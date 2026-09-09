El Club Badminton estrena plaza tras «tres décadas de orgullo» para Oviedo

La plaza que desde este miércoles lleva el nombre del Club Bádminton Oviedo pone en el callejero de La Corredoria la historia de una entidad nacida en 1995 y convertida, tres décadas después, en una de las referencias deportivas de la ciudad. El alcalde, Alfredo Canteli, destacó que el reconocimiento premia «los valores de compromiso, sacrificio, superación» de un club que «se ha convertido en una seña de identidad de nuestra ciudad» y que lleva «casi tres décadas llevando con orgullo el nombre de Oviedo» por las competiciones. El nuevo espacio se encuentra entre el Corredoria Arena y el colegio público de La Corredoria, a escasos metros de uno de los escenarios habituales de sus partidos.

El bautismo de la plaza cierra así un camino que empezó a andar hace meses, cuando un grupo de padres y simpatizantes trasladó a la directiva la idea de dejar una huella permanente del club en el barrio. La propuesta encontró pronto el respaldo municipal y tomó como referencia otros reconocimientos deportivos en el callejero de La Corredoria. La intención era sencilla: que el nombre de la entidad no quedase únicamente en las camisetas, las pistas o los resultados, sino también en el lugar donde ha echado raíces.

Para Canteli, el homenaje reconoce una trayectoria que va mucho más allá de los triunfos deportivos. El regidor aseguró que el club «seguirá contando siempre con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo». Junto a él participaron en el acto la concejala de Deportes, Concepción Méndez, el presidente del Club Bádminton Oviedo, Nicolás García González, representantes de la entidad y los deportistas Marcos García y María Rodríguez, vigentes campeones de Asturias.

El club nació en 1995 con el nombre de Bádminton TAFAD y tres años después adoptó su actual denominación, manteniendo la continuidad de su junta directiva. Desde aquella primera etapa permanecen vinculados al proyecto Ángel Rodríguez y Francisco Álvarez Dacal, mientras que César González se incorporó en 1998.

Álvarez Dacal recordó aquellos primeros tiempos, cuando el bádminton todavía era un deporte casi desconocido. El propósito era entonces crear en Oviedo un lugar donde practicarlo. «Ninguno de los compañeros que empezamos con el club nos podíamos imaginar que a día de hoy nuestro deporte y el club tuviesen la presencia en la sociedad que tienen», señaló el incondicional del club.

Ángel Rodríguez puso el foco en la cantera y en las familias, mientras que César González reivindicó el valor de la plaza como legado entre generaciones. Nicolás García resumió el sentimiento de la entidad: es «un reconocimiento a una labor ya de muchos años» y al orgullo de haber llevado el nombre de Oviedo dentro y fuera de España.

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Ahora ese nombre queda también escrito en la ciudad. Una plaza que servirá como recuerdo de quienes impulsaron el proyecto en sus comienzos, pero también como punto de encuentro para las nuevas generaciones que mantienen viva aquella apuesta por el bádminton en La Corredoria.