San Mateo ya abarrota Oviedo: Incondicionales del chupinazo, estudiantes y amantes del tardeo toman el Campo y el Antiguo

Cumplir con una tradición ineludible, recordar tiempos pasados, buscar una excusa para brindar o vivir por primera vez el ambiente festivo de la ciudad. Son algunos de los motivos que este jueves echaron a la calle a miles de personas que, acompañadas mayoritariamente de cervezas y mojitos, poblaron las casetas hosteleras del Campo San Francisco y las plazas del casco histórico. "Con este buen tiempo apetece brindar, a ver si dura muchos días", indicó Micaela Bertorello, ovetense de pura cepa que ayer salió dispuesta a disfrutar de "los conciertinos en las plazas, que este año tienen muy buena pinta".

Apenas habían retumbado los últimos cohetes lanzados desde la Casa Consistorial tras el chupinazo cuando la plaza de la Catedral empezó a recibir multitudes, en su mayoría público local ansioso por sumar un San Mateo más a su palmarés fiestero. "Yo soy el mayor y solo aguanto el tardeo", confesaba, caña en mano, Alejandro Álvarez, rodeado de cuatro amigos "de toda la vida" en una terraza.

El tirón mateíno se notó desde bien pronto en Porlier, donde casetas originales como "El Gasómetro" o "El Casto" se van consolidando como reclamos. "Estamos aquí apoyados en las maletas a ver si nos toca algún viaje", comentaba con humor Borja Castañón, ovetense que, a pesar de su juventud, dice estar habituándose al ocio diurno. "El terraceo es lo que se lleva ahora", añadió.

En el Campo San Francisco, el mercado de la avenida de Italia y el paseo del Bombé se abarrotaron en cuestión de minutos. "Venimos de Grado, nos conocemos desde el colegio y nos acercamos a la fiesta todos los días que podemos", indicaba Laura Feito, portavoz de un nutrido grupo de diez exalumnos de la promoción del 94 del colegio Bernardo Gurdiel, que se dieron cita en una mesa de la interminable terraza en la que se convierte el emblemático paseo durante estas fechas.

De mucho más lejos llegó un grupo de estudiantes Erasmus que estarán unos meses cursando sus estudios en la capital del Principado. "Venimos de Bari (Italia) y esta ciudad es muy bonita y linda, se parece mucho en tamaño a la nuestra", explicó Lucrezia Bellucci, estudiante de Magisterio con un castellano bastante fluido que espera perfeccionar a lo largo de estas celebraciones. "El ambiente es muy bueno, esperamos pasárnoslo muy bien y seguro que nos da pena cuando nos marchemos en enero", coincidieron los estudiantes, que llegaron a Oviedo la pasada semana.

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Más allá de los brindis, el mercado artesano acaparaba también las miradas. "Hay mucha calidad y algo me llevaré para casa", apuntó Eloína Álvarez, avilesina que prometió volver este San Mateo. "Tres o cuatro días más vendré, es la mejor fiesta de Asturias", apuntó esta incondicional.