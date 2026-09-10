Ana Isabel Fernández abre las fiestas de San Mateo con un viaje por el Oviedo de su vida: "Que sea un cuento delicioso que contar"

Ana Isabel Fernández quiso que quienes lleguen estos días a Oviedo para disfrutar de San Mateo se marchen con el mismo buen recuerdo que se llevaron Leonard Cohen, Meryl Streep, Serena Williams, Mario Draghi, Juan Mayorga o Serrat. Este fue uno de los deseos que la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias dejó este jueves desde el balcón del Ayuntamiento con el pregón en el que pidió que las fiestas sean para cada uno "un cuento delicioso que contar" porque la capital asturiana muestra estos días una de sus mejores caras. "Oviedo, en fiestas, se transforma. Se vuelve más generosa, más luminosa, más dada al encuentro".

Agradecimiento y emoción fueron las primeras palabras que pronunció en un "día tan especial para mí". Dio las gracias al Ayuntamiento y el Alcalde, Alfredo Canteli, por concederle un privilegio que aseguró que la "abruma". "Esta es una ocasión especial, de alegría, con mucho significado para mí, asomarme a este balcón para hablaros de Oviedo", resumió.

Y hablar de su ciudad natal significó necesariamente hablar de la Fundación Princesa de Asturias. Su actual responsabilidad al frente de la institución apareció en los primeros compases del pregón y calificó como «el mayor honor que podía imaginar». En sus palabras recordó que el nacimiento de la entidad fue casi parejo al San Mateo de 1980, ya que tuvo lugar tres días después de la jornada grande. Entonces la entidad llevaba el nombre de Príncipe de Asturias y estaba presidida por un niño de doce años, el actual Rey, acompañado por sus padres. Un año después, el Campoamor celebraba la primera entrega de unos premios con los que «muy pocos se atrevían a soñar».

El proyecto dijo pudo parecer entonces «quijotesco y soñador». Casi medio siglo después, los Premios Princesa han terminado por ocupar durante varias semanas las calles de Oviedo. Los rostros de los galardonados llenan escaparates, librerías, confiterías y comercios; la ciudad acompaña a quienes llegan desde otros países y un premiado que pisa Asturias por primera vez, destacó, no se encuentra únicamente con un protocolo oficial: encuentra gaitas y encuentra a los ovetenses.

También recordó especialmente a Woody Allen, que tras recoger en 2002 el Premio Príncipe de Asturias de las Artes describió Oviedo como una ciudad deliciosa, exótica, bella, limpia, agradable y tranquila y confesó haber tenido la sensación de vivir un cuento de hadas. Una impresión que, según defendió la pregonera, no quedó únicamente en él. Las experiencias de los muchos galardonados que han pasado durante décadas por la ciudad sirvieron precisamente como puente entre los Premios y San Mateo: la capacidad de Oviedo para recibir y dejar huella en quien lo visita. Ese «cariño» y «saber hacer» lo extendió Fernández al gran reto cultural que tiene ahora por delante la capital asturiana. La presidenta de la Fundación deseó «la mayor de las suertes» a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031, inmersa ya en la recta final de la carrera.

Fue también un pregón sobre el Oviedo de su vida. El de la niña de uniforme azul que iba a las Dominicas, el de las barracas de San Pedro de los Arcos y el de las primeras noches con los amigos, el Rosal, los aperitivos de San Bernabé y La Paloma y las carreras desde la Facultad para no perderse el primer vino de la tarde. También tuvo un momento para proclamar que la afición del Real Oviedo es la "mejor del mundo" y su deseo ahora es que el equipo vuelva a Primera «de forma indefinida».

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Sus palabras desde el balcón consistorial darán paso al chupinazo que lanzará el Lobas Alimerka Oviedo y que sirvió de señal de salida para doce jornadas de intensa programación festiva. ional.