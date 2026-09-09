El colegio especial de Latores inicia el curso con el aparcamiento ampliado mientras las familias reclaman más mejoras y la apertura de Montecerrao

Lázaro Díaz Sanz y Alejandro de la Grana López regresaron este miércoles al colegio de educación especial de Latores con las ganas de reencontrarse con profesores y compañeros y, sobre todo, de recuperar una rutina que para muchos de estos alumnos resulta especialmente importante. Al volver se encontraron además con una de las reclamaciones de las familias ya atendida: el aparcamiento del centro ha sido ampliado y prácticamente duplica su capacidad, hasta disponer ahora de espacio para unos 60 vehículos.

La mejora, muy esperada en un colegio donde cada jornada coinciden familias, trabajadores y transportes adaptados, no cierra sin embargo la lista de reivindicaciones. Los padres siguen reclamando actuaciones urgentes en unas instalaciones que arrastran numerosas deficiencias y mantienen también la mirada puesta en el nuevo colegio de Montecerrao, cuya apertura está prevista para septiembre de 2027 y que consideran imprescindible para dar respuesta adecuada a las necesidades de sus hijos.

Lázaro Díaz en el autobús de camino al colegio. / LNE

Lázaro afronta el nuevo curso «con muchas ganas y con mucha ilusión», explica su madre, Irene Sanz Álvarez. También con «cierta incertidumbre» porque cambia de profesores y de etapa y con la esperanza de que durante los próximos meses se vayan solventando las carencias que tiene el colegio actual. «Nos genera cierto miedo saber cómo están las instalaciones a día de hoy, que los arreglos son mínimos, por no decir inexistentes», señala su madre. El regreso supone, además, recuperar hábitos cotidianos. Lázaro pudo participar durante el verano en campamentos, pero su madre destaca la importancia de volver «a nuestro cole, a ver caras conocidas» y retomar «nuestra rutina del día a día».

También Alejandro de la Grana López inició las clases «muy contento». Su madre, Dorliana López, destaca que la vuelta a los horarios habituales, acompañado por sus profesores y compañeros, le beneficia especialmente. Durante las vacaciones también participó en campamentos que le permitieron mantener parte de esa dinámica y ahora afronta un curso «cargado de esperanza», con el deseo de que se solucionen los problemas de infraestructuras y de que el nuevo colegio especial de Montecerrao se convierta finalmente en una realidad.

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Las mejoras

Entre las deficiencias que las familias llevan tiempo denunciando figuran aulas que pueden alcanzar los 32 grados por la falta de toldos adecuados, humedades, problemas en el patio infantil, dificultades de accesibilidad y carencias en materia de protección contra incendios. Reclaman además pintura, mobiliario, materiales y más recursos, así como la incorporación de un terapeuta ocupacional. A estas demandas se suma la preocupación por la capacidad del futuro colegio de Montecerrao. El nuevo equipamiento está proyectado para 240 alumnos, una cifra que la AMPA considera insuficiente teniendo en cuenta que Latores ronda ya los 200 matriculados y existen más escolares derivados a otros recursos.