Entrevista | Xavi Road Guitarrista del grupo Siloé
"Buscamos que la gente se emocione y se haga preguntas que quizás nunca se había hecho"
"La fe es lo que nos ha traído hasta aquí, creer en este proyecto"
Siloé llega al Vetusta Fest con más de una década de trayectoria a sus espaldas y un proyecto que ha ido creciendo sin perder de vista una de sus principales señas de identidad: la capacidad de combinar pop, rock y electrónica con una mirada introspectiva. La banda vallisoletana, formada por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, presenta en esta nueva etapa Terrorismo emocional, un álbum que recorre desde el amor y la búsqueda personal hasta las zonas más oscuras de la vida.
En "Terrorismo emocional" hay temas muy diversos, desde un amor que no necesita recompensas a otros con una mirada mucho más oscura sobre la vida. ¿Hay algo en este disco que no han contado en discos anteriores?
Es que hay días y días. Y para que exista la luz también tiene que existir la oscuridad. Hay momentos mejores y momentos peores y obviamente están todos reflejados en el disco. Amor Infinito es una canción que trata sobreentender que no puedes querer a alguien si no te quieres a ti mismo primero. Es imposible. Y ahí es donde surge ese amor infinito, cuando ya no necesita a nadie y ya puedes estar con otra gente. También hay canciones con un giro más oscuro, porque así es la vida, y yo creo que ese contraste también es parte de nuestra identidad. Que haya cortes en el álbum como “Regu”, una canción más oscura y un poco más siniestra, con un tono más gris; y otras como Amor Infinito. De alguna manera, sin pretenderlo, se está convirtiendo en una moneda con dos caras dentro de un mismo universo.
El álbum gira en torno al poder de las palabras. ¿Hay alguna palabra en concreto que haya cambiado especialmente sus vidas?
Quizá “fe”. La fe es lo que nos ha traído hasta aquí, creer en este proyecto. Cuando empezamos venían tres personas a los conciertos, pero de repente empezaron a venir mil o dos mil y nuestro sueño se convirtió en realidad porque creímos en ello. Es un conjunto de nuestra fe y la de nuestro público. El éxito no es solo nuestro, también es de ellos. Nos hacen crecer con su fe porque creen en nosotros.
La espiritualidad atraviesa el imaginario del grupo, pero insisten en que no hacen música religiosa. ¿Qué significa entonces la espiritualidad y la fe para Siloé?
Para mí cada uno tiene que encontrar su propia espiritualidad. Hay gente que la encuentra en la naturaleza, otros en el budismo, otros en su familia, en los animales, en lo que sea. Cada uno tiene que encontrar la suya. Nosotros esperamos que a través de nuestra música la gente se haga más preguntas al respecto. No somos un grupo dogmático en ningún sentido, ni espiritual, ni político. Pero quizá cuando la gente escucha nuestra música se hagan nuevas preguntas que nunca se había hecho. Y eso es nuestro cometido también, y el que más nos gusta.
¿Qué canción es la más personal y cuál es la que más disfrutáis tocando de este nuevo disco?
Tanto la más personal como la que más disfruto tocando es “Si te pones de mi parte”, una que pasa un poco desapercibida en el álbum. Un tema quizá más introspectivo y que no busca tanto ser un hit a primera vista, que creo que va a ganar con los años. De hecho, ya está empezando a demostrarlo.
¿Qué parte del grupo que comenzó sigue intacta después de todos estos cambios?
Una cosa que nos une mucho es la capacidad de dejar que las cosas nos sorprendan y nos ilusionen. Un show nuevo, nuevos instrumentos, una oficina nueva, un viaje… Todo nos sigue haciendo la misma ilusión que cuando empezamos. Eso se ha mantenido intacto desde el principio y es una parte importante de nosotros. No hay otro secreto.
¿Hay algo que os dé más miedo ahora que cuando comenzasteis hace once años?
Lo trepidante que es estar a la altura de las circunstancias. Hay muchos frentes abiertos: el último disco, el nuevo, los shows que estamos preparando, la nueva gira ahora que vamos a dar el salto a Latinoamérica y al resto de Europa… Tenemos nuestra propia oficina, y aunque somos un grupo autogestionado tenemos nuestros empleados y eso lleva un trabajo diario tremendo. Estar a la altura de todas estas circunstancias a veces te preocupa. Después, con el tiempo vas viendo que si cada día haces lo que tienes que hacer, vives en el presente, y te rodeas de gente con talento e ilusión, las cosas van sola.
¿Y cómo os veis dentro de otros once años?
Espero que sigamos haciendo música y shows enormes, e investigando para seguir haciendo música nueva. Conservando nuestra personalidad, pero también evolucionando hacia otros continentes, otros sonidos, y otras experiencias. Haciendo shows que no sean solo musicales sino también audiovisuales, que es una cosa en la que estamos trabajando.
El cartel de Vetusta Fest tiene propuestas como Sexy Zebras, Ultraligera, Mafalda Cardenal... ¿Con qué artista del cartel tenéis más ganas de coincidir?
Los artistas solemos preocuparnos un poco cuando hay muchos artistas, suele haber un poco de competencia. Pero es todo lo contrario. Cuantas más bandas haya de la misma escena, más rica es, más eventos habrá y la gente disfrutará más de todos. Si te cansas de una banda, saltas a otra, y luego vuelves a la primera. Y eso es fundamental. A nosotros nos apetece mucho coincidir con Ultraligera, que ya hemos coincidido varias veces y es una banda que está trabajando durísimo y está demostrando que el talento y el trabajo duro tienen su recompensa.
¿Qué os gustaría que sintiese alguien que os escucha por primera vez en este festival?
Que se emocione, eso es lo primero que buscamos, porque también nos emocionamos nosotros. Y lo que dije antes, que se hagan preguntas que quizás nunca se habían hecho. Alguna vez nos han dicho “pues es que la verdad que no os escucho en casa, pero cuando voy a vuestros conciertos conecto con una parte mía más humana que quizás tenía olvidada, más espiritual”. Gente que a lo mejor solo estaba pensando en el trabajo, en el día a día, en mis problemas, y había olvidado de su persona, su espíritu, sus ilusiones y sentimientos. Espero que a la gente que nos descubra el 20 de septiembre le pase algo así.
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