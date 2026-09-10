Vox acusa al PP de financiar con más de 9.000 euros a un local sin licencia

El PP «mira hacia otro lado» con el Espacio Kuivi Almacenes, según denuncia Vox, que acusa al equipo de gobierno de haber incluido de nuevo la nave de la calle Almacenes Industriales en la programación de la Noche Blanca y de destinar 9.075 euros públicos a actividades en un recinto que, sostiene el grupo municipal, continúa sin licencia municipal. La formación considera que la decisión contradice el compromiso adquirido por los populares en el Pleno de mayo, cuando, según recuerda, el Gobierno local aseguró que el espacio no acogería actividades vinculadas a la Capitalidad Cultural mientras no estuviera regularizada su situación.

La concejal de Vox Alejandra González Roqué calificó la situación de «auténtica burla a los ovetenses» y acusó al Ayuntamiento de aplicar un doble rasero. «Mientras que a cualquier autónomo de Oviedo se le exige el cumplimiento riguroso de la ley para poder abrir las puertas de su negocio, el equipo de gobierno del Partido Popular mira de forma sistemática hacia otro lado con un espacio que acumula actas policiales y que carece de la autorización adecuada para eventos musicales masivos», afirmó.

La edil sostiene que el Ayuntamiento había fijado en mayo una posición clara sobre el futuro del Kuivi. En aquella sesión plenaria, según recuerda Vox, el equipo de gobierno defendió que la nave debía cumplir las condiciones de legalidad necesarias para obtener su licencia y que, hasta entonces, no se desarrollarían en ella actividades relacionadas con la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Cultural Europea.

«Meses después comprobamos que la palabra del PP no vale nada», censuró González Roqué. A su juicio, la incorporación del Kuivi a la programación de la Noche Blanca supone «desdecirse de lo afirmado en el Pleno» y, además, destinar fondos públicos a un espacio cuya situación administrativa cuestiona su formación.

Vox considera especialmente relevante la cuantía de 9.075 euros vinculada a la programación. «Premian la irregularidad inyectándole 9.075 euros del dinero de todos los ovetenses», reprochó la concejal, que acusó al Gobierno local de financiar «de manera encubierta actividades en una nave fuera de ordenación, incumpliendo sus propias resoluciones e informes».

La formación reclama ahora al equipo de gobierno una explicación sobre las razones que han llevado a recuperar el Kuivi para la programación de la Noche Blanca y a destinar fondos públicos a las actividades previstas. También exige que se aclare formalmente, según indicó González Roqué, la situación administrativa del recinto y si su inclusión en la programación de la Capitalidad Cultural se ajusta a los acuerdos adoptados por el Pleno municipal.

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La denuncia de Vox vuelve así a poner el foco sobre el Espacio Kuivi, un recinto que en los últimos meses ha protagonizado distintas controversias relacionadas con su actividad y su situación administrativa, precisamente cuando Oviedo trata de reforzar su candidatura cultural con una programación que busca proyectar la ciudad hacia Europa.