Así son las tres nuevas obras de arte urbano de Oviedo: "La Sacavera", "La Ascensión" y "La Cometa"

Oviedo ya tiene tres nuevas historias pintadas en sus paredes. La memoria de la antigua Feria de la Ascensión, una salamandra que se esconde entre los muros del casco urbano y el recuerdo de un mural desaparecido, "La Cometa", han quedado convertidos en pintura en Teatinos, Vázquez de Mella y el túnel de la Ronda Sur, respectivamente. Las tres obras, firmadas por Mar Herrera, Greta von Richthofen y Maite Rosende, acaban de quedar terminadas dentro de la novena edición de Parees, el festival de muralismo contextual y situado que vuelve a convertir la ciudad en un lienzo donde la historia local y el arte se dan la mano.

En la calle Rosa Menéndez López, en Teatinos, Mar Herrera ha mirado hacia atrás para recuperar una estampa que muchos ovetenses todavía guardan en la memoria. "La Feria de la Ascensión" muestra a cuatro niños comiendo un helado mientras, al fondo, aparecen los caballos junto a los ganaderos. No es una escena escogida al azar: la artista llegó hasta ella después de hablar con vecinos del barrio y escuchar sus recuerdos.

"Todo el mundo recordaba ir de jovencitos allí", explica Herrera, que antes barajó otra historia ligada al entorno, la de las guardesas de las vías del tren que levantaban las barreras. Finalmente, la feria se impuso. La imagen se la proporcionó una amiga y, sobre ella, la artista ha construido una pintura acrílica para fachada, figurativa pero "muy rota y muy suelta".

«La Cometa» en el renovado «túnel» de la Ronda Sur. / Juan Plaza

Herrera, veterinaria de formación y pintora, se estrenaba además en Parees. "Me ofrecieron y me abrumó. La experiencia ha sido buenísima. Estoy encantada con el equipo", cuenta. Su deseo es repetir. El mural, como el resto de intervenciones del festival, deberá permanecer al menos cinco años. En sus figuras infantiles hay también una pequeña invitación a reconocer una ciudad que cambia, pero que conserva determinadas imágenes en la memoria colectiva.

En Vázquez de Mella la protagonista es mucho más difícil de encontrar. Greta von Richthofen ha pintado una "Sacavera de Oviedo", una salamandra que vive en muros y jardines y que sale de noche para alimentarse de gusanos y caracoles. La artista alemana afincada en Nava investigó la especie con la ayuda de David Álvarez, profesor de Zoología de la Universidad de Oviedo, y convirtió ese conocimiento en una escena fantástica.

Arriba, el mural «La Ascensión», en Teatinos. / Juan Plaza

La salamandra emerge entre las baldosas, trepa por una columna y se encuentra con una mujer, posiblemente una bióloga, que la observa con dulzura. Al fondo aparecen las ventanas de la Catedral, donde existen tres colonias de estos animales. El collar de azabache, las salamandras que escupen fuego y un detalle inspirado en el artista holandés M. C. Escher completan una obra que mezcla ciencia, tradición y misterio.

"Esperamos despertar la curiosidad por la salamandra", explica von Richthofen, que destaca también el interés de los vecinos mientras el mural iba creciendo ante sus ojos. La escena juega precisamente con esa condición escondida del animal: está ahí, aunque durante buena parte del día resulte invisible para quienes pasan a su lado.

Y en el túnel de la Ronda Sur, Maite Rosende ha recuperado "La Cometa", reinterpretando en gran formato el recuerdo de aquella imagen que durante años formó parte del paisaje urbano. La ilustradora donostiarra, que entiende el arte como un espacio de juego entre soportes, devuelve así al paisaje cotidiano una referencia conocida y la transforma en una nueva pieza de arte público.

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Tres muros, tres relatos y una misma idea: que las paredes de Oviedo puedan contar también la ciudad que hay detrás de ellas. La Ascensión, la sacavera y La Cometa ya no son únicamente recuerdos, una especie discreta o una imagen perdida. Ahora forman parte del paseo diario de los ovetenses y de ese particular museo al aire.