Asturias y Galicia hacen empresa juntas: trece reconocimientos para reforzar una alianza histórica»

Los lazos históricos, personales y económicos que unen Asturias y Galicia volvieron este viernes a convertirse en el argumento del encuentro empresarial organizado por la Asociación Día de Galicia en Asturias, que aprovechó la celebración de su trigésimo primer aniversario para reconocer la trayectoria de trece empresas vinculadas de diferentes formas a ambas regiones. El presidente de la asociación, Manuel Quevedo, puso precisamente a los emprendededores en el centro de una cita que la entidad considera una de las más importantes de su calendario. «Siempre hemos sido y somos conscientes de que el motor de un país depende del mundo empresarial», señaló durante el acto celebrado en la Cámara de Comercio.

El líder de la entidad definió a las empresas como «la columna vertebral» sobre la que se sustenta la economía y quiso agradecer especialmente el esfuerzo de quienes continúan impulsando proyectos pese a todos los problemas con los que se enfrentan día a día. «Por muchas dificultades que se os presenten, y estamos seguros de que no son pocas, con vuestro trabajo e ilusión estamos seguros de que no os rendiréis», afirmó antes de resumir el sentido de unos reconocimientos concebidos como un «humilde y sencillo» homenaje a trayectorias empresariales muy diferentes.

Quevedo también destacó el papel que desempeña la propia Cámara de Comercio de Oviedo como lugar de conexión entre empresas y emprendedores. «Es una institución clave para Asturias», aseguró, y valoró especialmente su labor para fomentar entre los jóvenes la vocación empresarial y acompañar nuevos proyectos. El presidente de Día de Galicia en Asturias cerró su intervención con un deseo dirigido a todos los galardonados: «Que no os falte trabajo, ganas e ilusión».

La conexión entre las dos comunidades apareció también en la intervención de Luis Jiménez que habló en boca de todos los premiados. El representante de Enjoy Travel Group agradeció el reconocimiento y defendió las oportunidades económicas que pueden surgir de una mayor cooperación. «Galicia y Asturias, todo lo que podamos debemos colaborar unidos», resumió. De igual forma, sostuvo que los acuerdos que se están impulsando entre empresas permiten atraer negocio hacia ambas comunidades autónomas y consideró que el fortalecimiento de esos vínculos empieza ya a ofrecer resultados.

Otro de los asistentes fue el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, quien felicitó a los galardonados y destacó unos premios que reconocen «trayectorias, actuaciones y empresas» capaces de reforzar la relación entre dos comunidades a las que, dijo, «une mucho más que una frontera». Quintana recordó que desde 2019 el Ayuntamiento viene apostando por intensificar esos vínculos y señaló precisamente al Camino Primitivo como uno de sus principales puntos de conexión con Galicia.

También el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, reivindicó esa relación entre los dos territorios. «Asturias y Galicia comparten mucho más que una frontera. Compartimos vínculos históricos, empresariales y personales; una forma cercana de entender las relaciones y, sobre todo, una voluntad permanente de colaborar y avanzar juntos», señaló. Igualmente, resaltó en el potencial económico de esa cercanía.

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Los reconocimientos de esta edición fueron para el Hotel Eurostars Palacio de Cristal, el Concello de Lalín, la vinoteca Reconquista, General de Reparaciones y Siniestros, Enjoy Travel Group, Clínica Asturias, Cartonajes VIR, Dimir 5, la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid, Astilleros Gondán, GDoce, el hotel Carlos I Silgar y Cofas.