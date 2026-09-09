El PSOE pide recuperar un antiguo puente ferroviario de la pista finlandesa de Oviedo
El portavoz, Carlos Fernández Llaneza, busca replicar el modelo aplicado en la senda fluvial del Nora con el fin de eliminar obstáculos para las personas con movilidad reducida
El PSOE quiere recuperar uno de los antiguos puentes ferroviarios de Oviedo para mejorar la accesibilidad de la Pista Finlandesa y garantizar la continuidad del Paseo de Valdeflora. El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, llevará la propuesta a la próxima comisión de Urbanismo e Infraestructuras, con la intención de que el Ayuntamiento estudie si es técnicamente viable trasladar, restaurar y reutilizar la estructura, actualmente abandonada en una finca próxima a los campos de fútbol de Los Castañales.
El puente formaba parte del antiguo trazado del ferrocarril de El Vasco y salvaba la calle General Elorza y la avenida de Pumarín. Según los socialistas, lleva cerca de dos décadas en desuso, después de quedar descartado durante la operación Cinturón Verde. La propuesta plantea darle una segunda vida como paso peatonal para conectar los dos tramos del paseo que quedan separados por la calle José «El Xarreru».
«La carretera que sube desde Fitoria constituye actualmente una barrera para las personas con movilidad reducida», sostiene Fernández Llaneza, que considera que la recuperación de la estructura permitiría eliminar ese obstáculo en uno de los itinerarios peatonales más utilizados de la ciudad.
El PSOE recuerda que durante la Alcaldía del popular Agustín Iglesias Caunedo ya se reutilizó otro de estos puentes ferroviarios en la senda fluvial del Nora. La iniciativa plantea además instalar un panel informativo junto a la nueva pasarela para explicar su origen y recuperar la memoria del pasado ferroviario de Oviedo.
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