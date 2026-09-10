Oviedo descorcha esta tarde San Mateo: el programa completo de doce días de fiesta hasta el 21 de septiembre

Oviedo descorcha esta tarde San Mateo. El pregón, a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento y que protagonizará la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, levantará junto al chupinazo del Lobas Alimerka Oviedo, el telón de doce días de fiestas que llevarán la música, las charangas, el folclore, el teatro, las actividades infantiles, las casetas y las propuestas gastronómicas a buena parte de la ciudad hasta el lunes 21, Día de San Mateo. El programa reparte sus principales escenarios entre la plaza del Ayuntamiento, el Campo de San Francisco, el paseo del Bombé, la plaza del Paraguas, la plaza Feijoo y el recinto de La Ería, con conciertos, espectáculos gratuitos y una agenda pensada para públicos muy distintos.

La primera llamada llegará incluso antes del pregón. A las 19.30 horas, la Banda de Música Ciudad de Oviedo recorrerá el centro en pasacalles desde la calle Doctor Casal, pasando por Palacio Valdés, la Escandalera y San Francisco hasta la plaza de la Catedral. A las seis de la tarde, además, la Fanfarria El Felechu comenzará a animar las calles con un recorrido por la plaza de la Constitución, Cimadevilla, Rúa, Porlier y Gascona. Y a las 21.00 horas, ya con las fiestas oficialmente abiertas, Celtas Cortos tomarán la calle Uría con un concierto gratuito.

Oviedo · Del 10 al 21 de septiembre de 2026 San Mateo 2026

Programa día a día Todas Destacados Conciertos La Ería Paseo del Bombé Concurso de Rock AlaPlaza Infantil Teatro Folclore y charangas Deporte Otras Jueves 10 septiembre Pregón 18:00 Charanga Fanfarria El Felechu De 18:00 a 21:00 · Itinerario: Plaza de la Constitución, c/ Cimadevilla, c/ Rúa, Plaza Porlier y c/ Gascona

19:30 Banda de Música Ciudad de Oviedo: pasacalles Itinerario: c/ Doctor Casal, c/ Palacio Valdés, Plaza de la Escandalera, c/ San Francisco y Plaza de la Catedral

20:00 Pregón de las fiestas Plaza del Ayuntamiento

21:00 Espectáculo en la calle Uría: Celtas Cortos Gratuito Viernes 11 septiembre 17:00 Infantil: La Fantástica Banda «Ooh!» Paseo del Bombé · Gratuito

20:00 Concierto: Molan los 90 Recinto La Ería · Venta de entradas: sanmateo.oviedo.es

20:00 AlaPlaza San Mateo: Tulsa + Rita Ojanguren De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre

21:30 Concierto: Alberto & García Paseo del Bombé · Acceso libre

21:30 XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo «Alejandro Blanco Espina»: grupos participantes Plaza Feijoo · Acceso libre

23:30 Concurso de Rock · artista invitado: Stormy Mondays Plaza Feijoo · Acceso libre

– Trofeo Ciudad de Oviedo Polideportivo de Ventanielles · Arenas de Manzaneda C.D. Sábado 12 septiembre 11:30 Folclore: Banda de Gaitas Centro Asturiano y Asociación Folclórica «La Hedra» De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: c/ Campoamor - Centro y Casco Antiguo

12:00 Charanga La Xarangana De 12:00 a 15:30 · Itinerario: Plaza Daoiz y Velarde, Plaza del Ayuntamiento, c/ Cimadevilla, c/ Rúa, Plaza Porlier y c/ Gascona

12:00 Infantil: Yurta Nómada: un ratín para los cuentos También a las 17:30 · Campo de San Francisco

12:30 Infantil: Juan «D» y Beatriz. ¡A jugar! Paseo del Bombé

13:00 Coros en San Mateo: Masa Coral de Laviana y Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria Escenario del Parque del Oeste

17:00 Folclore: Grupo de Baile Centro Asturiano De 17:00 a 20:00 · Itinerario: Casco Antiguo

17:00 Talleres creativos: recicla y crea · modelado de cerámica: crea tu llavero De 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco

17:30 Infantil: El Poli Marchoso Campo de San Francisco

17:30 Infantil: Hadabruja - Puppy's Cuentacuentos Paseo del Bombé

18:00 Charanga La Xarangana (segundo pase) De 18:00 a 21:00 · Itinerario: Plaza de la Escandalera, c/ San Francisco, Plaza de Riego, Plaza del Ayuntamiento, c/ El Fontán, c/ Magdalena, c/ Cimadevilla y Plaza Porlier

20:00 Teatro: Mejor no decirlo Teatro Filarmónica

20:00 AlaPlaza San Mateo: The Bogums + Aurora Roja De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre

21:30 Concierto: Bertín Osborne Recinto La Ería

21:30 Concierto: La Última Legión Paseo del Bombé · Acceso libre

21:30 Concurso de Rock: grupos participantes Plaza Feijoo · Acceso libre

23:30 Concurso de Rock · artista invitado: La Sonrisa de Julia Plaza Feijoo Domingo 13 septiembre 11:30 Folclore: Bandina Tradicional Xácara y Grupo Folclórico «Xeitu» De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: Casco Antiguo y c/ Campoamor - Centro

12:00 Charanga Élite De 12:00 a 15:00 · Itinerario: San Bernabé, c/ Nueve de Mayo, c/ Manuel Pedregal, c/ Campoamor, c/ Dr. Casal, c/ Palacio Valdés, c/ Pelayo y Plaza de la Escandalera

12:00 Infantil: Yurta Nómada: un ratín para los cuentos También a las 17:30 · Campo de San Francisco

12:30 Infantil: Billy Boom Band Paseo del Bombé

13:00 Banda de Música Ciudad de Oviedo Plaza Julián Cañedo (Otero)

17:00 Folclore: Agrupación Folclórica A Media Legua De 17:00 a 20:00 · Itinerario: c/ Campoamor - Centro

17:00 Talleres creativos: dibujo 3D · modelado de cerámica: plato o vaciabolsillos De 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco

19:00 Concierto: Aaron Sevilla Recinto La Ería

19:00 Teatro: Mejor no decirlo Teatro Filarmónica

19:00 Gigantes: Oviedo Filarmonía José Manuel Zapata (tenor) y Juan Francisco Padilla (director) · Auditorio Príncipe Felipe · entradas.oviedo.es

20:00 AlaPlaza San Mateo: Lorena Álvarez + Tania Pereira De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre

20:30 Concierto: Chimo Bayo y King África Paseo del Bombé · Acceso libre

21:30 Concurso de Rock: grupos participantes Plaza Feijoo · Acceso libre

23:30 Concurso de Rock · artista invitado: Love Feroz (ganador 2025) Plaza Feijoo Lunes 14 septiembre 17:00 Talleres creativos: dibujar con arena · modelado de cerámica: colgante de puerta De 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco

17:00 Nora y los secretos de San Mateo De 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal · Talleres infantiles sobre las tradiciones de Oviedo en San Mateo · Taller de Empleo «Oviedo Activa»

17:00 La Petite Caravana: Adrián Conde «El mago más pequeño del mundo» (magia cómica) De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda

17:30 Títeres: La niña que riega la albahaca Campo de San Francisco

20:00 Teatro: Nada Teatro Filarmónica

20:00 AlaPlaza San Mateo: Las Petunias + Junio 1 De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre

20:30 Concierto: Bitterykas Paseo del Bombé · Acceso libre

21:30 Concurso de Rock: grupos participantes Plaza Feijoo · Acceso libre Martes 15 septiembre 17:00 Talleres creativos: elaboración de pulseras · modelado de cerámica: cuenco De 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco

17:00 Nora y los secretos de San Mateo De 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal

17:00 La Petite Caravana: Cía Los Pintores «Amor Valiente» (títeres) De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda

17:30 Infantil: Desekilibrado - Pablo Picallo Campo de San Francisco

20:00 Teatro: Dulcinea Teatro Filarmónica

20:00 AlaPlaza San Mateo: Sedientos de Cumbia + Puxarra De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre

20:30 Concierto: Pequeño Club Imposible Paseo del Bombé · Acceso libre

21:30 Concierto: Mónica Naranjo Recinto La Ería

21:30 Concurso de Rock: grupos participantes Plaza Feijoo · Acceso libre Miércoles 16 septiembre Semana de la Movilidad – Inauguración de la Semana Europea de la Movilidad 2026 Concurso de micro relatos «Historias de Autobús» · www.oviedo.es/ems

17:00 Talleres creativos: minihuerto en maceta · modelado de cerámica: portalápices o recipiente De 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco

17:00 Nora y los secretos de San Mateo De 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal

17:00 La Petite Caravana: Gloria Sagasti «Cuentos sin correa» (cuentacuentos) De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda

17:30 Infantil: Un viaje por jabón Campo de San Francisco

18:30 Conferencia: América del Sur. Selvas, montañas y glaciares José María Fernández Díaz-Fomentí · Auditorio Príncipe Felipe

19:30 Coros en San Mateo: Coral La Corredoria y Coro Azabache Escenario de c/ Julián Cañedo (Otero)

20:00 Teatro: Dulcinea Teatro Filarmónica

20:00 AlaPlaza San Mateo: Las Ninyas del Corro + Albino De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre

20:30 Concierto: Javi Cantero Paseo del Bombé · Acceso libre

21:30 Concurso de Rock: grupos participantes Plaza Feijoo · Acceso libre

23:30 Concurso de Rock · artista invitado: Carlangas Plaza Feijoo Jueves 17 septiembre 17:00 Talleres creativos: pilotaje de drones · modelado de cerámica: cartel decorativo De 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco

17:00 Nora y los secretos de San Mateo De 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal

17:00 La Petite Caravana: Cía Tras la Puerta «Secretos de familia» (teatro de papel) De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda

17:30 Infantil: Wanted: se busca mag@ - Mago Martín Campo de San Francisco

18:30 Conferencia: América del Sur. El mestizaje que creó un continente José María Fernández Díaz-Fomentí · Auditorio Príncipe Felipe

20:00 Teatro: Survival Teatro Filarmónica

20:00 AlaPlaza San Mateo: Kate Clover + Pete Molinari De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre

20:30 Concierto: Pop Tour Paseo del Bombé · Acceso libre

21:30 Concierto: Taburete Recinto La Ería

21:30 Concurso de Rock: grupos participantes Plaza Feijoo · Acceso libre

23:30 Concurso de Rock · artista invitado: Calequi y las Panteras Plaza Feijoo Viernes 18 septiembre 17:00 Concierto: Aserradero by Mono Loco Recinto La Ería

17:00 Día de la Seguridad Ciudadana: exhibición de vehículos De 17:00 a 20:00 · c/ Pelayo, delante del Teatro Campoamor · Policía Local, Bomberos y Protección Civil

17:00 Talleres creativos: pilotaje de drones · calcomanías personalizadas De 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco

17:00 Nora y los secretos de San Mateo De 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal

17:00 La Petite Caravana: Magic Cinema con Feliciano Cornutti (cortometrajes) De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda

17:30 Títeres: La Ratita Presumida Campo de San Francisco

19:00 Teatro: Un viaje sin retorno También a las 21:30 · Teatro Filarmónica

19:30 Coros en San Mateo: Coro Vetusta y Cantos del Fontán Sala de Cámara · Auditorio Príncipe Felipe

20:00 AlaPlaza San Mateo: Máquina + Sal del Coche De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre

21:30 Concierto: Alejo Stivel Paseo del Bombé · Acceso libre

21:30 Concurso de Rock: grupos participantes Plaza Feijoo · Acceso libre

23:30 Concurso de Rock · artista invitado: Vera Fauna Plaza Feijoo Sábado 19 septiembre Día de América en Asturias 11:00 Escape Room: El secreto del Campo San Francisco De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 · Inscripciones en la jaima del Paseo del Angelín

12:00 Infantil: Lobo Feroz, Puppy's Cuenta Cuentos Campo de San Francisco

12:30 Infantil: Talents Paseo del Bombé

17:00 74ª edición del Día de América en Asturias Fiesta de Interés Turístico Nacional · Desfile multicultural por las calles céntricas con carrozas, haigas y grupos folclóricos, en homenaje a los asturianos que se fueron a América y a los miles de inmigrantes que residen en Oviedo

17:00 Talleres creativos: pintacaras de fantasía · tatuajes de henna De 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco

19:00 XV Noche Lunática de la Universidad de Oviedo 2026 De 19:00 a 23:00 · Facultad de Ciencias, Jardín Sur · Observación astronómica, exposiciones, talleres y charlas · Entrada libre hasta completar el aforo

20:00 Teatro: Madre de película Teatro Filarmónica

20:00 AlaPlaza San Mateo: Hoodo Gurus + Branquias Johnson De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre

21:00 Concurso de Rock: gala final con los tres grupos finalistas y fallo del jurado Plaza Feijoo · Acceso libre

21:30 Concierto: Leiva Recinto La Ería

21:30 Concierto: Amistades Peligrosas Paseo del Bombé · Acceso libre

23:30 Concurso de Rock · artista invitado: Puño Dragón Plaza Feijoo

– V Carrera Las Reliquias - Perdonanza Plaza de la Catedral · Asociación Hermanos Estudiantes Oviedo · desafioreliquias.org

– Semana Europea de la Movilidad: ruta en bicicleta por la senda verde Desde el Parque de Invierno hasta Las Caldas

– Horarios especiales Casetas de uso hostelero: sólo de 12:00 a 14:00 · Tren festivo: sólo servicio de mañana Domingo 20 septiembre Fuegos artificiales 11:30 Folclore: Banda de Gaitas «El Carbayón» y Agrupación Folclórico Cultural «La Inmaculada» De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: Casco Antiguo y c/ Campoamor - Centro

12:00 Infantil: Pequeños Ilusionistas - Mago Pelayo Campo de San Francisco

12:30 Charanga La Xarangana De 12:30 a 15:30 · Itinerario: c/ San Bernabé, c/ Nueve de Mayo, c/ Manuel Pedregal, c/ Campoamor, c/ Dr. Casal, c/ Palacio Valdés, c/ Pelayo y Plaza de la Escandalera

12:30 Infantil: Dubbi Kids Paseo del Bombé

17:00 Folclore: Grupo Folclórico «Trasgu» De 17:00 a 20:00 · Itinerario: Casco Antiguo

17:00 Talleres creativos: globoflexia · manicura De 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco

18:00 Charanga La Xarangana (segundo pase) De 18:00 a 21:00 · Itinerario: Paseo del Bombé, c/ Suárez de la Riva, c/ El Fontán, Plaza Daoiz y Velarde, Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Riego y Plaza Porlier

18:50 Concierto: Vetusta Fest Recinto La Ería

19:00 Final FestiAmas (14ª edición) Plaza Feijoo · Acceso libre

19:00 Teatro: Madre de película Teatro Filarmónica

20:00 AlaPlaza San Mateo: Holy Wave + De Fem De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre

20:30 Concierto: Orquesta Mondragón Paseo del Bombé · Acceso libre

22:00 Espectáculo de fuegos artificiales: La danza de las estrellas Parque Tuero Bertrand (Montecerrao)

– Marcha Ciclista Solidaria Oviedo - Covadonga Plaza del Palacio de Deportes · Grupo Cicloturista Extremely Bikes Lunes 21 septiembre Festividad de San Mateo 11:30 Folclore: Banda de Gaitas Centro Asturiano De 11:30 a 14:30 · Itinerario: Plaza de la Catedral - c/ Gascona

12:00 Misa en honor de San Mateo Catedral de San Salvador

12:00 Charanga Fanfarria El Felechu De 12:00 a 15:00 · Itinerario: Plaza Daoiz y Velarde, Plaza del Ayuntamiento, c/ Cimadevilla, c/ Rúa, Plaza Porlier y c/ Gascona

12:00 Parque de atracciones: ciudad hinchable De 12:00 a 14:30 · Paseo de la Rosaleda

12:00 Espacio Multijuegos: juegos tradicionales De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco

13:00 Banda de Música Ciudad de Oviedo: concierto de la Festividad de San Mateo Plaza de España

13:30 Concierto: Vuelta Abajo Paseo del Bombé · Acceso libre

17:30 Infantil: La Magicleta - Mago Martín Campo de San Francisco

17:30 Infantil: Rock Star for Kids Paseo del Bombé

18:30 Holy Party Paseo de la Rosaleda

19:00 Teatro: Pijama para seis También a las 21:30 · Teatro Filarmónica

20:00 Concierto: Eva Hevia Paseo del Bombé · Acceso libre

21:00 Concierto: Rodrigo Cuevas Recinto La Ería Durante las fiestas Todos los días 10–21 sep Mercado de San Mateo Campo de San Francisco (Avd. de Italia) · Todos los días de 13:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 · Sábados, domingos, festivos y Día de América en Asturias: de 13:00 a 21:00

10–21 sep Casetas de uso hostelero Plaza de la Catedral, Plaza de Porlier y Campo de San Francisco · De domingo a jueves de 12:00 a 03:30 · Viernes, sábados y domingo 20 de 12:00 a 04:00 · Sábado 19 de 12:00 a 14:00 · Incluye el I Festival del Mojito de Oviedo, ambientación musical y actuaciones en vivo

10–21 sep Menú del Indiano · Jornadas gastronómicas Diseñado por Nacho Manzano con productos que unen Asturias y América a través de la gastronomía · www.menudelindiano.com

10–21 sep Punto de Respeto c/ Eusebio González Abascal · Información sobre cómo actuar si se es víctima o testigo de una situación de violencia · Oviedo Violeta

11–21 sep Tren festivo · Gratuito Salida: Plaza del Ayuntamiento · De 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 (el 19/09 sólo servicio de mañana) · Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, c/ Magdalena, c/ Campomanes, c/ Martínez Marina, c/ Cabo Noval, c/ Marqués de Santa Cruz, c/ Uría, c/ Conde de Toreno, c/ Santa Susana, c/ Marqués de Santa Cruz, c/ Fruela, c/ Jesús y Plaza del Ayuntamiento

11–19 sep XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo «Alejandro Blanco Espina» Plaza Feijoo · Acceso libre · Grupos participantes a partir de las 21:30 · Gala final el sábado 19 a las 21:00

12–21 sep Espacio Gaming Campo de San Francisco · De 17:00 a 20:00 · Sábados, domingos y lunes 21: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

12–21 sep Carrusel de madera Campo de San Francisco · De 17:00 a 20:00 · Sábados, domingos y lunes 21: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

12–20 sep Espacio Multijuegos: ¡Juega Madera, dale al coco y a la Madera! Campo de San Francisco · De 17:00 a 20:00

12–19 sep Tío Vivo de Noldi Campo de San Francisco · De 16:30 a 20:00

12–17 sep Parque de atracciones: karts y monolito de escalada Paseo de la Rosaleda · De 17:00 a 20:00

18–20 sep Parque de atracciones: ciudad hinchable Paseo de la Rosaleda · De 17:00 a 20:00

16–18 sep Semana Europea de la Movilidad: El autobús es tuyo, ¡ponle nombre! Visitas escolares al autobús eléctrico · www.oviedo.es/ems Actividades deportivas 8–12 sep 61 Rally Princesa de Asturias c/ Uría - La Florida - Plaza Ferroviarios · Automovilismo Club Principado · www.rallyprincesa.com

9–13 sep Campeonato de España de Armas Deportivas Veteranos Club Campo Tiro Olímpico · Club Principado Tiro Olímpico · www.clubdetiroprincipado.com

11–12 sep Copa Iberdrola de Clubes Corredoria Arena · Club Bádminton Oviedo

12–13 sep XXXI Copa Ciudad de Oviedo Polideportivo Vallobín · Oviedo Balonmano Base · www.baseoviedo.com

18–20 sep XXXV Torneo Nacional de Petanca Ciudad de Oviedo Pistas Municipales de Petanca Ciudad de Oviedo · Federación Asturiana de Petanca

18–27 sep Torneo Tenis San Mateo 2026 Pistas de tenis y pádel del Parque del Oeste · Club Pro-tenis · www.clubprotenis.com Después de San Mateo Sáb 26 sep Folclore: Asociación de Baile y Música Tradicional «La Xordia» y Asociación de Baile y Danza Tradicional «Filandón» De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: Casco Antiguo y c/ Campoamor - Centro

Sáb 26 sep Semana Europea de la Movilidad: ruta a pie por el Monte Naranco Para descubrir su patrimonio natural, paisajístico y cultural · www.oviedo.es/ems

Dom 27 sep Romería del Cristo Parque del Truébano · Romería asturiana con la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la Bandina Tradicional Xácara y el Grupu de Baile Tradicional de Fitoria · Folclore, música y actividades infantiles

Dom 27 sep Romería del Cristo · programa 12:00 misa en la Iglesia del Cristo de las Cadenas · 12:30 Pequeños Ilusionistas, Mago Pelayo · 16:30 Un Viaje por Jabón · De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 juegos tradicionales · 19:00 Los Testigos

Dom 27 sep Semana Europea del Deporte Plaza del Palacio de Deportes · Ayuntamiento de Oviedo

Dom 27 sep 7ª Competición Liga Asturiana de Tiro con Arco 3D de Bosque Plaza del Palacio de Deportes · Club Deportivo Básico Arqueros del Xabalín · arquerosdelxabalin.es

Dom 27 sep Carrera HUCA · Carrera popular HUCA · facebook.com/carrerahuca

La música, de La Ería al Bombé

La gran apuesta musical vuelve a tener uno de sus epicentros en el recinto de La Ería, donde se sucederán varios de los nombres más conocidos del programa. «Molan los 90» abrirá allí la programación el viernes 11, a las 20.00 horas. Le seguirán Bertín Osborne, el sábado 12 a las 21.30 horas; Aarón Sevilla, el domingo 13 a las 19.00; Mónica Naranjo, el martes 15 a las 21.30; Taburete, el jueves 17 a la misma hora; Aserradero by Mono Loco, el viernes 18 a las 17.00; Leiva, el sábado 19 a las 21.30; Vetusta Fest, el domingo 20 desde las 18.50, y Rodrigo Cuevas, que cerrará este escenario el lunes 21 a las 21.00.

El paseo del Bombé ofrecerá otra programación musical, de acceso libre y con una sucesión diaria de actuaciones. Alberto & García actuará el viernes 11 a las 21.30 horas; La Última Legión, el sábado 12; Chimo Bayo y King África, el domingo 13; Biettykas, el lunes 14; Pequeño Club Imposible, el martes 15; Javi Cantero, el miércoles 16; Pop Tour, el jueves 17; Alejo Stivel, el viernes 18; Amistades Peligrosas, el sábado 19; y la Orquesta Mondragón, el domingo 20, todos ellos a las 20.30 o 21.30 horas según la jornada. El lunes 21 habrá doble cita: Vuelta Abajo, a las 13.30, y Eva Hevia, a las 20.00.

La plaza Feijoo será durante buena parte de las fiestas territorio del XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco «Espina». Desde el viernes 11 hasta el sábado 19, los grupos participantes actuarán a partir de las 21.30 horas. Por allí pasarán también artistas invitados como Stormy Mondays, La Sonrisa de Julia, Love Feroz —ganador de la edición de 2025—, Carlangas, Calequi y Las Panteras, Vera Fauna y Puño Dragón. El sábado 19, a las nueve de la noche, se celebrará la gala final y se conocerá el fallo del jurado. Al día siguiente, domingo 20, la misma plaza acogerá a las 19.00 horas la final de FestiAMAS.

El Paraguas, otro foco musical

La plaza del Paraguas tendrá su propia ruta sonora con AlaPlaza San Mateo, todos los días de 20.00 a 1.00 horas y con acceso libre. Tulsa y Rita Ojanguren actuarán el viernes 11; The Bogums y Aurora Roja, el sábado 12; Lorena Álvarez y Tania Pereira, el domingo 13; Las Petunias y Junio 1, el lunes 14; Sedientos de Cumbia y Puxarra, el martes 15; Las Ninyas del Corro y Albino, el miércoles 16; Kate Clover y Pete Molinari, el jueves 17; Máquina y Sal del Coche, el viernes 18; y Hoodo Gurus y Branquias Johnson, el sábado 19.

Y, entre tanta música, habrá espacio para una de las estampas más reconocibles de San Mateo: las charangas. La Fanfarria El Felechu abrirá la fiesta este jueves, de 18.00 a 21.00 horas. La Xarangana recorrerá el centro el sábado 12 en dos turnos, de 12.00 a 15.30 y de 18.00 a 21.00. El domingo 13 será el turno de Charanga Élite, de 12.00 a 15.00; el sábado 19 llegará El Conpango; y el domingo 20 volverá La Xarangana, también en horario de mañana y tarde. El lunes 21, día grande, cerrará la ronda la Fanfarria El Felechu.

El Campo de San Francisco, en clave familiar

El Campo de San Francisco volverá a ser uno de los grandes espacios de las fiestas. Allí se instalará el Mercado de San Mateo, abierto del jueves 10 al lunes 21. De domingo a jueves funcionará de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que sábados, domingos, festivos y el Día de América permanecerá abierto de 13.00 a 21.00.

Los niños tendrán además una programación propia y gratuita. En el paseo del Bombé habrá conciertos de La Fantástica Banda «Ooh», Juan «D» y Beatriz con «¡A jugar!», Billy Boom Band, Talents, Dubbi Kids y Rock Star for Kids. El paseo del Angelín concentrará un espacio multijuegos, zona gaming, talleres creativos y un escape room, «El secreto del Campo San Francisco», previsto para el sábado 19. También habrá juegos tradicionales el día de San Mateo.

La Rosaleda acogerá de 17.00 a 20.00 horas «La Petite Caravana», con magia cómica, títeres, cuentacuentos, teatro de papel y cortometrajes entre el lunes 14 y el viernes 18. Y habrá parque de atracciones con karts y monolito de escalada del sábado 12 al jueves 17, además de una ciudad hinchable el lunes 21. Ese día, a las 18.30 horas, se celebrará la Holy Party.

En la plaza Longoria Carbajal, por su parte, los más pequeños podrán descubrir «Nora y los secretos de San Mateo», con talleres sobre las tradiciones ovetenses entre el lunes 14 y el viernes 18, de 17.00 a 19.00 horas.

Teatro, folclore y tradición

El teatro también tendrá su hueco durante las fiestas. «Mejor no decirlo» se representará el sábado 12 y domingo 13; «Nada», el lunes 14; «Dulcinea», el martes 15 y miércoles 16; «Survival», el jueves 17; «Un viaje sin retorno», el viernes 18, con dos funciones; «Madre de película», el sábado 19 y domingo 20; y «Pijama para seis» pondrá el punto final el lunes 21, también con dos funciones.

El folclore recorrerá las calles los días 12, 13, 20 y 21. Bandas de gaitas, grupos de baile y agrupaciones folclóricas actuarán por el casco antiguo y el eje de Campoamor. También habrá coros en distintos escenarios, desde el parque del Oeste hasta Otero y la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe.

El Día de América en Asturias, el sábado 19 a las cinco de la tarde, volverá a llenar las calles del centro con carrozas, haigas y grupos folclóricos en un desfile multicultural que reivindica los lazos entre Asturias y América y la diversidad de quienes hoy viven en Oviedo.

Gastronomía y casetas

Las casetas de uso hostelero estarán instaladas en las plazas de la Catedral y de Porlier y en el Campo de San Francisco desde este jueves hasta el lunes 21. Funcionarán hasta las 3.30 horas de domingo a jueves y hasta las 4.00 horas los viernes, sábados y el domingo 20. El sábado 19, además, llegará el Festival del Mojito de Oviedo, de 12.00 a 14.00 horas.

La gastronomía tendrá también su particular recorrido con el «Menú del Indiano», diseñado por Nacho Manzano y basado en productos que unen Asturias y América.

El día grande y los fuegos

El domingo 20 tendrá uno de los momentos visuales de las fiestas: a las 22.00 horas, el parque Tuero Bertrand, en Montecerrao, acogerá el espectáculo de fuegos artificiales «La danza de las estrellas», con la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la Bandina Tradicional Xácara y el Grupu de Baile Tradicional de Fitoria.

El lunes 21, festividad de San Mateo, llegará la jornada más tradicional. A mediodía se celebrará la misa en honor al patrón en la Catedral de San Salvador. A la una, la Banda de Música Ciudad de Oviedo ofrecerá un concierto en la plaza de España. El folclore, las charangas y las actividades familiares completarán una jornada que servirá también para despedir oficialmente las fiestas.

Pero San Mateo no terminará ahí para todos. El programa deportivo se extiende hasta el domingo 27 con pruebas como el Rally Princesa de Asturias, el Torneo Nacional de Petanca Ciudad de Oviedo, la Carrera Las Reliquias-Perdonanza, el Torneo de Tenis San Mateo, la Marcha Ciclista Solidaria Oviedo-Covadonga o la Carrera HUCA.

Durante estos días habrá además tren festivo gratuito con salida de la plaza del Ayuntamiento, una Noche Lunática en la Universidad de Oviedo, el espectáculo «Gigantes» de Oviedo Filarmonía, actividades de la Semana Europea de la Movilidad y el Día de la Seguridad Ciudadana. En la calle Eusebio González Abascal funcionará también durante todas las fiestas el Punto de Respeto, concebido para informar y prevenir situaciones de violencia.

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