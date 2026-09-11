Barbón alerta del "resurgir del nazismo" tras la agresión a Rosón y Fernández y el Ayuntamiento de Oviedo reclama un San Mateo "libre de agresiones"

La agresión sufrida por Rubén Rosón y Jorge Fernández durante la primera madrugada de San Mateo provocó este viernes una cascada de reacciones políticas e institucionales que llegó hasta el Congreso de los Diputados. El presidente del Principado, Adrián Barbón, lanzó la advertencia más contundente al considerar lo ocurrido un ejemplo del paso de la crispación y los insultos a la violencia física. «El nazismo y el ultraderechismo vuelven a resurgir de sus cenizas», alertó, mientras que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo condenó «ahora y siempre, todo tipo de violencia» y reclamó unas fiestas «libres de agresiones».

Barbón enmarcó el ataque denunciado por los dos conocidos militantes de izquierdas en una reflexión mucho más amplia sobre el deterioro de los valores democráticos. «Empezó con la polarización y la crispación. De ahí pasamos a los insultos. Luego llegó la agresividad verbal. Ahora ya, la agresividad física», afirmó. El presidente asturiano puso como ejemplo de esa evolución «lo sucedido en Oviedo», mostró su solidaridad con Rosón y Fernández y reclamó que «todo el peso de la Ley caiga sobre los agresores».

El jefe del Ejecutivo autonómico reclamó además una respuesta sin excepciones de los partidos. «Espero una condena pública de las organizaciones políticas. Repito: de todas», señaló. Y recurrió a la historia para advertir contra la normalización de este tipo de episodios: «Ahora no podemos repetir los errores de los años treinta del siglo XX, porque ya sabemos a qué conduce». «Asomándonos al borde del abismo, es hora de defender la Democracia y los valores democráticos con todas nuestras fuerzas», añadió.

Desde el Ayuntamiento de Oviedo, la reacción oficial llegó a través de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. «Desde el equipo de Gobierno condenamos, ahora y siempre, todo tipo de violencia», afirmó. La edil evitó entrar en consideraciones sobre la motivación política denunciada por los afectados y centró su mensaje en la convivencia durante las celebraciones: «Queremos un San Mateo libre de agresiones, que abogue por la convivencia y en el que cada uno pueda encontrar su hueco para disfrutar».

La FSA-PSOE expresó también su «condena rotunda» ante una agresión que definió como «intolerable» y reclamó que sus autores sean puestos a disposición judicial «a la mayor brevedad». Los socialistas asturianos mostraron su respaldo a los dos agredidos y señalaron que «la violencia en todas sus formas, así como los discursos de odio que algunos enarbolan, no tienen cabida en una sociedad pacífica y democrática».

También se pronunció la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, que aprovechó su intervención en el fallo del Premio Emilio Alarcos, celebrado en el Real Instituto de Estudios Asturianos, para expresar su rechazo a lo sucedido. Habló de «una agresión que condenamos con toda nuestra fuerza», apeló a los valores que «nos configuran como personas» y defendió que ante episodios de este tipo «es más importante que nunca reivindicar la palabra».

El caso llega al Congreso

El caso traspasó además el ámbito asturiano y llegó al Congreso de los Diputados. Los diputados del grupo plurinacional Sumar Nahuel González López y Rafael Cofiño Fernández, junto al portavoz Santiago Romero, registraron una batería de ocho preguntas dirigidas al Gobierno central. Quieren saber, entre otras cuestiones, si se ha activado el protocolo policial para delitos de odio, si se investiga una posible vinculación de los autores con grupos ultras organizados y qué dispositivo de seguridad había desplegado en la plaza de la Catedral en el momento de los hechos. También preguntan si se han recabado las grabaciones existentes para facilitar la identificación de los agresores.

Los parlamentarios reclaman igualmente al Ejecutivo que aclare si Interior tenía conocimiento de anteriores amenazas o episodios de hostigamiento contra AMA Asturies o Fiestes Populares y qué medidas prevé adoptar para garantizar la seguridad de organizaciones juveniles, feministas, LGTBI y antirracistas. En el escrito, Sumar considera lo ocurrido un «ataque político» y no una pelea aislada.

Las reacciones se extendieron igualmente al ámbito sindical. CCOO de Oviedo exigió la convocatoria «urgente y extraordinaria» de la Junta Local de Seguridad y un refuerzo coordinado del dispositivo durante San Mateo. El sindicato considera lo sucedido «un ataque ideológico, cobarde y premeditado» y reclama la rápida identificación y procesamiento judicial de los autores. «Las fiestas de San Mateo son y deben seguir siendo de toda la ciudadanía ovetense», defendió.

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También la asociación vecinal Oviedo Redondo mostró su solidaridad con Rosón y Fernández y pidió colaboración ciudadana para facilitar la identificación de los responsables. La entidad reclamó a las instituciones que garanticen la seguridad durante las fiestas e hizo un llamamiento a representantes políticos y medios de comunicación para que no contribuyan a «normalizar o alimentar discursos de odio». «La diversidad no puede ser motivo de odio, sino de celebración», sostuvo la asociación.