconquista previsto a las 13.00 horas, que reunirá a numerosas autoridades políticas, sociales y empresariales de Asturias y Galicia y pondrá el broche a la XXXI edición de los festejos.

La celebración arrancará, no obstante, mañana viernes con el ya tradicional Encuentro Empresarial Astur-Galaico, que se celebrará a las 13.00 horas en la Cámara de Comercio de Oviedo. Por la tarde, a las 19.00 horas, la tercera planta del Auditorio Príncipe Felipe acogerá una conferencia de la doctora Marta Maes, cirujana especializada en cáncer de mama y experta en decisiones compartidas, que presentará su libro «Cuando cada decisión importa».

El programa continuará el sábado con un concierto-homenaje a las «Personas en Soledad», previsto a las 19.15 horas en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe. En el recital participarán los cantantes Antonio Barros, Ialma y Naro y el actor Bruzo Queimán. La jornada tendrá continuidad a medianoche con una gran queimada gratuita en la carpa instalada en la calle Picasso.

Los actos centrales llegarán el domingo. Antes del homenaje del Reconquista, a las 11.00 horas, la Catedral de Oviedo acogerá una Misa Cantada a cargo de la soprano Tina Gutiérrez, que será oficiada por el propio arzobispo de Santiago. La celebración estará dedicada a Armando Ramírez, a los socios y amigos de la asociación y se desarrollará también en solidaridad con el pueblo venezolano y con todos los pueblos de España afectados por los incendios.

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Tras la misa, Prieto y Del Río protagonizarán el acto institucional en el Reconquista, donde recibirán las máximas distinciones de la asociación. Rafael del Río, además de presidir la Fundación Policía Española, fue director general de la Policía y presidente de Cáritas Española. La jornada concluirá con la tradicional comida de hermandad en el mismo hotel, en la que volverán a encontrarse representantes de las dos comunidades vecinas.