IU plantea un plan municipal contra la soledad no deseada entre los jóvenes de Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo quiere que el Ayuntamiento ponga en marcha un programa específico para prevenir y combatir la soledad no deseada entre los jóvenes de 16 a 35 años, un colectivo que en la ciudad suma alrededor de 43.000 personas. La formación ha registrado una proposición para crear una estrategia municipal estable que permita detectar de forma temprana estas situaciones y actuar sobre ellas desde una perspectiva social y comunitaria, más allá de la atención individual.

El portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares, considera que el aislamiento juvenil no puede desvincularse de las condiciones materiales en las que se desarrolla la vida de buena parte de los jóvenes. «La soledad no deseada entre la juventud no puede analizarse al margen de las condiciones materiales de vida», sostiene. A su juicio, la precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda y la incertidumbre sobre el futuro «debilitan los vínculos sociales y favorecen el aislamiento».

La iniciativa pretende que el Ayuntamiento articule una red en la que participen los centros educativos, la Universidad de Oviedo, los servicios sociales, los centros de salud y las asociaciones juveniles. El objetivo sería detectar antes las situaciones de aislamiento y establecer mecanismos de intervención que permitan recuperar vínculos y ampliar las oportunidades de participación social.

Entre las medidas planteadas figuran programas de intervención grupal y de mentoría entre iguales, así como un sistema de «prescripción social» que facilite el acceso de los jóvenes a actividades deportivas, culturales, asociativas o de voluntariado. IU propone además campañas de sensibilización y una evaluación periódica de los resultados para comprobar el alcance de las actuaciones.

La formación sostiene que las redes sociales forman parte también del problema cuando sustituyen los espacios de encuentro presencial o pueden intensificar determinadas situaciones de aislamiento. Pero su propuesta pretende evitar que la soledad sea abordada exclusivamente como una cuestión emocional o individual. IU reclama que las políticas municipales tengan en cuenta también las desigualdades económicas y las dificultades para construir un proyecto de vida autónomo.

Llamazares defiende que la intervención debe producirse antes de que el aislamiento se consolide. «La respuesta no puede limitarse a intervenir cuando el problema ya se ha cronificado», afirma. En su opinión, las políticas públicas deben servir para «fortalecer la prevención, la detección temprana y crear más oportunidades para que las personas jóvenes puedan participar, relacionarse y desarrollar su proyecto de vida en igualdad de oportunidades».

La propuesta incluye también la búsqueda de financiación y colaboración de otras administraciones. IU plantea solicitar apoyo al Principado, al Instituto Asturiano de la Juventud y a programas europeos relacionados con este tipo de iniciativas.

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La formación considera que el Ayuntamiento ya ha desarrollado algunas actuaciones relacionadas con la soledad, pero entiende que su alcance y participación han sido limitados y reclama una estrategia «mucho más ambiciosa, coordinada y evaluable». El propósito sería convertir actuaciones puntuales en un programa municipal preventivo y estable dirigido específicamente a una franja de edad en la que, según IU, miles de personas podrían estar atravesando situaciones de soledad no deseada.