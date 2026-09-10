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El chupinazo de Celia Rojo llena el cielo de Oviedo de voladores

La jugadora del Lobas Alimerka Oviedo vivió con emoción el reconocimiento de la ciudad

Celia Rojo tras el chupinazo.

Celia Rojo tras el chupinazo. / Luisma Murias

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Celia Rojo nunca imaginó que acabaría asomándose al balcón del Ayuntamiento para dar el chupinazo de San Mateo. Antes de hacerlo, reconocía los nervios. «Nunca me lo imaginé. Además, estoy bastante nerviosa», confesaba mientras esperaba acompañada por parte de sus compañeras, la directiva y la entrenadora de las Lobas Alimerka Oviedo.

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El momento tenía un significado especial. No era solo el inicio de las fiestas, sino también el reconocimiento de toda una ciudad a un equipo que viene de firmar uno de los años más importantes de su historia con el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola. «Nos hace ver que lo que hemos luchado el año pasado, el ascenso, sirve para algo y que lo vea la ciudad. Poder dar este inicio de fiestas nos enorgullece muchísimo. Es muy bonito ver a toda la gente ahí abajo, que se te ponen los pelos de punta». Su cara de felicidad a la hora de apretar el botón que llenó el cielo carbayón de voladores lo decía todo: era uno de los momentos más importantes de su vida.

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Tras el salto a la máxima categoría, las Lobas ya han iniciado la temporada y este domingo jugarán su primer partido en casa. Será en el Florida Arena, a las once de la mañana.

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