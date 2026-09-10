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Ana Isabel Fernández, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias y pregonera de las fiestas ovetenses: "San Mateo son días para olvidar rutinas y sumergirse en la fiesta"

"Aunque las grandes urbes atraen, Oviedo tiene un ecosistema educativo y empresarial cada vez más dinámico"

Ana Isabel Fernández.

Ana Isabel Fernández. / Luisma Murias

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Álvaro Faes

Álvaro Faes

Oviedo

Ana Isabel Fernández Álvarez, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias y rectora de CUNEF Universidad, pronuncia hoy jueves, a las 20.00 horas, el pregón de San Mateo desde el balcón del Ayuntamiento.

Está acostumbrada a hablar en el Campoamor ante los Reyes y los premiados. ¿Impone más el balcón del Ayuntamiento?

Ambos momentos comparten la emoción y el privilegio. Dirigirme a los ovetenses para celebrar el sentido de comunidad y convivencia de San Mateo es una ocasión muy especial.

¿Qué pensó al conocer su designación?

Sentí orgullo e ilusión por unas fiestas que vivo desde pequeña y la emoción de poder compartirlo con mi familia y mis amigos.

¿Hablará la presidenta de la Fundación o la ovetense?

Ambos momentos comparten la emoción y el privilegio. Dirigirme a los ovetenses para celebrar el sentido de comunidad y convivencia de San Mateo es una ocasión muy especial.

¿Qué pensó al conocer su designación?

Sentí orgullo e ilusión por unas fiestas que vivo desde pequeña y la emoción de poder compartirlo con mi familia y mis amigos.

¿Hablará la presidenta de la Fundación o la ovetense?

Una ovetense que ha vivido las fiestas desde niña, se siente partícipe de cuanto ocurre en la ciudad y recuerda momentos que han contribuido a configurar mi personalidad y mi trayectoria.

¿Ha sido muy mateína?

San Mateo me ha acompañado toda la vida. Me trae recuerdos felices, de prolongación del verano, encuentros con amigos y familia y unos días para olvidar las rutinas y sumergirse en la fiesta.

¿Qué Oviedo encuentra hoy frente al de su juventud?

Una ciudad pequeña en extensión, pero grande en carácter, que encuentra motivos para el encuentro y la celebración y reconoce a los suyos. Cuenta con una excelente oferta cultural, que se ha diversificado y anima a vivir la ciudad todo el año.

¿Ofrece oportunidades suficientes a los jóvenes?

He conocido a jóvenes competentes, curiosos y comprometidos que encontraron posibilidades dentro y fuera de Asturias. Las oportunidades son globales y hay que buscarlas donde sea posible. Aunque las grandes urbes atraen talento universitario, Oviedo dispone de un ecosistema educativo y empresarial cada vez más dinámico.

¿Qué legado dejan los Premios en la ciudad?

Su vocación es global y Oviedo acoge cada año con cariño esta celebración cívica. El ejemplo de los premiados, por su trabajo, esfuerzo y compromiso, debe ser un referente permanente. Ese legado es un activo intangible de incalculable valor y una motivación para distintas generaciones.

¿Qué puede aportar Oviedo a la Capitalidad Cultural Europea de 2031?

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Desconozco los criterios concretos de la elección, pero los premiados comprueban cada año que Oviedo es una ciudad bella, limpia, agradable, acogedora y culturalmente activa.

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