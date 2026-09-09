La Ópera de Oviedo comienza el viernes su 79º temporada y busca superar los 3.000 abonados

La Fundación Ópera de Oviedo afronta su 79.ª temporada con el reto de seguir ampliando su público y superar los 3.000 abonados. Actualmente cuenta con alrededor de 2.800 y considera el crecimiento de esta cifra una de las claves para consolidar el proyecto. Así lo señaló hoy el director general de la Fundación, Celestino Varela, durante la presentación de la renovación del acuerdo de colaboración con Sabadell Herrero, uno de sus patrocinadores históricos.

Varela destacó que el apoyo privado resulta fundamental para mantener la actividad de la institución. Según explicó, dos tercios del presupuesto de la Fundación proceden de la colaboración privada, a través de abonados, mecenas y patrocinadores. En este contexto, el respaldo de Sabadell Herrero se prolonga ya durante 23 años. “Esta colaboración nos permite seguir consolidando la temporada y mantener nuestra apuesta por una programación de calidad, por la creación y por el acercamiento de la ópera a todos los públicos”, afirmó Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de la Ópera de Oviedo.

La colaboración no se limita, sin embargo, a la financiación de la programación. Durante el acto, el director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, defendió el papel de la Ópera como motor económico para Oviedo y Asturias, por su capacidad para atraer visitantes y generar actividad en hoteles, restaurantes y otros negocios vinculados al sector turístico y hostelero.

Junceda reivindicó además la dimensión territorial que ha adquirido la temporada. "La Ópera de Oviedo también es la ópera de toda Asturias", afirmó, señalando que su relevancia se extiende ya a comunidades como Galicia, Castilla y León o Madrid. A su juicio, cultura y economía están estrechamente vinculadas y la temporada se ha convertido en uno de los elementos tractores de la actividad de la ciudad y la región.

Varela puso el acento en la necesidad de acercar la ópera a públicos que tradicionalmente la perciben como un espectáculo elitista. En este sentido, recordó especialmente la experiencia desarrollada en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, donde la Fundación tuvo contacto directo con un público más amplio y pudo modificar su forma de acercarse a la sociedad aprendiendo de ella.

Defendió también la dimensión cultural y educativa del proyecto, que además de las cinco producciones de la temporada desarrolla otras actividades, como el coro infantil, destinadas a ampliar el acceso a la lírica y formar nuevos públicos. La programación 2026/2027 comenzará este viernes 11 de septiembre con Sorrow, que combina Kindertotenlieder, de Gustav Mahler, y Suor Angelica, de Giacomo Puccini; y se alargará hasta febrero. Se trata de “un proyecto muy especial que reúne música, escena y una mirada contemporánea sobre un tema tan universal como el dolor y la pérdida, una propuesta que apuesta por una ópera abierta, diversa y conectada con nuestra época”, explica Varela.

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La Fundación afronta así una temporada que precede a su 80.ª edición, con el objetivo de consolidar tanto el respaldo institucional y empresarial como la participación del público. El acto finalizó con una calurosa invitación a la ópera para todos los ovetenses, asturianos, o cualquier amante de las artes.