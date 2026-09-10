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Atención en Oviedo, conductores: estos son todos los cortes de tráfico del jueves por el inicio de San Mateo y el Rally Princesa de Asturias

El eje Uría-Escandalera se cerrará por fases desde las 08.30 horas para acoger la salida de la prueba automovilística y el concierto de "Celtas Cortos", a las 21.00 horas

El montaje del escenario de la salida del Rally Princesa de Asturias en la calle Uría, esta mañana.

El montaje del escenario de la salida del Rally Princesa de Asturias en la calle Uría, esta mañana.

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

El centro de Oviedo registrará este jueves importantes restricciones de tráfico con motivo de la coincidencia de dos grandes eventos en el corazón de la capital: la ceremonia de salida del Rally Princesa de Asturias y el arranque oficial de las fiestas de San Mateo, cuyo pregón dará paso al concierto del grupo Celtas Cortos a las 21.00 horas en el escenario instalado en el tramo de la calle Uría situado junto a la plaza de la Escandalera.

Para garantizar la seguridad y el flujo del tráfico, el Ayuntamiento de Oviedo ha establecido un plan especial con cortes progresivos y una profunda reordenación de las líneas del autobús urbano (TUA).

Horarios clave y tramos cortados

El dispositivo previsto por la Policía Local dividirá las restricciones de circulación en dos fases diferenciadas:

  • A partir de las 08.30 horas: Cierre total al tráfico en la calle Marqués de Santa Cruz y el entorno de la Plaza de la Escandalera con motivo de las tareas de montaje del escenario del concierto y los preparativos de la salida del rally.
  • A partir de las 15.00 horas: El corte se ampliará a toda la calle Uría, restringiendo la circulación desde la intersección con la calle Independencia hasta Marqués de Santa Cruz.

Recomendaciones para los conductores

Se aconseja a los automovilistas evitar el tránsito por el casco central de la ciudad a lo largo de toda la jornada del jueves y priorizar las vías de circunvalación.

Para los desplazamientos entre barrios o la travesía del casco urbano, las alternativas recomendadas son las arterias de General Elorza, Avenida de Galicia, Campomanes o la calle Asturias, según el sentido de la marcha, dado que los accesos directos al eje Uría-Escandalera permanecerán cerrados.

Afecciones y paradas alternativas en el autobús urbano (TUA)

Las restricciones alterarán significativamente los itinerarios de la red de autobuses de la ciudad.

1. Primera fase (Desde las 08:30 horas - Corte de Marqués de Santa Cruz / Escandalera)

  • Línea A: En sentido Llamaquique (A-1) traslada su parada a Santa Susana-Instituto; en sentido Centro Asturiano (A-2) se desvía por Campomanes 26, González Besada, Calvo Sotelo (Colegio) y Cervantes.
  • Línea B: En sentido Olivares (B-1) se habilita en Uría Sur y Calvo Sotelo (Instituto); en sentido Fitoria (B-2) se desvía por Cervantes e Independencia.
  • Línea C: En sentido Lugones (C-1) circulará por Cervantes e Independencia; en sentido Facultades (C-2) por Calvo Sotelo (Instituto).
  • Línea G: En sentido Montecerrao (G-1) efectúa parada en Calvo Sotelo (Instituto); en sentido Puerto (G-2) se desvía por Calvo Sotelo (Colegio) y Avenida de Galicia.
  • Línea J: En sentido San Claudio (J-1) circulará por Campomanes 26, González Besada, Calvo Sotelo (Colegio) y Cervantes; en sentido Otero (J-2) por Uría Centro y Santa Susana-Instituto.
  • Línea L: En sentido Entrepeñas (L-1) usará Santa Susana-Instituto; en sentido San Andrés (L-2) pasa a Campomanes 26, González Besada y Calvo Sotelo (Colegio).

2. Segunda fase (Desde las 15:00 horas - Corte total de la calle Uría)

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  • Línea A: Sentido A-1 desviado a calle Asturias; sentido A-2 por Campomanes 26, Besada, Calvo Sotelo (Colegio) y Cervantes.
  • Línea B: Sentido B-1 se traslada a General Elorza (Lila), Renfe y Asturias; sentido B-2 por Calvo Sotelo (Colegio), Cervantes e Independencia.
  • Línea C: Sentido C-1 por Cervantes e Independencia; sentido C-2 por Renfe y Asturias.
  • Línea D: Sentido D-1 discurre sin cambios; sentido D-2 se desvía a General Elorza (Lila), Renfe y Asturias.
  • Línea E: Sentido E-1 permanece sin cambios; sentido E-2 por General Elorza (Lila) y Renfe.
  • Línea G: Sentido G-1 desviado a calle Asturias; sentido G-2 por Calvo Sotelo (Colegio) y Avenida de Galicia.
  • Línea H: Sentido H-1 parará en Melquíades Álvarez; sentido H-2 se desvía por General Elorza (INEM), General Elorza (Lila), Renfe y Asturias.
  • Línea J: Sentido J-1 por Campomanes 26, González Besada, Calvo Sotelo (Colegio) y Cervantes; sentido J-2 a calle Asturias.
  • Línea L: Sentido L-1 a calle Asturias; sentido L-2 por Campomanes 26, González Besada y Calvo Sotelo (Colegio)

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