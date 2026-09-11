El colectivo "Fiestes Populares" denuncia una agresión "fascista" en su caseta de la Catedral de Oviedo: uno de los heridos es el exconcejal de Somos Rubén Rosón

El colectivo "Fiestes Populares" denuncia una agresión que califica de "fascista" durante la primera noche de San Mateo en la caseta que tiene instalada en la plaza de la Catedral de Oviedo. Uno de los dos heridos es Rubén Rosón, exconcejal de Somos Oviedo en el Ayuntamiento. Los hechos se produjeron alrededor de las cuatro de la madrugada, cuando los participantes de la caseta estaban ya cerrando, según el relato trasladado por la organización. "Fiestes Populares" sostiene que un grupo formado por ocho personas se acercó a la instalación, comenzó a increpar a quienes se encontraban allí y trató de arrancar un faldón con los colores de la bandera arcoíris que decoraba la caseta. Dos integrantes de AMA Asturies intentaron impedir los daños y fue entonces cuando, según la denuncia, fueron agredidos.

Los dos afectados son Rubén Rosón y Jorge Fernández, ambos médicos. Tras el ataque necesitaron asistencia sanitaria y fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se les realizaron diferentes pruebas, entre ellas un escáner. Uno de ellos necesitó además puntos de sutura. Los dos recibieron posteriormente el alta hospitalaria. El colectivo asegura que durante el incidente los integrantes del grupo profirieron consignas racistas y xenófobas y que, una vez consumada la agresión, abandonaron el entorno de la Catedral corriendo mientras gritaban "Arriba España".

"Frente a su violencia y odio, nuestra alegría. No vamos a cesar de reivindicar una ciudad más humana, más acogedora y más inclusiva y libre de fascismo", señalan desde "Fiestes Populares" tras denunciar lo ocurrido.

Uno de los agredidos, Rubén Rosón, es una figura conocida de la política municipal ovetense. Fue concejal de Somos Oviedo en el Ayuntamiento entre 2015 y 2023 y formó parte del gobierno tripartito de PSOE, Somos e IU encabezado por Wenceslao López entre 2015 y 2019. Durante aquel mandato asumió responsabilidades en el área de Economía y Empleo. Es médico de profesión, al igual que Jorge Fernández, el segundo herido en el incidente.

En plena plaza de la Catedral

La agresión denunciada se produjo en la caseta que "Fiestes Populares" tiene instalada en la plaza de la Catedral, uno de los principales espacios de actividad durante San Mateo. A esa hora, alrededor de las cuatro de la madrugada, quienes participaban en la instalación se encontraban ya recogiendo y preparándose para cerrar después de la primera jornada de las fiestas.

Según la versión difundida por la plataforma, fue en ese momento cuando apareció el grupo de ocho personas y comenzó el incidente. La organización sostiene que el intento de arrancar el faldón arcoíris provocó la intervención de Rosón y Fernández para evitar los daños y que ambos terminaron siendo agredidos. "Estos cobardes tienen que saber que somos más los que defendemos los Derechos Humanos y luchamos contra el racismo, la xenofobia y el fascismo", afirma el colectivo.

"Fiestes Populares Uviéu" es una plataforma en la que participan distintos colectivos sociales y culturales de la ciudad y que durante las fiestas de San Mateo gestiona varias casetas y desarrolla una programación propia de carácter festivo y reivindicativo. Entre las organizaciones integradas en la iniciativa figura AMA Asturies, a la que pertenecen los dos agredidos.

"Fiestes Populares" relaciona además lo ocurrido con el clima político y social que, a su juicio, generan determinados discursos. En su comunicado carga contra PP y Vox y recuerda la decisión del gobierno municipal de retirar los bancos arcoíris de la plaza de la Escandalera. "Unos retiran los bancos arcoíris desde el gobierno y otros les intentan emular arrancando el arcoíris de las casetas. Son una minoría radicalizada por los discursos que lanzan en medios PP y VOX", sostiene la plataforma.

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El colectivo anuncia que mantendrá su actividad durante el resto de San Mateo y reforzará las iniciativas de rechazo a la violencia y de defensa de la diversidad. "Si les molesta el arcoíris tendrán una ciudad llena de color, una minoría violenta no va a conseguir que volvamos a tiempos grises", afirma. "Fiestes Populares" asegura que durante las fiestas realizará actos de repulsa contra lo que denomina "violencia fascista" y anima a los ovetenses a participar en las celebraciones mostrando símbolos arcoíris como respuesta a lo ocurrido en la madrugada de la primera jornada de San Mateo.