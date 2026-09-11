Las banderas de la Perdonanza, cinco siglos de tradición al cielo de Oviedo

Cuando este sábado ondeen en la aguja de la Catedral las cinco banderas de la Perdonanza, Oviedo evocará una tradición secular, ahora cosa de montañeros aunque no siempre fue así porque hubo hasta acróbatas de por medio. Las banderas en lo más alto de la Sancta Ovetensis eran el anuncio para los peregrinos que se acercaban a Oviedo de la celebración del Jubileo o la Perdonanza, un tiempo para ganar la indulgencia plenaria que antaño tenía lugar aproximadamente cada cinco años hasta que Juan Pablo II, en los años ochenta y antes de estar en Oviedo, concedió que fuera anual, tras la restauración de la Cruz de los Ángeles y de la Cruz de la Victoria, robadas y expoliadas en la década anterior.

La indulgencia se gana en Oviedo desde los tiempos de Alfonso II, que donó a la Catedral la Cruz de los Ángeles hacia el año 808, cien años antes de que Alfonso III repitiera el gesto con la Cruz de la Victoria, aunque sería al final del siglo XI cuando Oviedo ganó el prestigio como relicario de cristiandad con la apertura del Arca Santa. El Jubileo en la Catedral de Oviedo se remonta al papado de Eugenio IV, a mediados del siglo XV, y más de un siglo después otro papa, Pio IV, puso una fecha determinada para su celebración: siempre que la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz del 14 de septiembre cayera en viernes.

Las banderas eran la señal visible de la bula que gozaban los peregrinos y fieles de la Catedral de Oviedo. La llegada cada vez mayor de peregrinos en búsqueda del perdón acabó dando lugar a ferias, mercadillos, bailes y diversión que solían prolongarse una semana más hasta el día 21, día de San Mateo, que sin ser su patrón ni tener otra vinculación, acabó dando nombre a las fiestas de Oviedo.

Las banderas de la Perdonanza en la aguja de la catedral de Oviedo ha sido cosa de montañeros en los últimos cuarenta años, desde que Eduardo Velasco contase que la escalera catedralicia estaba tan deteriorada que era preferible subir por la piedra, a los últimos años en que la ascensión es fruto ya de un convenio entre el Cabildo y la Federación de Deportes de Montaña del Principado: primero con Eduardo de Deus y Víctor Barcala como escaladores y en los último años con Joaquín Álvarez, el guía de montaña y vocal de la Federación Asturiana que vuelve a subir este sábado las cinco banderas, cuatro más pequeñas en cada pináculo y una más grande, en la aguja, con la Cruz de los Ángeles en el centro.

"Chema Hevia, canónigo de la Catedral se puso en contacto con la Federación y empezamos a encargarnos de la colocación de las banderas", comenta Juan Rionda, expresidente de la Federación de de Deportes de Montaña del Principado, que fue testigo de la recuperación en 2022 de una tradición interrumpida desde 2008 por el estado de la torre catedralicia, cuando en aquel jubileo también se subió a lo más alto de la Catedral, al cielo de Oviedo, la bandera de la Unión Europea.

La bandera de Europam cuando fue colocada junto a la de la Perdonanza, en el jubileo de 2008. / LNE

El protagonista de la ascensión de este sábado atesora en la memoria de su familia lo que era la subida de las banderas de la Perdonanza antes de que hubiera montañeros de por medio. "Mi padre se crio en el barrio del Fontán y de niño me contaba cuando a lo alto de la Catedral subían a colocar las banderas de la Perdonanza unos acróbatas que incluso hacían el pino en la cumbre", cuenta Joaquín Álvarez, quien también tuvo ocasión de intercambiar impresiones con el montañero que había mantuvo la tradición a mediados de los ochenta, Eduardo Velasco, que le habló de un escenario muy afilado, que en los últimos años el mismo ha podido testar. "Así que a la tradición oral de mi padre y de un compañero, casualidades de la vida, he podido unir una experiencia muy especial, como es subir las banderas de la perdonanza a la Catedral", afirma Joaquín Álvarez. Cada ascensión es única e intransferible, como la que vivirá hoy, aunque el inicio del Jubileo todavía se demorará unas jornadas.

El calendario del Jubileo

La Perdonanza dará comienzo este lunes, festividad de la Santa Cruz. Durante una semana, hasta fiesta de San Mateo el día 21, los fieles podrán ganar la indulgencia plenaria en la Catedral previo cumplimiento de las siguientes condiciones: confesión, comunión y rezo por las intenciones del Papa, el Padrenuestro y el Credo.

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Como es tradicional al acabar las misas de los días 14 y 21, se mostrará el Santo Sudario frente al Altar Mayor y durante la semana del Jubileo permanecerá descubierto en la Cámara Santa.