La contracrónica de San Mateo de Eduardo Lagar: el tiempo en el que el año dobla la esquina

La idea era comenzar esta crónica del inicio de San Mateo 2026 describiendo minuciosamente cómo el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, seguía con mirada espesa y ausente presencia el pregón de las fiestas que en esos precisos momentos estaba leyendo desde el balcón municipal la presidenta de la Fundación Princesa, la economista Ana Isabel Fernández. La idea era dibujar con morosidad la escena del Salón de Plenos con balcón al pueblo escuchante y hasta bailante. Describir cómo los notables de la ciudad se hacían sobresalientes mientras los circundaba el juego de retratos inventados de los caudillos astures, firmado en 1890 por el sevillano José María Rodríguez de Losada. Anotar a continuación cómo todos, menos el prelado, se habían anudado el pañuelo azul mateín. Decir, acto seguido, esa era la idea, que la aparente muestra de desinterés obispal se rompió al llegar el momento del chupinazo y terminar este primer párrafo contando que, en ese preciso instante, monseñor ganó posiciones y se acercó al balcón para deleitarse con la pólvora y el estruendo.

La idea era esa porque, en el pregón, la presidenta de la Fundación había dicho que Oviedo es, ante todo, una ciudad literaria, pensada por sus escritores tanto como por sus vecinos. Y, claro, como uno vive de escribir lo que le dejan, se creció tan literariamente como carbayonamente y discurrió que nada más acorde con el espíritu de la ciudad que pintar la estampa obispal anterior y luego preguntarse por qué la alegre destrucción seduce tanto al prelado.

El objetivo –la culpa es de la pregonera– era reivindicar una tradición y que a un servidor le ocurriera como a Clarín, padre fundador del vetusto relato, que se las tuvo tiesas con fray Ramón Martínez Vigil, dominico, arzobispo de Oviedo desde 1884 hasta su muerte.

Comenzar así esta crónica sería una cosa muy ajustada al carácter socarrón que la pregonera de ayer atribuyó a los ovetenses, pero resultaría absolutamente pretencioso compararse con el autor que cortó un traje inmortal a la ciudad que nos ocupa. Además, hay que reconocer al prelado franciscano finas hechuras en el lance polémico. Este humilde labrador de la viña del Señor en LA NUEVA ESPAÑA no aguantaría ni medio asalto.

Por eso, abordarán las líneas que siguen imágenes diversas y nostálgicas, casi todas inocuas, que la pregonera y sus palabras fueron suscitando en el magín del cronista y cómo, mientras ella repasaba su vinculación desde niña con Oviedo y con sus fiestas, fueron apareciendo tiernas estampas interiores de las fiestas mateínas.

La primera, muy lejana, es ante la valla que cerraba los bailes de la Herradura a los ojos del niño que quería ver adentro y cómo una voz –quién sería– le dice que allí se solaza "la gente del Oviedín" y cómo, durante mucho tiempo, el niño se preguntaría qué ciudad liliputiense era ésa que vivía dentro de Oviedo, donde todo el mundo era diminuto y uno podía despertarse atado de pies y manos –como le pasó a Gulliver– por gente de tan escasa talla.

Luego aquel muro cayó al tiempo que la infancia pasó y llegaron los chiringuitos y San Mateo se convirtió en casa de un andar; un poco a la manera gijonesa, donde todo el mundo piensa que el verano consiste en echarse a la calle a la mínima, empezar a mezclarse como si la lucha de clases nunca hubiera existido y, de paso, a tratar de batir algún récord que requiera la concurrencia de muchos brazos y muchas piernas.

Oviedo, con perdón, se gijonesiza un poco durante las fiestas de San Mateo y, aunque es la única capital de España sin río, empieza a recorrerla un caudal de gente mezclada. Ayer, tras el pregón, ese río ya se veía fluyendo por el Antiguo, por la Escandalera, por el Campo San Francisco...

¿Y de dónde mana? Quizá de que todo esto es el principio de un final. Era San Mateo, sigue siéndolo, la fecha a la que todos llegábamos con los rescoldos del verano todavía ardiendo en las manos, con el bronceado ya vencido por la palidez. Y el combustible que nos llevaba a la calle era la certeza de que aquellas noches iban a ser las últimas al aire antes de sumergirnos en el curso escolar, en el trabajo, en el barro de la vida corriente. Hasta que llegase el Martes de Campo y ya se podía salir a la superficie.

Era San Mateo cuando la chaquetina. Era San Mateo el punto exacto en el que el año doblaba la esquina y el aire ya iba pregonando cuánta lluvia y oscuridad te ibas a comer, sí o sí, en esta tierra de Mordor. Entonces, queridos niños, esto era el Norte todavía. Un norte "impenetrAVE" al visitante, con una capital gris, pregabiniana. Oviedo no se había convertido todavía en esa supuesta ciudad de "cuento de hadas" que cantó Woody Allen –una cita que la pregonera repitió ayer– ni tampoco en el actual "Cuento de fabas", de tanto turista que tenemos comiendo y bebiendo en Gascona y sus afluentes gastronómicos.

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Dijo ayer la pregonera que siempre traía San Mateo un septiembre con un "algo extraordinario". Quizá todos tengamos un "algo extraordinario" vinculado a estas fiestas. El mío fue que conocí en San Mateo a quien después se convertiría en mi mujer. Y aunque la cosa terminó regulinchi, de aquella noche salieron dos hijos. Y así hoy puedo permitirme pensar que el mundo mañana será mejor gracias a ellos y a sus amigos.