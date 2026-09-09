El clásico de la hostelería de Oviedo que pasa el relevo: "Triunfamos gracias a nuestros clientes"

"Vine para Asturias en 1972, estuve trabajando un año en Avilés, luego me fui dos años para Londres, volví para Asturias y aquí estamos". José Antonio Lera Román, el de La Bellota, resume más de medio siglo en la hostelería, "toda una vida" profesional en la que está a punto de pasar el relevo en el local donde lleva 27 años, en la plaza del Fresno, antes de la Gesta, un cruce de caminos entre el Auditorio, las facultades del campus de Llamaquique, la iglesia de San Francisco y la sedes de importantes empresas.

Aunque desde hace días hay un cartel que anuncia el cambio de titular de la Bellota a la que han dedicado más tiempo Antonio Lera y "sobre todo mi mujer, Carmen", este hostelero zamorano afincado en Oviedo está bien pendiente de esa particular transición a "una empresa grande de Madrid, que se queda con el personal que llevaba conmigo muchos años, cuatro trabajadores; son muy buena gente y era una pena que se fueran".

Toni, como le conoce su clientela, está a punto de cumplir los 70 años y toca jubilarse, un paso que dio antes su mujer, Carmen Merino. "Llega la hora de vivir más tranquilo", afirma. Hay buenas razones, sobre todo un nieto "de 18 meses, que nació en Turín pero que ha pasado más tiempo aquí en Oviedo que allí".

Atrás quedan los años, muchos, en los que contaba con cuarenta empleados en plantilla. Incluso llegó a regentar una discoteca, "en la época de la ruta del bacalao, en un polígono de Alcorcón; en cuestión meses se llegaron a abrir 69 discotecas pero aquella novedad duró poco y quedé de Madrid hasta el gorro porque marchaba para allí todos los viernes y volvía aquí el lunes por la mañana".

La primera Bellota abrió en Avilés, luego otra en Gijón a los cinco meses y ya llegó al turno a las de Oviedo, primero en el Vasco; la siguiente junto al Auditorio en 1999 y luego en la calle Fruela. El nombre, algo siempre complicado para un negocio en ciernes, surgió casi de casualidad: "Veníamos de Guijuelo mi mujer y yo, poco antes de abrir, porque habíamos ido a mirar embutidos ibéricos, de cerdos de verdad, y nos dijimos: ‘si estos animales comen bellota y vamos a vender jamón, qué mejor nombre puede haber".

La apuesta de Antonio Lera, del pueblo zamorano de Valdescorriel, y de su mujer, Carmen Merino, leonesa de Valencia de don Juan, por Oviedo no tuvo nada que ver con la casualidad. "Yo había tenido ya el Bingo Fortuna en la calle Caveda y entonces siempre estuve muy relacionado con Oviedo", explica. La fórmula inicial en la Bellota era sencilla: "El tema era vender buen embutido, buen lomo, buen jamón y una carta un poco pequeña, con buenos vinos. Lo que pasa que luego todo se va ampliando y la acogida de los clientes, nada más empezar en Avilés fue todo un boom", recuerda Lera.

Una acogida que también resultó exitosa en Oviedo y trajo consigo una clientela "majísima y estupenda, la mayoría de los clientes vienen prácticamente a diario, en esta zona tenemos más que clientes ya amigos", relata Antonio Lera, que no tiene dudas de que "los voy a echar de menos porque hemos triunfado gracias a los clientes, sin los clientes no habríamos sido nada".

Quizá por esa sensación de gratitud con una clientela siempre fiel tiene claro que seguirá pasando por la Bellota de la esquina de la plaza del Fresno "porque vivo cerca", y también despeja incógnitas. El cambio de titularidad será respetuoso con algunas de las propuestas de este clásico de la hostelería ovetense como, por ejemplo, las manitas de cerdo:"Son un plato especial, tenemos clientela fija que viene a por ellas y, claro, hay que tenerlas siempre. Van a seguir y el rabo de toro, que también se hace muy bien y tiene una gran demanda. Hay platos que no se pueden quitar", recalca un hostelero que ha vivido en primera persona el salto que ha dado la hostelería en Oviedo.

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"Los locales del centro funcionan muy bien. Cada vez tenemos más turistas y todo el mundo que viene de cualquier otra zona de España o incluso del extranjero quedan alucinados con lo bien que les atendemos y con la gastronomía tan rica que ofrecemos", argumenta Antonio Lera, que revela la continuidad de otro producto muy demandado en la Bellota, "el café Reserva de Oquendo, que está buenísimo".