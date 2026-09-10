Oviedo refuerza en San Mateo la prevención del consumo de alcohol entre menores

Oviedo reforzará durante las fiestas de San Mateo 2026 la prevención del consumo de alcohol entre menores, con acciones específicas en algunos de los espacios que concentran a más público joven. El Plan sobre Drogas y otras Conductas Adictivas del municipio, dependiente de la Concejalía de Juventud, desplegará varias iniciativas dentro del programa "Infórmate OH", con presencia tanto en La Ería como en las casetas de las fiestas.

Una de las actuaciones se desarrollará coincidiendo con los conciertos de La Ería de los días 18 y 21 de septiembre. En las inmediaciones del recinto se instalará un punto informativo desde el que se distribuirán materiales de prevención y sensibilización sobre los riesgos relacionados con el consumo de alcohol, especialmente entre adolescentes y jóvenes. La campaña se trasladará a las casetas de San Mateo. Bajo el lema «Que el alcohol no te transforme», se colocarán carteles y pegatinas con mensajes dirigidos a prevenir el consumo entre menores y a llamar la atención sobre las consecuencias que puede tener el alcohol en el comportamiento durante las celebraciones.

El objetivo, según plantea el programa municipal, es aprovechar los días de mayor actividad festiva y los espacios en los que se concentra una mayor presencia juvenil para llevar los mensajes preventivos directamente a los lugares de ocio.

El alcohol, el consumo más extendido entre adolescentes

Las actuaciones parten de unos datos que mantienen al alcohol como la sustancia psicoactiva más consumida entre los adolescentes de 14 a 18 años.

Según los últimos resultados de la encuesta Estudes2025 del Plan Nacional sobre Drogas, el 71% de los jóvenes de esas edades asegura haber consumido alcohol durante el último año, mientras que el 51,8% reconoce haberlo hecho en los 30 días anteriores a la encuesta. Los datos muestran además la persistencia de patrones de consumo considerados de mayor riesgo. También indican los datos que en el último mes, el 17% de las chicas y el 17,5% de los chicos de entre 14 y 18 años habían sufrido alguna borrachera.

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A ello se suma el denominado «binge drinking», que consiste en consumir cinco o más bebidas alcohólicas en una misma ocasión y que había practicado el 24,7% de los adolescentes encuestados.