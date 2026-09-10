La nostalgia de "Celtas Cortos" pone a bailar a Oviedo en el inicio San Mateo

«Celtas Cortos» dio el pistoletazo de salida a la programación musical de San Mateo 2026 con un concierto multitudinario en la calle Uría, donde la banda vallisoletana desplegó cuatro décadas de canciones, folk rock y nostalgia ante varios miles de personas.

El grupo liderado por Jesús Cifuentes, Cifu, llegó a las fiestas inmerso en la celebración de su cuadragésimo aniversario sobre los escenarios, una efeméride que este año conmemora bajo el lema «40 años contando cuentos».

Con su inconfundible mezcla de folk rock y pinceladas de ska, Celtas Cortos puso pronto a bailar al público mateín con uno de sus primeros clásicos, «El ritmo del mar», que dejó claro a los más escépticos que iban a reconocer muchas más de dos o tres canciones a lo largo de la noche.

Las descargas de rotundidad instrumental que hicieron famoso al grupo se sucedieron sobre un escenario poblado por doce músicos: dos guitarras, bajo, batería, teclado, cuatro metales, flauta, violín y la voz rasgada de Cifu. Todo un despliegue poco habitual en la música actual, acompañado por unas letras cargadas de denuncia y sentido del humor. Hubo también espacio para momentos de mayor delicadeza y emotividad con canciones como «Blues del pescador».

«Es un privilegio empezar estas fiestas con vosotros. ¡Viva San Mateo!», proclamó Alberto García, la otra gran cara visible del grupo. «Lo mejor de este viaje de cuarenta años ha sido compartirlo con todos vosotros», insistió Cifu en varias ocasiones entre los aplausos del público.

Fueron sonando después «Retales de una vida» o «Silencio», que sirvieron de preámbulo a los platos fuertes, esas flechas directas a la memoria que los seguidores más nostálgicos aguardaban con impaciencia.

«Cuéntame un cuento» y la instrumental «El pelotazo» terminaron por poner todos los pies a bailar y buena parte de los teléfonos móviles en alto. Cuando García asumió la presentación de los músicos sobre la base rítmica de «El emigrante», el violinista y trombonista quiso además tener un recuerdo para la OSPA, la orquesta con la que Celtas Cortos registró el directo «In Crescendo», publicado en 2016.

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A partir de ahí, los éxitos fueron cayendo como fruta madura. «20 de abril» abrió definitivamente la espita de la nostalgia, que continuó con las inolvidables «Tranquilo majete» y «La senda del tiempo». Varios miles de voces se sumaron entonces a la de Cifuentes para cerrar una noche en la que «Celtas Cortos» demostró que cuarenta años después todavía conserva un repertorio capaz de poner a cantar y bailar a varias generaciones.