Atención en Oviedo, conductores: estos son todos los cortes de tráfico del jueves por el inicio de San Mateo y el Rally Princesa de Asturias

El centro de Oviedo registrará este jueves importantes restricciones de tráfico con motivo de la coincidencia de dos grandes eventos en el corazón de la capital: la ceremonia de salida del Rally Princesa de Asturias y el arranque oficial de las fiestas de San Mateo, cuyo pregón dará paso al concierto del grupo Celtas Cortos a las 21.00 horas en el escenario instalado en el tramo de la calle Uría situado junto a la plaza de la Escandalera.

Para garantizar la seguridad y el flujo del tráfico, el Ayuntamiento de Oviedo ha establecido un plan especial con cortes progresivos y una profunda reordenación de las líneas del autobús urbano (TUA).

Horarios clave y tramos cortados

El dispositivo previsto por la Policía Local dividirá las restricciones de circulación en dos fases diferenciadas:

A partir de las 08.30 horas: Cierre total al tráfico en la calle Marqués de Santa Cruz y el entorno de la Plaza de la Escandalera con motivo de las tareas de montaje del escenario del concierto y los preparativos de la salida del rally.

Cierre total al tráfico en la calle y el entorno de la con motivo de las tareas de montaje del escenario del concierto y los preparativos de la salida del rally. A partir de las 15.00 horas: El corte se ampliará a toda la calle Uría, restringiendo la circulación desde la intersección con la calle Independencia hasta Marqués de Santa Cruz.

Recomendaciones para los conductores

Se aconseja a los automovilistas evitar el tránsito por el casco central de la ciudad a lo largo de toda la jornada del jueves y priorizar las vías de circunvalación.

Para los desplazamientos entre barrios o la travesía del casco urbano, las alternativas recomendadas son las arterias de General Elorza, Avenida de Galicia, Campomanes o la calle Asturias, según el sentido de la marcha, dado que los accesos directos al eje Uría-Escandalera permanecerán cerrados.

Afecciones y paradas alternativas en el autobús urbano (TUA)

Las restricciones alterarán significativamente los itinerarios de la red de autobuses de la ciudad.

1. Primera fase (Desde las 08:30 horas - Corte de Marqués de Santa Cruz / Escandalera)

Línea A: En sentido Llamaquique (A-1) traslada su parada a Santa Susana-Instituto; en sentido Centro Asturiano (A-2) se desvía por Campomanes 26, González Besada, Calvo Sotelo (Colegio) y Cervantes.

En sentido Llamaquique (A-1) traslada su parada a Santa Susana-Instituto; en sentido Centro Asturiano (A-2) se desvía por Campomanes 26, González Besada, Calvo Sotelo (Colegio) y Cervantes. Línea B: En sentido Olivares (B-1) se habilita en Uría Sur y Calvo Sotelo (Instituto); en sentido Fitoria (B-2) se desvía por Cervantes e Independencia.

En sentido Olivares (B-1) se habilita en Uría Sur y Calvo Sotelo (Instituto); en sentido Fitoria (B-2) se desvía por Cervantes e Independencia. Línea C: En sentido Lugones (C-1) circulará por Cervantes e Independencia; en sentido Facultades (C-2) por Calvo Sotelo (Instituto).

En sentido Lugones (C-1) circulará por Cervantes e Independencia; en sentido Facultades (C-2) por Calvo Sotelo (Instituto). Línea G: En sentido Montecerrao (G-1) efectúa parada en Calvo Sotelo (Instituto); en sentido Puerto (G-2) se desvía por Calvo Sotelo (Colegio) y Avenida de Galicia.

En sentido Montecerrao (G-1) efectúa parada en Calvo Sotelo (Instituto); en sentido Puerto (G-2) se desvía por Calvo Sotelo (Colegio) y Avenida de Galicia. Línea J: En sentido San Claudio (J-1) circulará por Campomanes 26, González Besada, Calvo Sotelo (Colegio) y Cervantes; en sentido Otero (J-2) por Uría Centro y Santa Susana-Instituto.

En sentido San Claudio (J-1) circulará por Campomanes 26, González Besada, Calvo Sotelo (Colegio) y Cervantes; en sentido Otero (J-2) por Uría Centro y Santa Susana-Instituto. Línea L: En sentido Entrepeñas (L-1) usará Santa Susana-Instituto; en sentido San Andrés (L-2) pasa a Campomanes 26, González Besada y Calvo Sotelo (Colegio).

2. Segunda fase (Desde las 15:00 horas - Corte total de la calle Uría)

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