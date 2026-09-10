El viejo HUCA, en Oviedo, se blinda frente a los peatones para acelerar su derribo: "Ahora el ruido lo hacen los trabajadores, no los ladrones"

El viejo HUCA se blinda para entrar en la fase decisiva de su derribo. La parte del recinto comprendida entre el antiguo Centro de Sangre y Tejidos y el parque del Truébano, por el lado del que fuera Hospital General, está completamente cerrado y desde esta semana tampoco se puede atravesar a pie. «Ahora se oyen ruidos, pero son de trabajadores, no de ladrones como antes», resume Nacho González, portavoz de la plataforma SOS viejo Hospital, ante un recinto que ultima preparativos para las demoliciones que tomarán velocidad en octubre, cuando el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos se mude a su nueva sede de Llanera.

El cierre total del perímetro supone un nuevo paso en una demolición impulsada por la consejería de Hacienda que llevaba años pendiente y que comenzó a retomar actividad este verano después de permanecer paralizada desde julio de 2025. Las vallas impiden el acceso de vehículos y peatones por todo ese frente y dificultan la observación desde el exterior de unos trabajos hasta ahora eran visibles. «Es muy difícil seguir los trabajos porque está todo cerrado», señala González.

A la espera de que llegue el derribo de las estructuras, los operarios están concentrados en las labores previas. Una de las principales actuaciones se ha desarrollado en los denominados «hongos» de las antiguas Policlínicas, donde se ha procedido a desmontar elementos y retirar una importante cantidad de material. El objetivo es recuperar todo lo reciclable antes de que las máquinas comiencen a «atacar» los edificios.

También se han acometido trabajos de limpieza y desbroce del recinto. Hace unas tres semanas se actuó sobre la vegetación y se retiró buena parte de la maleza acumulada, dejando visibles algunos de los árboles de mayor porte. Los aparcamientos del entorno del Hospital General han quedado igualmente despejados y la instalación del perímetro de obra ha convertido el conjunto en un espacio prácticamente inaccesible.

La demolición deberá ejecutarse por fases y estará condicionada hasta octubre por la actividad del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos. Su traslado a las instalaciones de 2.000 metros cuadrados del Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, permitirá liberar definitivamente la zona y acometer la parte más compleja de la actuación, que se prevé completar en mayo de 2027.

El calendario contempla unos diez meses de trabajos, con la previsión de completar los derribos durante la próxima primavera. Caerán el Hospital General, los edificios anexos y los «hongos», dentro de una intervención destinada a despejar buena parte de los 230.000 metros cuadrados del antiguo complejo.

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La incógnita sigue estando en los métodos que se utilizarán para desmontar unas construcciones de enormes dimensiones. González reconoce que la plataforma desconoce todavía cómo se ejecutará esa fase: «Son edificios muy grandes, no sabemos qué técnicas emplearán». Mientras tanto, el vallado marca una frontera definitiva entre el viejo HUCA y el barrio.