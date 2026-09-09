Oviedo conmemora el Día de la Prevención del Suicidio con una jornada en la Escandalera

Oviedo conmemorará este jueves el Día Mundial de la Prevención del Suicidio con una jornada informativa en la plaza de la Escandalera, organizada por el Ayuntamiento y el Teléfono de la Esperanza de Asturias. La mesa permanecerá instalada durante todo el día y, a partir de las 11.00 horas, se celebrará también una clase de zumba como parte de las actividades de sensibilización. La campaña de este año lleva por lema: “Cuando sólo ves nada, una pequeña decisión puede cambiar la vida. Llámanos o chatea”.

La concejala de Políticas Sociales, María Velasco, destacó este miércoles la necesidad de reforzar las medidas de prevención “sanitarias, sociales y comunitarias” y subrayó la colaboración municipal con las entidades sociales que trabajan con personas en situación de especial vulnerabilidad.

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Durante la presentación, la presidenta del Teléfono de la Esperanza de Asturias, Ladis García del Río, señaló que en los seis primeros meses de 2026 se han contabilizado en Asturias 141 casos de ideación suicida, 27 crisis y cinco actos, un total de 173 casos. Además, este miércoles el Club de Prensa de LA NUEVA ESPAÑA acogió una conferencia del psicólogo y voluntario de la entidad Daniel López.