Bertín Osborne visita a los policías y bomberos de Oviedo antes de su concierto en La Ería: "Quedó contento y sorprendido con las instalaciones"
El artista Bertín Osborne mostró su interés por conocer el funcionamiento de la Policía Local y los Bomberos durante una visita informal organizada en la víspera de su actuación
Bertín Osborne aprovechó este viernes su estancia en Oviedo para realizar una visita al edificio de Seguridad Ciudadana y conocer de cerca las instalaciones en las que trabajan la Policía Local y los Bomberos de la capital asturiana. El cantante estuvo acompañado durante el recorrido por la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, y el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.
Se trató, según fuentes cercanas a la visita, de un encuentro de carácter informal que partió del propio interés del artista por acercarse a saludar a los agentes y efectivos de emergencias antes de su actuación en las fiestas de San Mateo. Osborne pudo recorrer distintas dependencias del inmueble y conocer el funcionamiento de los servicios municipales. Osborne se mostró especialmente interesado durante la visita y, según las mismas fuentes, quedó "contento y sorprendido" por las instalaciones que albergan los servicios de Seguridad Ciudadana de Oviedo. El recorrido permitió además mantener un encuentro distendido con algunos de los profesionales que trabajan en el edificio.
La visita se produjo en la víspera de uno de los conciertos incluidos en la programación de San Mateo. Bertín Osborne actuará este sábado en el recinto de La Ería, donde hará parada con la gira con la que celebra sus 45 años de trayectoria sobre los escenarios. Bajo el título "45 años – La historia de una voz", el espectáculo plantea un recorrido por las distintas etapas de la carrera del cantante, desde sus comienzos en la década de los ochenta hasta sus trabajos más recientes. Osborne ha publicado durante este tiempo más de treinta discos y ha desarrollado una trayectoria que le ha permitido llegar a varias generaciones de público.
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