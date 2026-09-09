Un plan inminente de 1,1 millones para los servicios sociales del futuro: "Salas insonorizadas, más accesibles y botones del pánico"

Oviedo invertirá 1,1 millones de euros «de manera inminente» en transformar tres centros de su red de servicios sociales, con una intervención especialmente profunda en el nuevo equipamiento de Campomanes y la renovación de las Unidades de Trabajo Social (UTS) de El Cristo y Vallobín 1. Las obras, que acaban de salir a licitación, permitirán mejorar la distribución de los espacios, crear nuevas zonas de espera, reforzar la privacidad de las consultas y eliminar barreras para personas con movilidad o diversidad sensorial, además de incorporar un sistema de botón del pánico para los trabajadores.

El cambio más importante se producirá en el bajo de unos 450 metros cuadrados de la calle Campomanes 14. El actual espacio, dividido mediante numerosos tabiques móviles y con instalaciones desfasadas, se transformará en un nuevo Centro de Referencia de Servicios Sociales que reunirá la UTS Centro, la UTS Otero, la Oficina de Atención al Inmigrante, el Registro Auxiliar, la Oficina del Bonobús, el Servicio de Información y el Equipo de Intervención Técnica de Familia (EITAF).

El diseño organizará el local en dos circuitos de acceso independientes, uno para la atención al inmigrante y otro para la UTS. Cada entrada dispondrá de una zona de espera con asientos, apoyos isquiáticos y espacios reservados para sillas de ruedas y carritos de bebé. El área de atención al inmigrante, registro y Bonobús tendrá tres puestos equipados con bucles magnéticos portátiles para facilitar la comunicación con personas con dificultades auditivas.

Los despachos de los trabajadores sociales y del EITAF estarán separados mediante mamparas acristaladas con aislamiento acústico. El objetivo es aprovechar la luz natural de los lucernarios sin renunciar a la privacidad de las conversaciones. En el altillo se habilitarán, además, tres puestos de «call-center» y una sala de reuniones. El centro contará con videovigilancia, alarma y botones antiagresiones en los despachos de atención.

La accesibilidad también tendrá una traducción visible desde la entrada. Habrá señalización en braille y alto relieve, bandas direccionales en el pavimento y un dispositivo electrónico capaz de proporcionar información hablada a personas con discapacidad visual.

En El Cristo, la reforma de 146 metros cuadrados acabará con los pequeños despachos actuales, separados por paneles sin suficiente aislamiento acústico. La nueva distribución creará tres despachos de trabajo social de unos 14,5 metros cuadrados y otros espacios para administración y educación, además de una sala de reuniones. Las nuevas mamparas con doble acristalamiento acústico permitirán mantener conversaciones con mayor privacidad. También habrá una zona de espera adaptada y un nuevo itinerario accesible señalizado mediante el pavimento.

Vallobín 1 tendrá cuatro despachos individuales para las trabajadoras sociales, agrupados junto a una primera sala de espera, mientras que el área de educación, psicología y EITAF dispondrá de una segunda zona de espera y una sala de reuniones. La unidad contará por primera vez con una recepción propia y se instalarán vidrios que impedirán la visión del interior desde la calle, uno de los problemas de las actuales consultas.

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Las tres actuaciones incorporan mejoras en iluminación, calefacción y aislamiento, junto con sistemas de alarma, cámaras y pulsadores antiagresiones. Las obras, financiadas en un 60% por fondos FEDER dentro de «Oviedo Integra+», tendrán un plazo de seis meses en Vallobín y El Cristo y ocho en Campomanes. Las empresas interesadas en ejecutar las obras podrán presentar ofertas hasta el día 22 de este mes.