El PSOE pide que un técnico municipal explique las causas de la inundación del Palacio de los Deportes

El PSOE acaba de solicitar la comparecencia del adjunto técnico al jefe de servicio de Urbanismo ante la comisión del ramo para aclarar las causas de la inundación sufrida por el Palacio de los Deportes durante la tormenta del pasado 27 de agosto. La petición fue registrada por el concejal socialista Juan Álvarez Areces quien plantea que este técnico asumió la dirección facultativa de las obras de reforma y también dirigió posteriormente los trabajos correspondientes al modificado del proyecto.

Los socialistas consideran necesario disponer de una explicación técnica sobre el origen de la entrada de agua, después de que el Alcalde, Alfredo Canteli, apuntase al colector. "Desde nuestro grupo consideramos que no se pueden establecer conclusiones precipitadas sin conocer con precisión qué ocurrió y cuáles fueron las causas que provocaron la inundación". Además, Álvarez recuerda que Ventanielles cuenta con antecedentes de inundaciones y que las mejoras del saneamiento del entorno llevan años pendientes. «Nadie hace una infraestructura ni nadie gasta 26 millones pudiendo estar al albur de que una precipitación de 8 litros en 10 minutos inutilice la instalación y cause severos daños», afirmó.

Una de las cuestiones que los socialistas pretenden que se analice es si las modificaciones realizadas durante las obras pudieron tener alguna incidencia en la inundación. Entre ellas sitúan el «bypass» ejecutado en el colector y el nuevo acceso habilitado para la entrada de camiones al recinto, una intervención concebida para facilitar el montaje de grandes conciertos.

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Los socialistas mantienen también sus dudas sobre la explicación relacionada con el colector. «No sabemos si la tapa que Canteli dijo que saltó es la del colector principal. Esperemos que no, porque si es la tapa del colector principal, eso es de una gravedad enorme, porque podría indicar que el problema es el bypass», señaló Álvarez. «Después de gastarnos 26 millones de euros, lo mínimo que puede hacer el Ayuntamiento es explicar qué ha fallado», concluyó Álvarez.