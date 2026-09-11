El Alcalde de Oviedo pide una solución a la "complicada situación" de Ceuta

Ceuta se coló en el arranque de las fiestas de San Mateo. El Alcalde, Alfredo Canteli, aprovechó su intervención tras el pregón de Ana Isabel Fernández, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, para lanzar un mensaje de apoyo a la ciudad autónoma y reclamar una solución a la situación que atraviesa. Lo hizo con la pancarta “Todos con Ceuta”, colocada en la oficina de Turismo como telón de fondo y ante una plaza abarrotada. Sus palabras fueron recibidas con un fuerte aplauso tanto por el público congregado en la plaza como por las autoridades e invitados que seguían el acto desde el salón de plenos. “Por Dios, que se arregle esa complicada situación que están viviendo y están totalmente abandonados. Espero que lo que están pasando les quede como un mal recuerdo”, reclamó el primer edil quien quiso introducir así, en plena celebración, una llamada a no olvidar a quienes atraviesan momentos difíciles.

En el plano local, Canteli aprovechó la intervención para pedir a todo el público que se implique en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. “Os pido que nos ayudéis; es obra de todos. Si lo conseguimos, es bueno para todos”, señaló después de que la propia pregonera desease suerte a la candidatura para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Entre los asistentes al pregón estuvieron el director de este proyecto, Rodolfo Sánchez, las codirectoras artísticas: Zoe López y Paula Mota y el coordinador, Pepe Mompeán.

Sobre las fiestas, Canteli deseó que todos los ovetenses “se lo pasen bien, que disfruten con orden”. Defendió que la programación ha sido preparada “con mucho cariño y con mucho esfuerzo” y destacó que busca llegar a todos los públicos mediante propuestas distribuidas por diferentes escenarios. A renglón seguido elogió el trabajo de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, de quien destacó su capacidad para adaptar el programa a “las necesidades de Oviedo” y a los gustos de los ciudadanos. Como ejemplo del ambiente previo al inicio oficial recordó el multitudinario festival elrow celebrado el sábado en el escenario de La Ería y calificó su resultado como “un bombazo”. “Estuve feliz allí por el gran ambiente que había, de verdad”, explicó.

Ese clima festivo es el que espera que se mantenga durante los próximos días. Canteli puso en valor el comportamiento del público y aseguró que en los últimos años es “realmente digno de elogio”. “No hay incidentes”, destacó antes de resumir su principal deseo para estas jornadas: “Que la gente sea feliz”.

Para el Alcalde, San Mateo prolonga además un calendario de actividades que mantiene Oviedo en movimiento durante buena parte del año. “Estas fiestas ayudan a mantener un buen ambiente”, señaló. Y recordó que, nada más terminar San Mateo, la ciudad comenzará a mirar hacia otras citas especialmente arraigadas, como El Desarme o la entrega de los Premios Princesa de Asturias. “Aquí la fiesta es continua”, resumió.

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Canteli también introdujo una mención a quienes no podrán vivir las fiestas únicamente desde el lado del ocio. Recordó a policías, trabajadores de la hostelería, servicios de limpieza y a todos los profesionales que sostienen el funcionamiento de la ciudad mientras miles de personas disfrutan en las calles. “Hay que recordar que, mientras nosotros disfrutamos, ellos están trabajando”, subrayó.