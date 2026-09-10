Oviedo lleva a la calle la prevención del suicidio con un stand en La Escandalera: «Una pequeña decisión puede salvar una vida»
El Teléfono de la Esperanza alerta de que Asturias mantiene cifras preocupantes y señala a los hombres de entre 40 y 60 años como el grupo con mayor mortalidad
La prevención del suicidio salió este jueves a la calle en Oviedo con una mesa informativa instalada en la plaza de la Escandalera por el Ayuntamiento y el Teléfono de la Esperanza de Asturias. La iniciativa busca acercar a vecinos y visitantes los recursos disponibles y romper algunos de los mitos que todavía rodean las conductas suicidas.
La presidenta de la entidad, Ladis García del Río, insistió en la importancia de hablar abiertamente cuando existen señales de alarma. «El que lo dice no lo hace no es verdad», advirtió. Explicó que verbalizar ideas suicidas no debe interpretarse como una llamada de atención, sino como una petición de ayuda. «Hablar de ello afloja la tensión interna. Es el primer paso», señaló.
García del Río remarcó además que no existe un único perfil y que el suicidio no está necesariamente vinculado a una enfermedad mental. Las causas, indicó, son múltiples y suelen estar relacionadas con situaciones vitales que desbordan a la persona. La franja con mayor incidencia se encuentra entre los hombres de 40 a 60 años. Durante los seis primeros meses de 2026, el Teléfono de la Esperanza contabilizó en Asturias 141 casos de ideación suicida, 27 crisis y cinco actos.
La concejala de Políticas Sociales, María Velasco, destacó la importancia de acercar estos recursos a la ciudadanía. «Cuando alguien está en un momento complicado, una pequeña decisión de coger el teléfono y llamar puede salvar una vida», afirmó. La mesa permanecerá en la Escandalera hasta las siete de la tarde, acompañada de actividades físicas organizadas con la colaboración del Centro Deportivo Supera.
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