Ángeles Caso: "En los yacimientos están las historias de nuestras antepasadas"

Cuenta el director de cine Álex Galán que un año antes de iniciar el rodaje de la serie documental "Asturies, el pasado que somos", cuando trabajaba en el rodaje de una película en Groenlandia y buscaba todo tipo de material sobre las expediciones al polo, dio con un podcast que le fascinó por la forma en que estaba narrado. No sabía en ese momento que la autora de aquellos episodios era la escritora Ángeles Caso. Ni mucho menos que un año más tarde estaría trabajando con ella. "Ahora", bromeó ayer en el escenario del teatro Filarmónica donde se presentó este proyecto televisivo que emitirá TPA, "paso menos frío y sigo teniendo a la persona que lo narra tan bien".

"Asturies, el pasado que somos" es una propuesta concebida y narrada por Ángeles Caso y supone el regreso de la asturiana a la televisión cuarenta años después de haber dejado de ser una presencia muy reconocible en la pequeña pantalla. Sus años de presentadora del telediario no fueron en realidad, según ha contado en varias ocasiones, su gran proyecto vital, pero en esta ocasión el regreso va de la mano de una pasión que sí le ha acompañado desde niña, cuando empezó a entusiasmarse con la historia y la arqueología de la mano de su padre.

Así lo contó ayer la escritora e historiadora en el escenario del teatro Filarmónica acompañada por Álex Galán, realizador de la serie, y por la directora general de la TPA, Azahara Cañedo, y la directora de contenidos, Lucía Herrera.

El canal autonómico -"fuisteis muy valientes, gracias por confiar en mí y gracias a la productora Delpiedra", les dedicó ayer Caso- acogió la vieja idea que llevaba años rondando la cabeza de la escritora, interesada siempre por los orígenes de la humanidad. Aquí habla de algo más que piedras, rastros y tallas. "Hemos querido contar, no la parte formal del trazo de las pinturas de las cuevas o el tamaño de no sé qué edificio", contó al público del Filarmónica. "Hemos querido hablar de las personas que vivían en eso que ahora son ruinas y parece que no dicen nada, aunque las arqueólogas, los científicos, saben que detrás de algún pequeño objeto, incluso deshecho, de los yacimientos se encuentran las historias de nuestras antepasadas".

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El primer capítulo de "Asturies, el pasado que somos", se podrá ver en el canal autonómico el próximo martes a las 22.30 horas.