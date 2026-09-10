Oviedo estrena este viernes una escultura de dos peregrinos de casi dos metros de altura junto a Foncalada

Una nueva escultura dedicada al Camino de Santiago se instalará este viernes junto a la fuente de Foncalada. La obra, realizada por la pintora y escultora Sara Iglesias, representa a dos peregrinos, un hombre y una mujer, de 1,90 metros de altura y unos 400 kilos de peso cada uno. Las figuras, realizadas en bronce y patinadas en marrón, quedarán situadas en la parte superior de la fuente, junto a la acera, sin interferir en el paso de los peatones. «Lo hice con mucha ilusión. Es el Camino de Santiago y estamos muy volcados con ello», explica la autora.

La instalación comenzará a las ocho de la mañana y dará forma a una iniciativa de la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, concebida como un homenaje a los peregrinos que atraviesan la ciudad camino de Santiago. El emplazamiento junto a Foncalada refuerza además el vínculo de la escultura con una de las grandes piezas del Prerrománico asturiano y con Oviedo como origen del Camino Primitivo.

Iglesias, autora también de la escultura de "Rufo", explica que necesitó entre "cuatro meses o cinco meses" para realizar las figuras. La colocación se ha demorado hasta la finalización de los trabajos de rehabilitación de la fuente. "Estuvieron arreglando la fuente, esperamos un poco, dando prioridad a lo que realmente es importante, que es el patrimonio", señala.

Los dos peregrinos aparecen ataviados con ropajes de inspiración clásica y representan, según la artista, a quienes recorren las rutas jacobeas en distintas épocas. «Es una inspiración a quienes hacen el Camino y a quienes lo harán», apunta Iglesias. La intención es que las esculturas formen parte del paisaje de Foncalada sin convertirse en un obstáculo para quienes transitan por la zona: «No van a interponerse en el camino de los viandantes».

La nueva pieza se incorpora así a la colección de esculturas públicas de Oviedo vinculadas a personajes o escenas reconocibles de la ciudad. En este caso, el protagonista es el peregrino y su relación con una ruta que tiene en Oviedo uno de sus puntos fundamentales. Las figuras podrán contemplarse directamente en el entorno de Foncalada desde su instalación, aunque no estén inauguradas. «Se van a poder ver porque así lo decidimos», explica Iglesias. «No queremos que generen misterio».

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La obra, realizada originalmente en barro antes de su fundición en bronce, busca convertirse en un nuevo punto de referencia para quienes recorren el Camino Primitivo y para los propios ovetenses. Junto a Foncalada, los dos peregrinos quedarán desde este viernes como una representación permanente de una tradición jacobea que forma parte de la historia de la ciudad.