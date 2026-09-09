La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un tatuador de Oviedo acusado de agredir sexualmente a dos clientas

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita cuatro años de prisión para un tatuador de Oviedo acusado de dos delitos de agresión sexual contra dos clientas de su establecimiento. El juicio se celebró este miércoles en la sección penal del Tribunal de Instancia, plaza número 3, y quedó visto para sentencia. Los hechos que atribuye el Ministerio Público al acusado, nacido en Brasil en el año 1976, se produjeron entre finales de 2022 y mayo de 2023 en el estudio de tatuajes en el que trabajaba, situado en el centro de la ciudad.

El primer episodio se remonta "a finales de septiembre o principios de octubre de 2022". Según el relato de la Fiscalía, una mujer de entonces 39 años acudió al establecimiento para hacerse un tatuaje en el brazo izquierdo. Días después regresó acompañada por sus dos hijos para que le retirasen los plásticos. En ese momento, sostiene la acusación pública, el tatuador le dio dos besos en la boca sin su consentimiento y en presencia de los menores, una situación que le causó “extrañeza y malestar” y ante la que no supo cómo reaccionar.

El segundo caso tuvo como víctima a una joven de 20 años. Había acudido por primera vez al estudio en febrero de 2023 acompañada por una amiga y, según la Fiscalía, el acusado mantuvo con ella una actitud inadecuada y le hizo preguntas incómodas. Después le envió un mensaje a través de Instagram. La joven volvió al establecimiento el 7 de mayo de ese año para realizarse otro tatuaje y quedó a solas con el acusado. La Fiscalía sostiene que el hombre comenzó entonces a formularle preguntas de carácter sexual. La clienta pensó en marcharse, pero permaneció en el local por miedo a que pudiera dejarla encerrada.

Cuando terminó el trabajo, la joven le comentó que quería modificar otro tatuaje que tenía en la espalda. El acusado le pidió que se lo mostrase para fotografiarlo y, una vez que ella volvió a vestirse, se acercó para abrazarla, apretó su cara contra la mejilla de la joven y comenzó a besarla desde el cuello hasta el hombro, siempre según la versión del Ministerio Fiscal.

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Los delitos

La acusación considera los hechos constitutivos de dos delitos de agresión sexual y reclama dos años de cárcel por cada uno. Pide además cuatro años de prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas, tres años de libertad vigilada y cinco años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores. También solicita que el acusado indemnice con 1.000 euros a la primera mujer y 3.000 a la segunda, más los intereses legales correspondientes. La Fiscalía interesa además que, en caso de condena y si las penas impuestas fueran superiores a un año de cárcel, sean sustituidas por la expulsión del acusado del territorio nacional.