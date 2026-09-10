Campoamor, mucho más que el poeta que dio nombre al gran teatro de Oviedo

Su apellido lleva décadas escrito en uno de los edificios más reconocibles de Oviedo, pero Ramón de Campoamor fue mucho más que el poeta que acabó dando nombre al teatro que cada año acoge el ciclo de ópera, los Premios Princesa y las principales actividades culturales de la ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Fue dramaturgo y periodista, nueve veces diputado y dos veces senador. Un intelectual «combativo», una persona «risueña» y «aguda» y un político respetado incluso por quienes se sentaban enfrente de él en el Parlamento. «Su figura sigue siendo insuficientemente comprendida», defendió este jueves Venancio Martínez Suárez durante la inauguración de la exposición «Campoamor y sus mundos paralelos. Contextos y autógrafos literarios» organizada por la Fundación Méjica con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura para conmemorar el 125 aniversario de su fallecimiento.

Campoamor fue muchas cosas y entre esos mundos paralelos aparece con especial fuerza su faceta politica. Martínez Suárez recordó que no se consideraba conservador, sino moderado, y destacó el respeto que consiguió mantener entre representantes de distintas formaciones pese a la dureza con la que podía desenvolverse en el debate. «Era una persona respetada en el Parlamento», señaló. Además, sus críticas no eran solo para sus adversarios políticas y sus discursos merecen la pena de ser leídos. "Sabía insultar muy bien".

El recorrido de la exposición comienza en Navia, su lugar de nacimiento. Juan Méjica explicó que partió precisamente de allí, imaginando cómo era aquel espacio en 1817, cuando nació Campoamor. Después aparecen distintas imágenes del escritor que permiten seguir también el paso del tiempo: el joven, el académico y el senador. Para recrear su rostro en sus primeros años, el artista tomó como referencia un retrato realizado por Federico Madrazo. Alrededor de Campoamor van apareciendo además los escenarios, gustos e intereses que formaron parte de su mundo como su afición a la tauromaquia. Y junto a ella está el Campoamor que atravesó buena parte del siglo XIX, desde el romanticismo tardío hasta una época en la que comenzaba a abrirse paso el modernismo, mientras desarrollaba paralelamente su trayectoria literaria, periodística y política.

La otra mitad del recorrido habla a través del papel. En las vitrinas se exhiben una serie de autógrafos literarios del escritor naviego junto a otros documentos como cartas, tarjetas y autógrafos literarios de coetáneos como Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, el Duque de Rivas, el general Prim, Vicente Blasco Ibáñez, Agustín Argüelles, Emilio Castelar, Jacinto Benavente y Concha Espina, entre otros. Documentos que sirven para reconstruir parte del contexto intelectual y político en el que se desenvolvió el escritor naviego.

El homenaje no terminará en las vitrinas del teatro. Dentro de esta conmemoración está prevista también la edición, junto con al Principado, de un libro de alrededor de cien páginas sobre Campoamor, además de la presentación de dos sellos que mostrarán dos momentos de su vida: el Campoamor joven y el de mayor edad.

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La muestra podrá visitarse en el salón de té del Teatro Campoamor hasta el 22 de septiembre, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas. El viernes 11 y el miércoles 16 abrirá por la tarde a las 19.30 horas, el domingo 13 de 19 a 21 horas y permanecerá cerrada el día 20.