Oviedo vuelve al cole con nervios entre los alumnos y familias que recuperan la rutina: "Me ha costado dormir porque tenía gana encontrarme con los compañeros"

Después de casi tres meses sin madrugones, las calles de Oviedo volvieron a llenarse este miércoles a primera hora de niños y adolescentes con mochilas a la espalda. Regresaron los trasiegos apresurados, los padres dejando a sus hijos a las puertas de los centros y, sobre todo, los nervios del primer día. El curso 2026-2027 arrancó además con un reto recién colocado sobre la mesa: mejorar unos resultados de PISA que han empeorado en Asturias, aunque el Principado continúa entre las comunidades con mejores registros de España.

Los nervios se notaban especialmente entre quienes no solo estrenaban curso, sino también instituto. En el IES Doctor Fleming, los alumnos de primero de ESO fueron llegando a unas aulas completamente nuevas para ellos. La mayoría procede de los colegios Buenavista I y II y Baudilio Arce y tiene doce años, aunque alguno todavía no los ha cumplido.

En primero B, la tutora, Leticia Tuya, dedicó las primeras horas a explicar las normas básicas del instituto, resolver dudas y ayudarles a orientarse. También les hizo copiar el horario y escribir su nombre en una hoja sobre la mesa para facilitar el trabajo a los profesores que fueran entrando después. Miguel Menéndez reconocía que madrugar no le había costado demasiado, aunque llegaba «un pelín nervioso». Daniela Serrano también estaba «un poco tensa». Cree que en el instituto tendrá que estudiar más que en el colegio y la víspera le costó dormir, sobre todo pensando con quién compartiría clase y quiénes serían sus nuevos compañeros.

La misma mezcla de ilusión e incertidumbre se repetía en primero C. Su profesora, Lucía Bárcena, tranquilizaba a los alumnos recordándoles que es normal afrontar con nervios un cambio tan importante. Muchos ya se conocían de Primaria. No era el caso de Enol Elez, recién llegado de Guadalajara, que tiene once años y cumple doce este viernes. Después de una noche de poco sueño, afrontaba su estreno con ganas, sobre todo, de hacer nuevos amigos. «Espero adaptarme bien», decía. Julia González y Sheylin Isabela, antiguas compañeras en el Baudilio Arce, pudieron sentarse juntas y compartían una de las preocupaciones más habituales de la mañana: que el salto a Secundaria traiga también asignaturas y exámenes más difíciles.

A las puertas del centro, la vuelta al cole también se medía en gastos y preparativos. Yaimara Cruz explicaba que su hija tiene beca para los libros, aunque eso no evita el desembolso de septiembre: «Hay que comprar mochila, zapatos, resto de la ropa, materiales...». La pequeña afrontaba el regreso con ilusión. «La niña tenía ganas de empezar, de ver a sus amigos», contaba su madre, que reconocía también cierto descanso para las familias con la recuperación de las rutinas: «Es un poco alivio, los padres estamos más libres y ellos aprenden y socializan».

La directora del centro, Natalia Ortiz, resumía el ambiente con una mezcla de «ilusión» y nervios también entre los adultos. «Hay muchas cosas que ajustar y arreglar», explicaba. El Fleming comienza el curso además con una novedad: la ratio baja de 27 a 25 estudiantes por aula. El instituto tiene cuatro grupos por cada curso de ESO y suma alrededor de 400 alumnos en Secundaria, unos 180 en Bachillerato y cerca de 500 en Formación Profesional. Cuando finalice la matrícula de los ciclos virtuales, rondará los 1.500 estudiantes.

Pese al cambio de rutinas, Ortiz destacaba la alegría con la que llegaban los estudiantes: «No parece que sea la primera vez que madrugan en tres meses». Muchos, añadía, tenían ya ganas de reencontrarse con sus amistades después de un verano que también puede acabar haciéndose largo.

El informe PISA

El regreso coincide con el debate abierto por PISA 2025. Asturias ha perdido 26 puntos respecto a 2022 tanto en lectura como en matemáticas y once en ciencias, aunque continúa por encima de las medias española y de la OCDE en las tres competencias. Ortiz relativiza en parte esos resultados y plantea también la necesidad de revisar cómo se evalúan las capacidades de los jóvenes en una sociedad que ha cambiado rápidamente: «El alumnado no es menos inteligente o menos capaz ahora que cuando teníamos mejores resultados en PISA».

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De momento, los de primero tenían este miércoles preocupaciones bastante más inmediatas: aprender dónde está cada aula, memorizar nombres, estrenar horario y descubrir quién se sentará a su lado. Para enero, aseguraban las profesoras, todo eso ya será rutina.