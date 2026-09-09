María Sanhuesa: "Son muchas las compositoras e intérpretes que deberían ser conocidas y a pesar de la cercanía en el tiempo, el silencio sigue pesando"

La musicóloga María Sanhuesa inauguró este miércoles el ciclo de conferencias "Contra el canon", enmarcado en su sexta edición en la programación conmemorativa del 50.º aniversario de la Asociación Feminista de Asturias (AFA). Sanhuesa eligió para su ponencia, presentada en el Conservatorio de Oviedo, el título "Clamores del silencio". "El silencio puede ser especialmente expresivo", observó, añadiendo que ella misma lleva "muchos años investigando sobre música y mujeres, cosa que pasó desapercibida". Paradójicamente, dijo, ese "silencio solo se va a romper con una labor muy callada: investigando en los archivos y en la documentación; eso es lo que nos va a devolver una voz propia".

"Contra el canon" está dedicado esta edición a las mujeres en la música. Sanhuesa tuvo que avanzar hasta el siglo XVI para poner nombre a una compositora y ello a pesar de que había iniciado su recorrido en la Edad Media. El de Gracia Baptista, monja abulense del siglo XVI y «autora de la primera obra publicada de una compositora», fue el primer nombre propio que mencionó. Luego, en el siglo XVII, constató la existencia de "actrices que cantaban, tañedoras, monjas en los conventos". Mencionó que la archiduquesa Margarita María, gran aficionada al teatro y la ópera, recibía en la corte austriaca obras de compositoras españolas como María Antonia del Valle. Poco después, continuó, Benito Jerónimo Feijoo documentó a una joven compositora en su "Defensa de las mujeres", dentro del "Teatro Crítico Universal". Su nombre se desconoce, Feijoo no lo registró. La musicóloga se detuvo luego en la actividad musical de los conventos, como el de Santa María de la Vega de Oviedo. Con la Ilustración, la formación musical femenina empezó a ser apreciada en sociedad. Sanhuesa recordó que Jovellanos "valoraba positivamente la educación musical de las mujeres".

La músicóloga se fue acercando a la actualidad, pero advirtió que «son muchas las compositoras e intérpretes que deberían ser conocidas» y «a pesar de que estén cerca de nosotros, el silencio sigue pesando». Citó a la cantante Adelina Abruñedo, hija del tenor Lorenzo Abruñedo; la compositora María Teresa Prieto, fallecida en México; la compositora Carmen Santiago de Merás; la soprano Aurorita Población; la cantante ovetense Josefina Arregui; la pianista Purita de la Riva; la organista Susana García Lastra, directora del ciclo de Valdediós; Celia Álvarez Blanco, primera soprano asturiana en cantar en el Teatro Campoamor; Angelita López, según Sanhuesa, «la intérprete asturiana con formación más completa: piano, órgano y canto»; e Isabel Barbón, con más de 50 años tocando el órgano en Luanco.

Durante su conferencia, María Sanhuesa tuvo un recuerdo especial para Ángeles Álvarez Prendes, monja del convento de San Pelayo, organista y compositora, fallecida el pasado 31 de agosto y que deja obra inédita.

Gloria García Nieto, la presidenta de AFA, recordó durante la presentación del acto que "Contra el canon" nace de un proyecto compartido con la Universidad y la Escuela de Arte, que data de 2015, y que en él han contado con la implicación generosa de los historiadores del Arte y profesores Santiago Martínez y Carmen Suárez. García Nieto abogó por revisar el relato historiográfico oficial y señaló que «aún es necesario investigar con las gafas violetas» para «descubrir cuánto nos hemos perdido».

La directora general de Igualdad del Principado, Vanesa Fernández, asistió a la conferencia y, antes de su inicio, expresó el reconocimiento de la sociedad asturiana a AFA por los 50 años de lucha feminista de la asociación. La responsable autonómica subrayó que "la cultura no es un ámbito ajeno a la igualdad, al contrario: moldea la forma en que entendemos el mundo y también la forma en la que nos entendemos a nosotras mismas". La ausencia de mujeres en el relato cultural, añadió Fernández, tiene como consecuencia un "empobrecimiento de nuestra comprensión de la historia" y la "pérdida de una parte de nuestro patrimonio colectivo". La titular autonómica de Igualdad advirtió que "aún queda mucho talento por descubrir y muchas historias por contar" y que AFA "seguirá siendo imprescindible para ese futuro igual que lo ha sido durante estos 50 años".

Durante el acto la percusionista María Cuadriello interpretó al xilófono varias obras, una de ellas, de Keiko Abe, compositora japonesa considerada la madre de la marimba moderna y estrecha colaboradora de Yamaha.

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"Clamores en el silencio", la conferencia de Sanhuesa, precede a otra de las actividades centrales de las conmemoraciones del aniversario de AFA: la exposición "En femenino y en plural", que reúne la obra de 14 creadoras asturianas en la Universidad de Oviedo y que se inaugura este jueves a las 18.30 horas.