Oviedo descorcha esta tarde San Mateo: el programa completo de doce días de fiesta hasta el 21 de septiembre

Oviedo descorcha esta tarde San Mateo. El pregón, a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento y que protagonizará la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, levantará junto al chupinazo del Lobas Alimerka Oviedo, el telón de doce días de fiestas que llevarán la música, las charangas, el folclore, el teatro, las actividades infantiles, las casetas y las propuestas gastronómicas a buena parte de la ciudad hasta el lunes 21, Día de San Mateo. El programa reparte sus principales escenarios entre la plaza del Ayuntamiento, el Campo de San Francisco, el paseo del Bombé, la plaza del Paraguas, la plaza Feijoo y el recinto de La Ería, con conciertos, espectáculos gratuitos y una agenda pensada para públicos muy distintos.
La primera llamada llegará incluso antes del pregón. A las 19.30 horas, la Banda de Música Ciudad de Oviedo recorrerá el centro en pasacalles desde la calle Doctor Casal, pasando por Palacio Valdés, la Escandalera y San Francisco hasta la plaza de la Catedral. A las seis de la tarde, además, la Fanfarria El Felechu comenzará a animar las calles con un recorrido por la plaza de la Constitución, Cimadevilla, Rúa, Porlier y Gascona. Y a las 21.00 horas, ya con las fiestas oficialmente abiertas, Celtas Cortos tomarán la calle Uría con un concierto gratuito.
Oviedo · Del 10 al 21 de septiembre de 2026
San Mateo 2026 Programa día a día
Jueves 10 septiembrePregón
Charanga Fanfarria El FelechuDe 18:00 a 21:00 · Itinerario: Plaza de la Constitución, c/ Cimadevilla, c/ Rúa, Plaza Porlier y c/ Gascona
Banda de Música Ciudad de Oviedo: pasacallesItinerario: c/ Doctor Casal, c/ Palacio Valdés, Plaza de la Escandalera, c/ San Francisco y Plaza de la Catedral
Pregón de las fiestasPlaza del Ayuntamiento
Espectáculo en la calle Uría: Celtas CortosGratuito
Viernes 11 septiembre
Infantil: La Fantástica Banda «Ooh!»Paseo del Bombé · Gratuito
Concierto: Molan los 90Recinto La Ería · Venta de entradas: sanmateo.oviedo.es
AlaPlaza San Mateo: Tulsa + Rita OjangurenDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
Concierto: Alberto & GarcíaPaseo del Bombé · Acceso libre
XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo «Alejandro Blanco Espina»: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
Concurso de Rock · artista invitado: Stormy MondaysPlaza Feijoo · Acceso libre
Trofeo Ciudad de OviedoPolideportivo de Ventanielles · Arenas de Manzaneda C.D.
Sábado 12 septiembre
Folclore: Banda de Gaitas Centro Asturiano y Asociación Folclórica «La Hedra»De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: c/ Campoamor - Centro y Casco Antiguo
Charanga La XaranganaDe 12:00 a 15:30 · Itinerario: Plaza Daoiz y Velarde, Plaza del Ayuntamiento, c/ Cimadevilla, c/ Rúa, Plaza Porlier y c/ Gascona
Infantil: Yurta Nómada: un ratín para los cuentosTambién a las 17:30 · Campo de San Francisco
Infantil: Juan «D» y Beatriz. ¡A jugar!Paseo del Bombé
Coros en San Mateo: Masa Coral de Laviana y Coral Polifónica de Asturias Cruz de la VictoriaEscenario del Parque del Oeste
Folclore: Grupo de Baile Centro AsturianoDe 17:00 a 20:00 · Itinerario: Casco Antiguo
Talleres creativos: recicla y crea · modelado de cerámica: crea tu llaveroDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
Infantil: El Poli MarchosoCampo de San Francisco
Infantil: Hadabruja - Puppy's CuentacuentosPaseo del Bombé
Charanga La Xarangana (segundo pase)De 18:00 a 21:00 · Itinerario: Plaza de la Escandalera, c/ San Francisco, Plaza de Riego, Plaza del Ayuntamiento, c/ El Fontán, c/ Magdalena, c/ Cimadevilla y Plaza Porlier
Teatro: Mejor no decirloTeatro Filarmónica
AlaPlaza San Mateo: The Bogums + Aurora RojaDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
Concierto: Bertín OsborneRecinto La Ería
Concierto: La Última LegiónPaseo del Bombé · Acceso libre
Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
Concurso de Rock · artista invitado: La Sonrisa de JuliaPlaza Feijoo
Domingo 13 septiembre
Folclore: Bandina Tradicional Xácara y Grupo Folclórico «Xeitu»De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: Casco Antiguo y c/ Campoamor - Centro
Charanga ÉliteDe 12:00 a 15:00 · Itinerario: San Bernabé, c/ Nueve de Mayo, c/ Manuel Pedregal, c/ Campoamor, c/ Dr. Casal, c/ Palacio Valdés, c/ Pelayo y Plaza de la Escandalera
Infantil: Yurta Nómada: un ratín para los cuentosTambién a las 17:30 · Campo de San Francisco
Infantil: Billy Boom BandPaseo del Bombé
Banda de Música Ciudad de OviedoPlaza Julián Cañedo (Otero)
Folclore: Agrupación Folclórica A Media LeguaDe 17:00 a 20:00 · Itinerario: c/ Campoamor - Centro
Talleres creativos: dibujo 3D · modelado de cerámica: plato o vaciabolsillosDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
Concierto: Aaron SevillaRecinto La Ería
Teatro: Mejor no decirloTeatro Filarmónica
Gigantes: Oviedo FilarmoníaJosé Manuel Zapata (tenor) y Juan Francisco Padilla (director) · Auditorio Príncipe Felipe · entradas.oviedo.es
AlaPlaza San Mateo: Lorena Álvarez + Tania PereiraDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
Concierto: Chimo Bayo y King ÁfricaPaseo del Bombé · Acceso libre
Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
Concurso de Rock · artista invitado: Love Feroz (ganador 2025)Plaza Feijoo
Lunes 14 septiembre
Talleres creativos: dibujar con arena · modelado de cerámica: colgante de puertaDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
Nora y los secretos de San MateoDe 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal · Talleres infantiles sobre las tradiciones de Oviedo en San Mateo · Taller de Empleo «Oviedo Activa»
La Petite Caravana: Adrián Conde «El mago más pequeño del mundo» (magia cómica)De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda
Títeres: La niña que riega la albahacaCampo de San Francisco
Teatro: NadaTeatro Filarmónica
AlaPlaza San Mateo: Las Petunias + Junio 1De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
Concierto: BitterykasPaseo del Bombé · Acceso libre
Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
Martes 15 septiembre
Talleres creativos: elaboración de pulseras · modelado de cerámica: cuencoDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
Nora y los secretos de San MateoDe 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal
La Petite Caravana: Cía Los Pintores «Amor Valiente» (títeres)De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda
Infantil: Desekilibrado - Pablo PicalloCampo de San Francisco
Teatro: DulcineaTeatro Filarmónica
AlaPlaza San Mateo: Sedientos de Cumbia + PuxarraDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
Concierto: Pequeño Club ImposiblePaseo del Bombé · Acceso libre
Concierto: Mónica NaranjoRecinto La Ería
Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
Miércoles 16 septiembreSemana de la Movilidad
Inauguración de la Semana Europea de la Movilidad 2026Concurso de micro relatos «Historias de Autobús» · www.oviedo.es/ems
Talleres creativos: minihuerto en maceta · modelado de cerámica: portalápices o recipienteDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
Nora y los secretos de San MateoDe 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal
La Petite Caravana: Gloria Sagasti «Cuentos sin correa» (cuentacuentos)De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda
Infantil: Un viaje por jabónCampo de San Francisco
Conferencia: América del Sur. Selvas, montañas y glaciaresJosé María Fernández Díaz-Fomentí · Auditorio Príncipe Felipe
Coros en San Mateo: Coral La Corredoria y Coro AzabacheEscenario de c/ Julián Cañedo (Otero)
Teatro: DulcineaTeatro Filarmónica
AlaPlaza San Mateo: Las Ninyas del Corro + AlbinoDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
Concierto: Javi CanteroPaseo del Bombé · Acceso libre
Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
Concurso de Rock · artista invitado: CarlangasPlaza Feijoo
Jueves 17 septiembre
Talleres creativos: pilotaje de drones · modelado de cerámica: cartel decorativoDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
Nora y los secretos de San MateoDe 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal
La Petite Caravana: Cía Tras la Puerta «Secretos de familia» (teatro de papel)De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda
Infantil: Wanted: se busca mag@ - Mago MartínCampo de San Francisco
Conferencia: América del Sur. El mestizaje que creó un continenteJosé María Fernández Díaz-Fomentí · Auditorio Príncipe Felipe
Teatro: SurvivalTeatro Filarmónica
AlaPlaza San Mateo: Kate Clover + Pete MolinariDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
Concierto: Pop TourPaseo del Bombé · Acceso libre
Concierto: TabureteRecinto La Ería
Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
Concurso de Rock · artista invitado: Calequi y las PanterasPlaza Feijoo
Viernes 18 septiembre
Concierto: Aserradero by Mono LocoRecinto La Ería
Día de la Seguridad Ciudadana: exhibición de vehículosDe 17:00 a 20:00 · c/ Pelayo, delante del Teatro Campoamor · Policía Local, Bomberos y Protección Civil
Talleres creativos: pilotaje de drones · calcomanías personalizadasDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
Nora y los secretos de San MateoDe 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal
La Petite Caravana: Magic Cinema con Feliciano Cornutti (cortometrajes)De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda
Títeres: La Ratita PresumidaCampo de San Francisco
Teatro: Un viaje sin retornoTambién a las 21:30 · Teatro Filarmónica
Coros en San Mateo: Coro Vetusta y Cantos del FontánSala de Cámara · Auditorio Príncipe Felipe
AlaPlaza San Mateo: Máquina + Sal del CocheDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
Concierto: Alejo StivelPaseo del Bombé · Acceso libre
Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
Concurso de Rock · artista invitado: Vera FaunaPlaza Feijoo
Sábado 19 septiembreDía de América en Asturias
Escape Room: El secreto del Campo San FranciscoDe 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 · Inscripciones en la jaima del Paseo del Angelín
Infantil: Lobo Feroz, Puppy's Cuenta CuentosCampo de San Francisco
Infantil: TalentsPaseo del Bombé
74ª edición del Día de América en AsturiasFiesta de Interés Turístico Nacional · Desfile multicultural por las calles céntricas con carrozas, haigas y grupos folclóricos, en homenaje a los asturianos que se fueron a América y a los miles de inmigrantes que residen en Oviedo
Talleres creativos: pintacaras de fantasía · tatuajes de hennaDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
XV Noche Lunática de la Universidad de Oviedo 2026De 19:00 a 23:00 · Facultad de Ciencias, Jardín Sur · Observación astronómica, exposiciones, talleres y charlas · Entrada libre hasta completar el aforo
Teatro: Madre de películaTeatro Filarmónica
AlaPlaza San Mateo: Hoodo Gurus + Branquias JohnsonDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
Concurso de Rock: gala final con los tres grupos finalistas y fallo del juradoPlaza Feijoo · Acceso libre
Concierto: LeivaRecinto La Ería
Concierto: Amistades PeligrosasPaseo del Bombé · Acceso libre
Concurso de Rock · artista invitado: Puño DragónPlaza Feijoo
V Carrera Las Reliquias - PerdonanzaPlaza de la Catedral · Asociación Hermanos Estudiantes Oviedo · desafioreliquias.org
Semana Europea de la Movilidad: ruta en bicicleta por la senda verdeDesde el Parque de Invierno hasta Las Caldas
Horarios especialesCasetas de uso hostelero: sólo de 12:00 a 14:00 · Tren festivo: sólo servicio de mañana
Domingo 20 septiembreFuegos artificiales
Folclore: Banda de Gaitas «El Carbayón» y Agrupación Folclórico Cultural «La Inmaculada»De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: Casco Antiguo y c/ Campoamor - Centro
Infantil: Pequeños Ilusionistas - Mago PelayoCampo de San Francisco
Charanga La XaranganaDe 12:30 a 15:30 · Itinerario: c/ San Bernabé, c/ Nueve de Mayo, c/ Manuel Pedregal, c/ Campoamor, c/ Dr. Casal, c/ Palacio Valdés, c/ Pelayo y Plaza de la Escandalera
Infantil: Dubbi KidsPaseo del Bombé
Folclore: Grupo Folclórico «Trasgu»De 17:00 a 20:00 · Itinerario: Casco Antiguo
Talleres creativos: globoflexia · manicuraDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
Charanga La Xarangana (segundo pase)De 18:00 a 21:00 · Itinerario: Paseo del Bombé, c/ Suárez de la Riva, c/ El Fontán, Plaza Daoiz y Velarde, Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Riego y Plaza Porlier
Concierto: Vetusta FestRecinto La Ería
Final FestiAmas (14ª edición)Plaza Feijoo · Acceso libre
Teatro: Madre de películaTeatro Filarmónica
AlaPlaza San Mateo: Holy Wave + De FemDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
Concierto: Orquesta MondragónPaseo del Bombé · Acceso libre
Espectáculo de fuegos artificiales: La danza de las estrellasParque Tuero Bertrand (Montecerrao)
Marcha Ciclista Solidaria Oviedo - CovadongaPlaza del Palacio de Deportes · Grupo Cicloturista Extremely Bikes
Lunes 21 septiembreFestividad de San Mateo
Folclore: Banda de Gaitas Centro AsturianoDe 11:30 a 14:30 · Itinerario: Plaza de la Catedral - c/ Gascona
Misa en honor de San MateoCatedral de San Salvador
Charanga Fanfarria El FelechuDe 12:00 a 15:00 · Itinerario: Plaza Daoiz y Velarde, Plaza del Ayuntamiento, c/ Cimadevilla, c/ Rúa, Plaza Porlier y c/ Gascona
Parque de atracciones: ciudad hinchableDe 12:00 a 14:30 · Paseo de la Rosaleda
Espacio Multijuegos: juegos tradicionalesDe 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
Banda de Música Ciudad de Oviedo: concierto de la Festividad de San MateoPlaza de España
Concierto: Vuelta AbajoPaseo del Bombé · Acceso libre
Infantil: La Magicleta - Mago MartínCampo de San Francisco
Infantil: Rock Star for KidsPaseo del Bombé
Holy PartyPaseo de la Rosaleda
Teatro: Pijama para seisTambién a las 21:30 · Teatro Filarmónica
Concierto: Eva HeviaPaseo del Bombé · Acceso libre
Concierto: Rodrigo CuevasRecinto La Ería
Durante las fiestasTodos los días
Mercado de San MateoCampo de San Francisco (Avd. de Italia) · Todos los días de 13:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 · Sábados, domingos, festivos y Día de América en Asturias: de 13:00 a 21:00
Casetas de uso hosteleroPlaza de la Catedral, Plaza de Porlier y Campo de San Francisco · De domingo a jueves de 12:00 a 03:30 · Viernes, sábados y domingo 20 de 12:00 a 04:00 · Sábado 19 de 12:00 a 14:00 · Incluye el I Festival del Mojito de Oviedo, ambientación musical y actuaciones en vivo
Menú del Indiano · Jornadas gastronómicasDiseñado por Nacho Manzano con productos que unen Asturias y América a través de la gastronomía · www.menudelindiano.com
Punto de Respetoc/ Eusebio González Abascal · Información sobre cómo actuar si se es víctima o testigo de una situación de violencia · Oviedo Violeta
Tren festivo · GratuitoSalida: Plaza del Ayuntamiento · De 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 (el 19/09 sólo servicio de mañana) · Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, c/ Magdalena, c/ Campomanes, c/ Martínez Marina, c/ Cabo Noval, c/ Marqués de Santa Cruz, c/ Uría, c/ Conde de Toreno, c/ Santa Susana, c/ Marqués de Santa Cruz, c/ Fruela, c/ Jesús y Plaza del Ayuntamiento
XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo «Alejandro Blanco Espina»Plaza Feijoo · Acceso libre · Grupos participantes a partir de las 21:30 · Gala final el sábado 19 a las 21:00
Espacio GamingCampo de San Francisco · De 17:00 a 20:00 · Sábados, domingos y lunes 21: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Carrusel de maderaCampo de San Francisco · De 17:00 a 20:00 · Sábados, domingos y lunes 21: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Espacio Multijuegos: ¡Juega Madera, dale al coco y a la Madera!Campo de San Francisco · De 17:00 a 20:00
Tío Vivo de NoldiCampo de San Francisco · De 16:30 a 20:00
Parque de atracciones: karts y monolito de escaladaPaseo de la Rosaleda · De 17:00 a 20:00
Parque de atracciones: ciudad hinchablePaseo de la Rosaleda · De 17:00 a 20:00
Semana Europea de la Movilidad: El autobús es tuyo, ¡ponle nombre!Visitas escolares al autobús eléctrico · www.oviedo.es/ems
Actividades deportivas
61 Rally Princesa de Asturiasc/ Uría - La Florida - Plaza Ferroviarios · Automovilismo Club Principado · www.rallyprincesa.com
Campeonato de España de Armas Deportivas VeteranosClub Campo Tiro Olímpico · Club Principado Tiro Olímpico · www.clubdetiroprincipado.com
Copa Iberdrola de ClubesCorredoria Arena · Club Bádminton Oviedo
XXXI Copa Ciudad de OviedoPolideportivo Vallobín · Oviedo Balonmano Base · www.baseoviedo.com
XXXV Torneo Nacional de Petanca Ciudad de OviedoPistas Municipales de Petanca Ciudad de Oviedo · Federación Asturiana de Petanca
Torneo Tenis San Mateo 2026Pistas de tenis y pádel del Parque del Oeste · Club Pro-tenis · www.clubprotenis.com
Después de San Mateo
Folclore: Asociación de Baile y Música Tradicional «La Xordia» y Asociación de Baile y Danza Tradicional «Filandón»De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: Casco Antiguo y c/ Campoamor - Centro
Semana Europea de la Movilidad: ruta a pie por el Monte NarancoPara descubrir su patrimonio natural, paisajístico y cultural · www.oviedo.es/ems
Romería del CristoParque del Truébano · Romería asturiana con la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la Bandina Tradicional Xácara y el Grupu de Baile Tradicional de Fitoria · Folclore, música y actividades infantiles
Romería del Cristo · programa12:00 misa en la Iglesia del Cristo de las Cadenas · 12:30 Pequeños Ilusionistas, Mago Pelayo · 16:30 Un Viaje por Jabón · De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 juegos tradicionales · 19:00 Los Testigos
Semana Europea del DeportePlaza del Palacio de Deportes · Ayuntamiento de Oviedo
7ª Competición Liga Asturiana de Tiro con Arco 3D de BosquePlaza del Palacio de Deportes · Club Deportivo Básico Arqueros del Xabalín · arquerosdelxabalin.es
Carrera HUCA · Carrera popularHUCA · facebook.com/carrerahuca
Programa sujeto a cambios · Fuente: Ayuntamiento de Oviedosanmateo.oviedo.es
La música, de La Ería al Bombé
La gran apuesta musical vuelve a tener uno de sus epicentros en el recinto de La Ería, donde se sucederán varios de los nombres más conocidos del programa. «Molan los 90» abrirá allí la programación el viernes 11, a las 20.00 horas. Le seguirán Bertín Osborne, el sábado 12 a las 21.30 horas; Aarón Sevilla, el domingo 13 a las 19.00; Mónica Naranjo, el martes 15 a las 21.30; Taburete, el jueves 17 a la misma hora; Aserradero by Mono Loco, el viernes 18 a las 17.00; Leiva, el sábado 19 a las 21.30; Vetusta Fest, el domingo 20 desde las 18.50, y Rodrigo Cuevas, que cerrará este escenario el lunes 21 a las 21.00.
El paseo del Bombé ofrecerá otra programación musical, de acceso libre y con una sucesión diaria de actuaciones. Alberto & García actuará el viernes 11 a las 21.30 horas; La Última Legión, el sábado 12; Chimo Bayo y King África, el domingo 13; Biettykas, el lunes 14; Pequeño Club Imposible, el martes 15; Javi Cantero, el miércoles 16; Pop Tour, el jueves 17; Alejo Stivel, el viernes 18; Amistades Peligrosas, el sábado 19; y la Orquesta Mondragón, el domingo 20, todos ellos a las 20.30 o 21.30 horas según la jornada. El lunes 21 habrá doble cita: Vuelta Abajo, a las 13.30, y Eva Hevia, a las 20.00.
La plaza Feijoo será durante buena parte de las fiestas territorio del XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco «Espina». Desde el viernes 11 hasta el sábado 19, los grupos participantes actuarán a partir de las 21.30 horas. Por allí pasarán también artistas invitados como Stormy Mondays, La Sonrisa de Julia, Love Feroz —ganador de la edición de 2025—, Carlangas, Calequi y Las Panteras, Vera Fauna y Puño Dragón. El sábado 19, a las nueve de la noche, se celebrará la gala final y se conocerá el fallo del jurado. Al día siguiente, domingo 20, la misma plaza acogerá a las 19.00 horas la final de FestiAMAS.
El Paraguas, otro foco musical
La plaza del Paraguas tendrá su propia ruta sonora con AlaPlaza San Mateo, todos los días de 20.00 a 1.00 horas y con acceso libre. Tulsa y Rita Ojanguren actuarán el viernes 11; The Bogums y Aurora Roja, el sábado 12; Lorena Álvarez y Tania Pereira, el domingo 13; Las Petunias y Junio 1, el lunes 14; Sedientos de Cumbia y Puxarra, el martes 15; Las Ninyas del Corro y Albino, el miércoles 16; Kate Clover y Pete Molinari, el jueves 17; Máquina y Sal del Coche, el viernes 18; y Hoodo Gurus y Branquias Johnson, el sábado 19.
Y, entre tanta música, habrá espacio para una de las estampas más reconocibles de San Mateo: las charangas. La Fanfarria El Felechu abrirá la fiesta este jueves, de 18.00 a 21.00 horas. La Xarangana recorrerá el centro el sábado 12 en dos turnos, de 12.00 a 15.30 y de 18.00 a 21.00. El domingo 13 será el turno de Charanga Élite, de 12.00 a 15.00; el sábado 19 llegará El Conpango; y el domingo 20 volverá La Xarangana, también en horario de mañana y tarde. El lunes 21, día grande, cerrará la ronda la Fanfarria El Felechu.
El Campo de San Francisco, en clave familiar
El Campo de San Francisco volverá a ser uno de los grandes espacios de las fiestas. Allí se instalará el Mercado de San Mateo, abierto del jueves 10 al lunes 21. De domingo a jueves funcionará de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que sábados, domingos, festivos y el Día de América permanecerá abierto de 13.00 a 21.00.
Los niños tendrán además una programación propia y gratuita. En el paseo del Bombé habrá conciertos de La Fantástica Banda «Ooh», Juan «D» y Beatriz con «¡A jugar!», Billy Boom Band, Talents, Dubbi Kids y Rock Star for Kids. El paseo del Angelín concentrará un espacio multijuegos, zona gaming, talleres creativos y un escape room, «El secreto del Campo San Francisco», previsto para el sábado 19. También habrá juegos tradicionales el día de San Mateo.
La Rosaleda acogerá de 17.00 a 20.00 horas «La Petite Caravana», con magia cómica, títeres, cuentacuentos, teatro de papel y cortometrajes entre el lunes 14 y el viernes 18. Y habrá parque de atracciones con karts y monolito de escalada del sábado 12 al jueves 17, además de una ciudad hinchable el lunes 21. Ese día, a las 18.30 horas, se celebrará la Holy Party.
En la plaza Longoria Carbajal, por su parte, los más pequeños podrán descubrir «Nora y los secretos de San Mateo», con talleres sobre las tradiciones ovetenses entre el lunes 14 y el viernes 18, de 17.00 a 19.00 horas.
Teatro, folclore y tradición
El teatro también tendrá su hueco durante las fiestas. «Mejor no decirlo» se representará el sábado 12 y domingo 13; «Nada», el lunes 14; «Dulcinea», el martes 15 y miércoles 16; «Survival», el jueves 17; «Un viaje sin retorno», el viernes 18, con dos funciones; «Madre de película», el sábado 19 y domingo 20; y «Pijama para seis» pondrá el punto final el lunes 21, también con dos funciones.
El folclore recorrerá las calles los días 12, 13, 20 y 21. Bandas de gaitas, grupos de baile y agrupaciones folclóricas actuarán por el casco antiguo y el eje de Campoamor. También habrá coros en distintos escenarios, desde el parque del Oeste hasta Otero y la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe.
El Día de América en Asturias, el sábado 19 a las cinco de la tarde, volverá a llenar las calles del centro con carrozas, haigas y grupos folclóricos en un desfile multicultural que reivindica los lazos entre Asturias y América y la diversidad de quienes hoy viven en Oviedo.
Gastronomía y casetas
Las casetas de uso hostelero estarán instaladas en las plazas de la Catedral y de Porlier y en el Campo de San Francisco desde este jueves hasta el lunes 21. Funcionarán hasta las 3.30 horas de domingo a jueves y hasta las 4.00 horas los viernes, sábados y el domingo 20. El sábado 19, además, llegará el Festival del Mojito de Oviedo, de 12.00 a 14.00 horas.
La gastronomía tendrá también su particular recorrido con el «Menú del Indiano», diseñado por Nacho Manzano y basado en productos que unen Asturias y América.
El día grande y los fuegos
El domingo 20 tendrá uno de los momentos visuales de las fiestas: a las 22.00 horas, el parque Tuero Bertrand, en Montecerrao, acogerá el espectáculo de fuegos artificiales «La danza de las estrellas», con la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la Bandina Tradicional Xácara y el Grupu de Baile Tradicional de Fitoria.
El lunes 21, festividad de San Mateo, llegará la jornada más tradicional. A mediodía se celebrará la misa en honor al patrón en la Catedral de San Salvador. A la una, la Banda de Música Ciudad de Oviedo ofrecerá un concierto en la plaza de España. El folclore, las charangas y las actividades familiares completarán una jornada que servirá también para despedir oficialmente las fiestas.
Pero San Mateo no terminará ahí para todos. El programa deportivo se extiende hasta el domingo 27 con pruebas como el Rally Princesa de Asturias, el Torneo Nacional de Petanca Ciudad de Oviedo, la Carrera Las Reliquias-Perdonanza, el Torneo de Tenis San Mateo, la Marcha Ciclista Solidaria Oviedo-Covadonga o la Carrera HUCA.
Durante estos días habrá además tren festivo gratuito con salida de la plaza del Ayuntamiento, una Noche Lunática en la Universidad de Oviedo, el espectáculo «Gigantes» de Oviedo Filarmonía, actividades de la Semana Europea de la Movilidad y el Día de la Seguridad Ciudadana. En la calle Eusebio González Abascal funcionará también durante todas las fiestas el Punto de Respeto, concebido para informar y prevenir situaciones de violencia.
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Doce días para recorrer Oviedo de escenario en escenario, con una fiesta que se extiende mucho más allá de la noche y que tiene en las calles, las plazas y el Campo de San Francisco su gran escenario abierto.