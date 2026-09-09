Celtas Cortos, abren este jueves las fiestas de San Mateo de Oviedo: «Subirse al escenario es magia pura; a los jóvenes aún los enganchamos con nuestro directo»

«Subirse a un escenario es magia pura». Así afronta Goyo Yeves, saxofonista y uno de los integrantes fundadores de «Celtas Cortos», el regreso de la banda a Oviedo, donde este jueves, a las 21.00 horas, pondrá música al comienzo de las fiestas de San Mateo. El concierto, gratuito y en la plaza de la Escandalera, será inmediatamente después del pregón y servirá para celebrar junto al público cuatro décadas de canciones.

«Mejor momento imposible», asegura Yeves, que recuerda con especial cariño las primeras visitas a la ciudad. La de este jueves será la quinta actuación de «Celtas Cortos» en Oviedo, una plaza que, según rememora, estuvo entre las primeras que recibieron al grupo cuando comenzó a salir de Castilla. Entre sus recuerdos asturianos destaca también la grabación realizada con la OSPA en 2016, una experiencia que califica de «increíble».

El concierto se enmarca en una gira especial por el 40.º aniversario, para la que la banda ha preparado un repertorio que recorre su carrera. Sonarán algunos de sus grandes éxitos, pero también canciones recuperadas después de años sin tocar e incluso un tema «nunca tocado en directo». La formación cuenta actualmente con diez músicos y ha preparado además unos visuales especiales para la celebración.

Yeves reconoce que todavía les sorprende comprobar hasta qué punto sus canciones forman parte de la memoria de varias generaciones. «Te empiezan a llegar mensajes y te cuentan historias ligadas a las canciones», explica. Entre todas, «20 de abril» mantiene una vigencia especial. «Es San 20 de abril», bromea.

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El músico cree que el directo explica también que el grupo siga conectando con los jóvenes. «Se engancha viéndonos en directo», afirma. Por eso no piensa todavía en la retirada. «De momento no», asegura. Incluso apunta al 50.º aniversario como posible «culmen» de la trayectoria.