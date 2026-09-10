María Sanhuesa: "Mahler y Puccini explican la muerte con música"

La muerte, cuando las palabras ya no bastan, encuentra en la música una forma de expresión. Sobre esa idea giró la conferencia que la musicóloga María Sanhuesa Fonseca ofreció en el Club LA NUEVA ESPAÑA con motivo del comienzo de la 79.ª Temporada de Ópera de Oviedo.

Bajo el título «Dos maneras de morir», Sanhuesa acercó al público al trasfondo de Kindertotenlieder, de Gustav Mahler, y Suor Angelica, de Giacomo Puccini, las dos obras que integran «Sorrow», (Pena), el programa doble que inaugura hoy la temporada. La conferencia fue presentada por Adolfo Domingo, responsable de Publicaciones de Ópera de Oviedo.

Sanhuesa recordó que los Kindertotenlieder nacieron de cinco poemas de Friedrich Rückert, escritos tras la muerte de dos de sus hijos. Mahler los convirtió en música entre 1901 y 1904, sin imaginar la estremecedora coincidencia que marcaría después su propia biografía: su hija Maria moriría en 1907, a los cuatro años, víctima de escarlatina y difteria. «La naturaleza, omnipresente en las canciones a través de imágenes como el sol y la luna, aparece como una fuerza poderosa e incontrolable», resaltó la profesora. El compositor concibió el ciclo como una unidad y su última canción concentra el máximo despliegue orquestal.

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En Suor Angelica, Puccini encontró otra forma de enfrentarse a la muerte, tal como relató la conferenciante. «La única ópera de Puccini con todos sus papeles solistas femeninos transcurre en un convento toscano de finales del siglo XVII», explicó. Angelica, recluida tras haber tenido un hijo fruto de un amor prohibido, recibe finalmente la noticia de su muerte. Sin salida posible, y conocedora de las propiedades de las plantas y los venenos, decide suicidarse. «Se trata de dos tragedias separadas por el tiempo, pero unidas por el dolor. Mahler y Puccini muestran, desde lenguajes distintos, cómo la música puede hacer audible aquello que resulta imposible decir», indicó