Bertín Osborne como "loco" por actuar en Oviedo: "Me hace mucha ilusión volver"

Bertín Osborne vuelve a actuar en la capital asturiana tan solo cuatro meses después de llenar el Auditorio. El cantante se subirá al escenario de La Ería, a las 21.30 horas, para interpretar el espectáculo con el que celebra sus 45 años de trayectoria sobre los escenarios. «Estoy como loco, quiero estar ahí unos días y me lo paso divinamente en Oviedo. Me hace ilusión volver que no os podéis imaginar», asegura. El madrileño ya dejó claro en mayo que la ciudad ocupa un lugar especial en sus recuerdos, especialmente por sus conciertos en la plaza de la Catedral y por la acogida que siempre le ofrece el público carbayón. «Estuve hace poco aquí, eso quiere decir que queréis verme y no sabéis la ilusión que me hace», subraya para, a renglón seguido, desear que «mogollón de personas» le acompañen esta noche.

Sobre el escenario volverán las canciones que han marcado una carrera iniciada hace más de cuatro décadas y en la que ha publicado más de treinta discos. El espectáculo, titulado «45 años – La historia de una voz», plantea precisamente un recorrido por las diferentes etapas de su trayectoria, desde sus primeros trabajos en la década de los ochenta hasta los más recientes.

El recital celebrado en mayo en el Auditorio Príncipe Felipe dejó una buena muestra de ese recorrido. Los mariachis fueron entonces los que pusieron las notas y Osborne arrancó una actuación en la que no faltaron temas como «No volveré», «La noche de San Juan», «Necesito una amiga» o «Buenas noches, señora». También hubo espacio para uno de sus grandes éxitos, «Tú solo tú», del que recordó que llegó a vender un millón de discos en Francia.

El cantante no solo quiere disfrutar de sus fans. También degustará los platos más famosos de la cocina ovetense, sus paisajes y sus preciados monumentos. Su llegada a la ciudad fue ayer al mediodía y aprovechó sus primeras horas para visitar el edificio de Seguridad Ciudadana de Rubín, sede de la Policía Local y de los Bomberos, y estuvo acompañado por la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, y el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

El recorrido tuvo un carácter informal y surgió, según fuentes cercanas a la visita, del propio interés del cantante por saludar a policías y bomberos antes de su actuación de San Mateo. Osborne recorrió distintas dependencias del inmueble, conoció el funcionamiento de sendos servicios municipales y conversó de manera distendida con varios de los profesionales que trabajan allí. Según las mismas fuentes, salió «contento y sorprendido» por las instalaciones.

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Esta noche cambiará Rubín por La Ería y los efectivos de emergencias seguirán su concierto desde un lateral del recinto mateíno. Sus fans ocuparán las sillas que el Ayuntamiento instalará en el aparcamiento del Carlos Tartiere y cantará cada una de las estrofas de sus canciones más conocidas.