El arte asturiano "completa su historia" con una exposición en la Universidad de Oviedo que rinde homenaje a 14 creadoras veteranas

La Asociación Feminista de Asturias (AFA)-Clara Campoamor celebra su 50.º aniversario con una edición extraordinaria de "Contra el canon", un ciclo expositivo que se remonta a 2015 dedicado a visibilizar y reivindicar a las creadoras asturianas. Aquel año AFA reunió a 25 artistas de la Escuela de Arte de Oviedo y este 2026 retoma el formato colectivo con 14 creadoras veteranas y no tan conocidas como merecerían por su talento y su trayectoria. Esa exposición, que lleva por título "En femenino y en plural", se presentó este jueves en la sala de la Universidad de Oviedo, donde permanecerá abierta al público hasta el 12 de octubre, dando pie a actividades como el concierto de guitarra de Carolina Iglesias, el 2 de octubre, y el recital del "Dúo a Tempo", formado por Paula Prieto y Virginia Fernández, el día 9 de ese mismo mes.

Las protagonistas indiscutibles del acto inaugural, concurridísimo, fueron las artistas y su obra. Santiago Martínez, comisario de la exposición y colaborador de AFA y de "Contra el canon", desde hace años, junto a la también historiadora Carmen Suárez, una histórica del feminismo asturiano, las presentó una a una, decidido a que "se les ponga cara". Son Ángeles Palomeque, Ascensión Fuentes, Beatriz Gutiérrez, Charo Garpe, Cristina Ortiz, Daniela Zanzoni, Dolores Trabanco, Encarnación Domingo, Lidia Rodríguez, Marina Ladero, Pilar del Val, Purificación Trabanco, Raquel Miranda y Trinidad Formoso.

El historiador y crítico de arte citó a su colega estadounidense Linda Nochlin: "Ya en 1971 escribió un ensayo muy polémico, titulado con esta pregunta: ¿Por qué no existen grandes maestras en la historia del arte? ¿Por qué no hay mujeres?". Santiago Martínez certificó que "las mujeres han ido quedando silenciadas, apartadas por el protagonismo masculino" y que iniciativas como las que emprende y sostiene AFA son «fundamentales» para repararlo. Mencionó también a Begoña Sánchez, que en la primera edición de "Contra el canon", cuando presidía la asociación feminista, manifestó su determinación de "reivindicar un nuevo canon, en el que se incluyan de forma inexorable las artistas del entorno asturiano", con "exposiciones que muestren su arte" y publicaciones anuales. "Queremos resaltar la individualidad de cada una y la contribución de todas", se había propuesto. Y la organización cumplió.

Gloria García Nieto, la actual presidenta de AFA, admitió este jueves que la sociedad les debe "un reconocimiento" a las artistas reunidas en "En femenino y en plural" y para ellas tuvo palabras de agradecimiento: "Por vuestro compromiso y por vuestro arte".

Cultura e igualdad

El Rector, Ignacio Villaverde, apresurado por cuestiones de agenda, hizo una intervención breve, pero entusiasta. "Esto es un auténtico privilegio", declaró, satisfecho por la oportunidad que la institución tiene de "albergar toda esta belleza, que nos hace ser más humanos y ser universidad". La vicerrectora de Extensión Universitaria, Marta Mateo, añadiría más tarde que «la Universidad de Oviedo comparte con AFA la convicción de que desde la cultura podemos contribuir a que el mundo sea más igualitario» y Paz Menéndez, directora del área de Igualdad, reflexionó sobre la naturaleza misma de la institución y su contribución a la sociedad. "La Universidad es un lugar para la reflexión crítica y para poner en valor los principios constitucionales, y para mí el que tiene más importancia es el principio de igualdad", manifestó. "No es que las mujeres no creen o no investiguen, es que no han obtenido la visibilidad pública», de modo que "nuestra historia es una historia incompleta", argumentó. "Exposiciones como esta nos obligan a completar nuestra historia", concluyó, además de proporcionar referentes a las más jóvenes.

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La actual edición de "Contra el canon" también es extraordinaria porque por primera vez, como queda patente en la programación, se abre a manifestaciones culturales distintas a las artes plásticas, en concreto a la música. "La música y las mujeres" es precisamente el título del ciclo de conferencias incluido en esta convocatoria, inaugurado esta semana por la musicóloga María Sanhuesa y por el que desfilarán, en las próximas semanas, la pianista y profesora del Conservatorio "María Teresa Berganza" de Madrid, Marta G. Teijido, y Sakira Ventura, que ejerce la docencia en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento de Valencia.