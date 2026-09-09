"El desplazamiento de las imágenes", la nueva exposición de César Barrio en Madrid
El arquitecto y artista ovetense presenta este jueves su obra reciente en la Tamara Kreisler Gallery
El artista ovetense César Barrio (Oviedo, 1971) inaugurará este jueves, 10 de septiembre, en la Tamara Kreisler Gallery de Madrid, la exposición «El desplazamiento de las imágenes», con obras en las que explora la transformación, la percepción y el movimiento de la imagen.
Licenciado en Arquitectura por la Universidad de Navarra, César Barrio atesora una trayectoria artística caracterizada, ya desde sus comienzos, por el diálogo entre la arquitectura y las artes plásticas. Su formación está muy vinculada a dos destacados creadores asturianos, los pintores Eduardo Úrculo y Joaquín Vaquero Turcios, con quienes mantuvo una relación de amistad y que tuvieron una influencia significativa en su primera etapa creativa.
Su primera exposición data de 1989. Desde entonces, su trabajo ha transitado por distintos lenguajes y aproximaciones a la imagen, en una búsqueda en la que confluyen la mirada del arquitecto y la del artista. Desde hace años, vive y trabaja entre Madrid y Lisboa. En 2023 presentó la exposición "A invenção das distâncias" ("La invención de las distancias") en el Museo Nacional de Historia Natural de Lisboa y en 2024 concurrió a la feria de arte Volta Basel 2024, que se celebra en Basilea, en Suiza, de la mano de Tamara Kreisler Gallery.
«El desplazamiento de las imágenes» se podrá visitar en la galería madrileña, en la calle Hermanos Álvarez Quintero, 6, hasta el próximo 10 de octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo
- La Audiencia deja en libertad provisional condicionada a la madre de la niña sustraída de un punto de encuentro familiar, en Oviedo
- Oviedo alquilará una pista a una empresa especializada para que el OCB inicie la temporada en el Palacio de los Deportes
- Herido grave un hombre apuñalado tras una discusión en un domicilio de La Argañosa en Oviedo
- El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: 'Luego se habla de conciliación
- El alcalde de Oviedo confirma que habrá que cambiar la pista del Palacio de los Deportes tras la inundación del complejo
- El PP y Foro exigen a Barbón que explique si detrás del piso para menores de La Florida hay 'un posible caso de corrupción